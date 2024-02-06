«В неделю тратим 85 рублей». Хозяйка электрического «Тигуана» — о плюсах и минусах отказа от бензина

Почти бесплатный пробег

— Зато у нас дома ночной тариф на электричество 1,64 рубля, и зарядное устройство запрограммировано включаться именно в льготный период, в итоге летом я тратила примерно 85 рублей в неделю, — рассказывает Антонина.

Уточним, что при зарядке на скоростных ЭЗС один кВт*ч (киловатт-час) стоит в районе 16–18 рублей, поэтому стоимость километра пробега лишь в полтора (а не в десять) раз ниже, чем на автомобиле.