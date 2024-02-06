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Обзор

«В неделю тратим 85 рублей». Хозяйка электрического «Тигуана» — о плюсах и минусах отказа от бензина

Volkswagen ID.4 является одним из самых популярных электромобилей в России

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Этот Volkswagen ID.4 куплен для городских поездок

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Когда в семье Антонины Щепетовой зашла речь о второй машине, первой мыслью было купить бензиновый кроссовер вроде Mercedes-Benz GLC. Но она рассудила, что основная задача — перевозка ребенка, и чересчур навороченная машина в принципе не нужна. Практически спонтанно семья выбрала электромобиль Volkswagen ID.4. Цели непременно экономить не было, но кроссовер оказался весьма «рентабелен»: его цена была в полтора раза ниже, чем у бензинового аналога, а в эксплуатации он показал себя почти бесплатным. Но обнаружились и минусы, например, ограниченный пробег на зарядке. А еще появилась тревога из-за «черного экрана». Но обо всём по порядку.

Антонине помимо прочего нравится «зеленый» имидж электромобиля, хотя ее волнует вопрос утилизации батарей — это действительно болевая точка электромобилей

Антонине помимо прочего нравится «зеленый» имидж электромобиля, хотя ее волнует вопрос утилизации батарей — это действительно болевая точка электромобилей

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— Мысль купить ID.4 спонтанно пришла: мы выбирали машину, и я говорю мужу, мол, давай купим электромобиль. Я вообще считала, что он сразу откажется, потому что он любит машины большие, мощные. Но он почему-то заинтересовался, а поскольку он человек очень въедливый, тут же сел изучать вопрос. Я вообще думала, что мы Tesla купим, — смеётся Антонина.

В полтора раза дешевле Tiguan

Антонина ездила в основном на премиальных машинах, до этого в семье был BMW X6. Выбор именно в пользу Volkswagen ID.4 был, скорее, прагматичным: с одной стороны, семья принципиально не хотела китайский электромобиль, с другой — Volkswagen сулил минимум хлопот. Но найти подходящую модель в Челябинске не удалось. Немецкими электрокарами торгуют и бывшие официальные дилеры марки, и новые компании, но либо не устраивала цена, либо комплектация. В итоге подобрали машину в Питере: новый заднеприводный автомобиль обошелся в 3,1 млн рублей. Супруг Антонины рассказывает, что ряд китайских продавцов имеет право на возврат НДС, поэтому в отличие от российских перекупщиков выставляет автомобили фактически «по себестоимости». Именно такую машину и удалось купить, причем дело было летом 2023 года, когда курс доллара подбирался к 90 рублям. Для сравнения: моноприводные Volkswagen Tiguan стоили в то время 4+ млн, полноприводные — 5+ млн.

По размерам Volkswagen ID.4 крупнее Tiguan — длина 4584 мм. За счет компактности моторов пространства в салоне даже больше, несмотря на расположенную под полом батарею

По размерам Volkswagen ID.4 крупнее Tiguan — длина 4584 мм. За счет компактности моторов пространства в салоне даже больше, несмотря на расположенную под полом батарею

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По итогам 2023 года Volkswagen ID.4 стал третьим по популярности электромобилем в России после Zeekr 001 и Evolute i-Pro, но впереди Tesla Model Y. Вообще это одна из первых моделей Volkswagen на специализированной электромобильной платформе MEB, которую концерн разработал и запустил после пресловутого «дизельгейта» (скандала с дизельными выбросами). ID.4 стал первым полностью электрическим кроссовером Volkswagen, и по габаритам он близок к Volkswagen Tiguan: чуть длиннее, чуть ниже. Его выпускают для рынков Европы, США и Китая в нескольких версиях. Конкретно этот автомобиль имеет один синхронный электромотор мощностью 204 л. с. на задней оси, то есть является заднеприводным (что необычно для современного кроссовера).

— Я до этого имела опыт на заднеприводной BMW 3, так что это не было проблемой, кроме того, я сейчас езжу очень аккуратно, — говорит Антонина.

