«В неделю тратим 85 рублей». Хозяйка электрического «Тигуана» — о плюсах и минусах отказа от бензина

Когда в семье Антонины Щепетовой зашла речь о второй машине, первой мыслью было купить бензиновый кроссовер вроде Mercedes-Benz GLC. Но она рассудила, что основная задача — перевозка ребенка, и чересчур навороченная машина в принципе не нужна. Практически спонтанно семья выбрала электромобиль Volkswagen ID.4. Цели непременно экономить не было, но кроссовер оказался весьма «рентабелен»: его цена была в полтора раза ниже, чем у бензинового аналога, а в эксплуатации он показал себя почти бесплатным. Но обнаружились и минусы, например, ограниченный пробег на зарядке. А еще появилась тревога из-за «черного экрана». Но обо всём по порядку.
— Мысль купить ID.4 спонтанно пришла: мы выбирали машину, и я говорю мужу, мол, давай купим электромобиль. Я вообще считала, что он сразу откажется, потому что он любит машины большие, мощные. Но он почему-то заинтересовался, а поскольку он человек очень въедливый, тут же сел изучать вопрос. Я вообще думала, что мы Tesla купим, — смеётся Антонина.
В полтора раза дешевле Tiguan
Антонина ездила в основном на премиальных машинах, до этого в семье был BMW X6. Выбор именно в пользу Volkswagen ID.4 был, скорее, прагматичным: с одной стороны, семья принципиально не хотела китайский электромобиль, с другой — Volkswagen сулил минимум хлопот. Но найти подходящую модель в Челябинске не удалось. Немецкими электрокарами торгуют и бывшие официальные дилеры марки, и новые компании, но либо не устраивала цена, либо комплектация. В итоге подобрали машину в Питере: новый заднеприводный автомобиль обошелся в 3,1 млн рублей. Супруг Антонины рассказывает, что ряд китайских продавцов имеет право на возврат НДС, поэтому в отличие от российских перекупщиков выставляет автомобили фактически «по себестоимости». Именно такую машину и удалось купить, причем дело было летом 2023 года, когда курс доллара подбирался к 90 рублям. Для сравнения: моноприводные Volkswagen Tiguan стоили в то время 4+ млн, полноприводные — 5+ млн.
По итогам 2023 года Volkswagen ID.4 стал третьим по популярности электромобилем в России после Zeekr 001 и Evolute i-Pro, но впереди Tesla Model Y. Вообще это одна из первых моделей Volkswagen на специализированной электромобильной платформе MEB, которую концерн разработал и запустил после пресловутого «дизельгейта» (скандала с дизельными выбросами). ID.4 стал первым полностью электрическим кроссовером Volkswagen, и по габаритам он близок к Volkswagen Tiguan: чуть длиннее, чуть ниже. Его выпускают для рынков Европы, США и Китая в нескольких версиях. Конкретно этот автомобиль имеет один синхронный электромотор мощностью
— Я до этого имела опыт на заднеприводной BMW 3, так что это не было проблемой, кроме того, я сейчас езжу очень аккуратно, — говорит Антонина.
Кстати, с мощностью двигателя связан один интересный аспект: в техпаспорте VW ID.4 указана величина в 70 кВт (
И сразу уточним: тот факт, что электромобиль не может развивать пиковую мощностью неограниченное время, на езде практически не сказывается. Эта мощность нужна для кратковременных спринтов, а при длительной равномерной езде расход энергии электромобиля невысок. Например, при скорости
Главный минус электромобиля — ограниченный пробег на зарядке. Этот ID.4 имеет топовую для модели батарею емкостью
Почти бесплатный пробег
— Зато у нас дома ночной тариф на электричество 1,64 рубля, и зарядное устройство запрограммировано включаться именно в льготный период, в итоге летом я тратила примерно 85 рублей в неделю, — рассказывает Антонина.
Уточним, что при зарядке на скоростных ЭЗС один кВт*ч (киловатт-час) стоит в районе 16–18 рублей, поэтому стоимость километра пробега лишь в полтора (а не в десять) раз ниже, чем на автомобиле.
Этот ID.4 хранится в гараже и заряжается от купленного за 30 тысяч рублей зарядного устройства мощностью 7 кВт: зарядка в диапазоне
Как быстро заряжается Volkswagen ID.4? Порт переменного тока у европейских версий принимает до 11 кВт, и зарядка батареи от 20 до 100% занимает 7–8 часов. У машин для китайского рынка порт GB/T (AC) рассчитан на 7 кВт, то есть зарядка до 100% требует уже 9–10 часов. От скоростных ЭЗС постоянного тока ID.4 принимает до 125 кВт (некоторые версии до 170 кВт), и такие зарядные станции есть в Челябинске. При средней мощности в 100 кВт зарядка в диапазоне 20–80% требует полчаса. Остаточный пробег увеличивается примерно на 300 км (по циклу WLTP)
Другой плюс — ниже расходы на техническое обслуживание. После обкатки на пробеге 5000 км этому ID.4 заменили масло в редукторе, но это было необязательно: муж Антонины, скорее, перестраховался. В остальном на плановых ТО меняют салонный фильтр и диагностируют машину. Батарея иногда включает режим полной зарядки, что необходимо для выравнивания уровня отдельных ячеек.
Из специфических расходов, помимо зарядного устройства, в список попали шины: Volkswagen ID.4 мало того что имеет колеса
Проблема черного экрана
Муж Антонины, изучив опыт других владельцев, говорит, что как таковых проблем с Volkswagen ID.4 нет, но владельцев иногда достают капризные дверные ручки (они сенсорные и могут глючить на морозе). И есть страх «черного экрана» — это когда на морозе внезапно гаснет вся мультимедийная система. Машина при этом остается на ходу, и после оттаивания мультимедиа оживает. Но бывает, что умирает ее блок управления, и тогда для реинкарнации требуется перепрошивка системы, что стоит 100 тысяч рублей и больше. Ну либо нужно «колхозить» с обновлением с флешки. Но у этого ID.4 таких проблем не было. Частично настроить мультимедиа удалось за счет устройства, подключаемого к диагностическому порту: таким образом, например, убрали длинное приветствие в момент активации машины.
Антонине нравится практичность машины: множество мест для мелочевки под правой рукой, беспроводная зарядка, а еще — просторные задние сиденья. Электромобили позволяют лучше скомпоновать салон, поэтому места на втором ряду больше, чем ожидаешь. Пока там ездит в основном дочь Антонины, но, как отмечает мама, она будет расти и место не лишнее.
Ездила ли Антонина на своём ID.4 в декабрьские морозы, когда температура опускалась ниже -30 градусов?
— А мы только на нем и ездили, потому что у мужа дизельная машина, ее пока разогреешь! — говорит она. — А тут салон прогревается очень быстро, на ходу я какой-то разницы не заметила. Пробег ниже, чем летом, но поскольку у меня разъезды по городу, мне даже в морозы не нужно было каждый день заряжать.
Хозяйка машины говорит, что к электромобилям в России пока много интереса и предубежденности.
— Иногда на стоянке машину начинают разглядывать. А папа мой прозвал ее «электрическая тележка». Он всю жизнь ездил на машинах вроде «Нивы», так что поначалу со скепсисом относился, но потом прокатился и понял, что это просто машина, и теперь нормально смотрит. А мы обычно садимся и шутим: «Троллейбус следует по маршруту... » — смеется она.
А вот в дальние поездки на электромобиле Антонину не тянет. ID.4, говорит она, — это идеальная девочковая машина для города. Но всё же в семье электромобиль пока может быть только второй машиной.
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