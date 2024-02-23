«Киргизской схеме конец, пошлины — 48%». Правительство запретило серый импорт автомобилей

Правительство РФ опубликовало постановление, которое вносит ясность в схему ввоза автомобилей через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): все попытки сэкономить на растаможке будут пресекаться с 1 апреля 2024 года. По предварительным оценкам, стоимость некоторых моделей вырастет на 2–5 млн рублей. Доплатить разницу, скорее всего, попросят и тех, кто уже поставил машину на учет, если она была растаможена с помощью тех или иных уловок. Подробнее — в нашем разборе.
Постановление правительства РФ
Доплата 2 млн и больше
На практике это означает следующее: допустим, вы ввозите Zeekr 001. Пусть речь о средней комплектации ME, стоимость которой в Китае составляет порядка $ 44 тысяч (4 млн рублей). По российским правилам совокупный таможенный платеж в этом случае должен быть 2,65 млн рублей, из которых:
- 1,1 млн — НДС;
- 904 тысячи — акциз;
- 603 тысячи — таможенная пошлина;
- 12 тысяч — оформление;
- утильсбор, который для юрлиц составляет 32 тысячи, для физлиц — 3,4 тысячи.
При растаможке электромобилей в Киргизии нет НДС, акциза и еще ряда платежей, пошлина составляет 15% (в России для электромобилей она такая же). То есть с учётом маржи, доставки и услуг посредников (в сумме 1,5–2 млн рублей) в России цена Zeekr 001 начиналась от 5,5–6 млн рублей. Экономия в районе 2 млн рублей получалась за счёт акциза и НДС. А если занизить декларативную стоимость электромобиля — то и больше. Теперь всю набежавшую разницу просто добавят к утилизационному сбору при его оплате в России, и цена Zeekr 001 поднимется примерно до 7,5–8 млн минимум.
Почему разницу взимают утильсбором?
Автоюрист Лев Воропаев поясняет, что это сделано для упрощения расчетов:
— Формула хоть и касается вычисления утильсбора, учитывает разницу других компонентов совокупного таможенного платежа, — поясняет он. — В правительстве не стали усложнять процедуру взимания доплат и просто включили всё в утилизационный сбор, чтобы таможенным и налоговым органам было проще контролировать правильность всех оплат. С 1 апреля всё, что человек сэкономил при ввозе через Киргизию или Казахстан, попросят компенсировать за счет увеличенного утилизационного сбора.
— Имеет ли закон обратную силу? То есть могут ли распространить подобную схему на тех, кто уже поставил машину на учет в России?
— Само постановление правительства не имеет обратной силы и начнет действовать только с 1 апреля. Однако Федеральная таможенная служба уже анонсировала, что будет работать с автовладельцами, которые не доплатили те или иные сборы. Препятствий к этому нет и сейчас. Новое постановление правительство, скорее, подтверждает твердость намерений, и я думаю, что в течение следующего года–двух мы увидим систематическое взыскание разницы в пошлинах и других сборов через суды.
Второй пункт постановления правительства обязывает импортера предоставлять декларацию на ввозимый электромобиль или последовательный гибрид (у таких машин колёса приводят только электромоторами). Лев Воропаев разъясняет, зачем нужно это нововведение:
— Видимо, электромобили часто ввозят через страны, где действуют ослабленные таможенные режимы для данного типа машин, в связи с чем таможенная декларация оформляется не всегда. Сейчас она становится обязательным документом для оплаты утилизационного сбора на электромобили.
«Полностью уничтожит альтернативу дилерам»
Руководитель проекта Black Rock Premium Cars & Club Дмитрий Еременко объясняет, как будет действовать новая схема:
— В момент, когда владелец автомобиля регистрирует автомобиль, чтобы перевести его ПТС в статус действующего, он должен заплатить условно 3400 рублей утилизационного сбора, но теперь к этой сумме добавят разницу таможенных пошлин, НДС, акцизов. А для новых бензиновых автомобилей таможенная пошлина в России составляет 48%.
По оценкам специалиста, стоимость автомобилей, ввезенных параллельным импортом, возрастет на 25–30%.
— Я очень грубо прикидывал, что BMW X5 30d Pro будет стоить в районе 17 млн рублей, тогда как сейчас такие машины продают за 13–14 млн рублей, — поясняет Дмитрий Еременко.
— А насколько это драматично для рынка «параллельных» машин?
— Это полностью уничтожит альтернативу официальным дилерам, которые торгуют китайскими автомобилями, потому что разница в цене исчезнет. Если говорить о европейском премиум-сегменте, BMW, Porsche и так далее, то спрос всё равно сохранится, просто цена будет еще выше и аудитория уже. Думаю, что больше премиальных машин будет покупаться через юридических лиц, имеющих возможность оформить сделку через лизинг, потому что в этом случае есть возможность зачесть НДС, что существенно снижает фактическую стоимость автомобиля. Но и ввозить тогда нужно на юрлицо, что сократит число продавцов на рынке.
Представитель другой компании, которая занимается параллельным импортом, в ответ на наш запрос был лаконичен: «Цены сейчас улетят в стратосферу».
Забирают то, что сэкономили
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин определил нововведение фразой «Киргизской схеме ввоза конец».
— Национальный автомобильный союз давно (полтора года точно) предупреждает россиян, что правительство РФ недовольно существованием лазейки в виде стран ЕАЭС, позволяющей обходить российскую таможню и занижать таможенные пошлины на авто, и найдет способы собрать то, что «сэкономили», — считает он. — Что лазейке конец, было понятно с конца прошлого года. Мишустин предложил ЕАЭС до 1 апреля начать передавать все основные данные о растаможке российским таможенникам. Это решение еще не принято, предложение очень не нравится нашим партнерам по ЕАЭС, перекрывает им огромные денежные потоки. Сейчас вышло постановление правительства, закрывающее канал. Кратко: всё, что было «сэкономлено» за счет растаможки в Киргизии, будет начислено в Российской Федерации через утилизационный сбор. И НДС, и акциз, и пошлина. Ну и сам утиль, конечно.
Антон Шапарин отмечает, что возможен и вариант с доначислением платежей тем, кто уже эксплуатирует такой автомобиль в России:
— Что-то подсказывает, что и такой вариант развития событий возможен летом 2024 года, — говорит Шапарин.
Он подчеркивает, что нововведения приведут к большому росту цен и обеднению ассортимента:
— Будет исчезновение целого ряда экзотических «китайцев» из российской продажи: они были интересны к ввозу только потому, что цена в РФ отказывалась приятной для потребителя.
Тяготы параллельного импорта
О планах России прикрыть «киргизские схемы» ввоза стало известно после заседания межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате в начале февраля. В частности, Россия инициировала разработку единой схемы контроля автомобилей, которые ввозятся через ЕАЭС. Странам-участникам Союза предложили принять меры, чтобы исключить переток в Россию автомобилей, которые растаможены по льготным правилам.
Кроме того, власти борются с автомобилями, которые проходят «заочную сертификацию» (без предоставления машины в аккредитованную лабораторию). А новых правилах оплаты утилизационного сбора есть ремарка, которая позволяет властям собрать с владельцев «параллельных» машин дополнительный утильсбор, если они не поставят их на учет в течение двух лет в одной из стран ЕАЭС, кроме России.
В августе удар по параллельному импорту нанесли рост утилизационных сборов и надбавка за частный ввоз более одного автомобиля в год.