Когда ток не впрок. Почему популярный в России электрокар отказывается заряжаться на ЭЗС с полной скоростью

— В Китае мощность ЭЗС достигла 500 кВт и даже 640 кВт. Увидим ли мы такие в России?

— В реальной жизни проблема не в мощности станций, а в наличии свободного разъема, — указал он. — Технические ограничения не в том, чтобы построить супермощную станцию, а в возможности создания в массовом количестве автомобилей, которые могут ее принимать. Это дорого, сложно и получается только на суперкарах. Таким образом нужно скорее говорить о зарядных хабах с высокой мощностью, которые имеют несколько разъемов и при необходимости могут на некоторые из них направить высокую мощность для отдельных, штучных автомобилей.

Почем киловатты

Стоимость одного кВт·ч на быстрых ЭЗС Punkt E — 18 рублей, что примерно соответствует уровню по стране в целом. Средний расход энергии электромобиля составляет 20 кВт·ч/100 км, то есть километр пробега стоит 3,6 рубля, с учетом потерь при зарядке — 4 рубля. Для сравнения: при расходе 10 л/100 км и цене бензина 55 рублей за литр стоимость километра получается 5,5 рубля. Но скоростные ЭЗС нужны в основном в путешествиях, в обычной жизни большая часть электромобилей заряжается дома. Например, в Челябинске ночной тариф составляет 1,64 рубля, и в этом случае разница с бензином получается более чем десятикратной.