«Киргизской схеме конец, пошлины — 48%». Правительство запретило серый импорт автомобилей

Доплата 2 млн и больше

На практике это означает следующее: допустим, вы ввозите Zeekr 001. Пусть речь о средней комплектации ME, стоимость которой в Китае составляет порядка $ 44 тысяч (4 млн рублей). По российским правилам совокупный таможенный платеж в этом случае должен быть 2,65 млн рублей, из которых:

1,1 млн — НДС;

904 тысячи — акциз;

603 тысячи — таможенная пошлина;

12 тысяч — оформление;

утильсбор, который для юрлиц составляет 32 тысячи, для физлиц — 3,4 тысячи.

При растаможке электромобилей в Киргизии нет НДС, акциза и еще ряда платежей, пошлина составляет 15% (в России для электромобилей она такая же). То есть с учётом маржи, доставки и услуг посредников (в сумме 1,5–2 млн рублей) в России цена Zeekr 001 начиналась от 5,5–6 млн рублей. Экономия в районе 2 млн рублей получалась за счёт акциза и НДС. А если занизить декларативную стоимость электромобиля — то и больше. Теперь всю набежавшую разницу просто добавят к утилизационному сбору при его оплате в России, и цена Zeekr 001 поднимется примерно до 7,5–8 млн минимум.