Полную мощность электромобиль использует только во время ускорений

Полную мощность электромобиль использует только во время ускорений

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Кстати, с мощностью двигателя связан один интересный аспект: в техпаспорте VW ID.4 указана величина в 70 кВт (95 л. с.), что позволяет экономить как на транспортном налоге, так и на страховках. И это не подлог: в отличие от автомобилей, электромобили имеют два типа мощности. Максимальная — это та, что используется для разгона, и обычно она очень высока. Но есть еще так называемая тридцатиминутная мощность: фактически, это величина, которую силовая установка способна выдавать длительное время. Именно она считается сертификационной для электромобиля, хотя владельцу нужно контролировать этот аспект: скажем, страховщики иногда пытаются тарифицировать электромобили по максимальной мощности.

И сразу уточним: тот факт, что электромобиль не может развивать пиковую мощностью неограниченное время, на езде практически не сказывается. Эта мощность нужна для кратковременных спринтов, а при длительной равномерной езде расход энергии электромобиля невысок. Например, при скорости 100 км/час большинство моделей расходует в пределах 15 кВт*ч на 100 км, то есть средняя мощность не превышает 15 кВт или 20 л. с. Поэтому 95 л. с. вполне достаточно, тем более предельная скорость не очень высока — 160 км/час.

Пробег на зарядке по достаточно строгому циклу WLTP составляет 531 км, но поскольку Антонина старается не разряжать батарею ниже 20%, она ориентируется на 400 летних километров

Пробег на зарядке по достаточно строгому циклу WLTP составляет 531 км, но поскольку Антонина старается не разряжать батарею ниже 20%, она ориентируется на 400 летних километров

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Главный минус электромобиля — ограниченный пробег на зарядке. Этот ID.4 имеет топовую для модели батарею емкостью 82 кВт*ч, и, по словам Антонины, летом пробег на зарядке составляет чуть более 400 км, зимой колеблется в зависимости от температуры, но в целом опускается до 250 км. При этом для сохранения ресурса она использует батарею на уровнях 20–80%: зарядное устройство автоматически выключает процесс при достижении выбранной величины. Поскольку машина используется в городе, летом Антонине хватает зарядки примерно на неделю. Зимой она подзаряжает его раз в 2–3 дня, при этом пользуется всеми комфортными опциями: обогрев салона, сидений и так далее. Дальние поездки, говорит, еще в планах: есть желание проверить Volkswagen ID.4 на маршруте в Карталинский район. Но это 360 км, то есть почти предел для электромобиля (о дальних поездках на электромобиле недавно рассказывал владелец Zeekr 001).

Почти бесплатный пробег

— Зато у нас дома ночной тариф на электричество 1,64 рубля, и зарядное устройство запрограммировано включаться именно в льготный период, в итоге летом я тратила примерно 85 рублей в неделю, — рассказывает Антонина.

Уточним, что при зарядке на скоростных ЭЗС один кВт*ч (киловатт-час) стоит в районе 16–18 рублей, поэтому стоимость километра пробега лишь в полтора (а не в десять) раз ниже, чем на автомобиле.

Электромобиль в целом дешевле в эксплуатации, но нужно иметь в виду большую цену батарей: скажем, у VW ID.4 она стоит более миллиона рублей

Электромобиль в целом дешевле в эксплуатации, но нужно иметь в виду большую цену батарей: скажем, у VW ID.4 она стоит более миллиона рублей

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Этот ID.4 хранится в гараже и заряжается от купленного за 30 тысяч рублей зарядного устройства мощностью 7 кВт: зарядка в диапазоне 20–80% занимает примерно 7 часов, то есть ночь. Антонина говорит, что наличие зарядного устройства дома — это сейчас главное условие для покупки электромобиля. В этом случае никаких сложностей с городской эксплуатацией нет: она даже еще не посещала скоростные ЭЗС, которых в Челябинске всё больше.

Как быстро заряжается Volkswagen ID.4? Порт переменного тока у европейских версий принимает до 11 кВт, и зарядка батареи от 20 до 100% занимает 7–8 часов. У машин для китайского рынка порт GB/T (AC) рассчитан на 7 кВт, то есть зарядка до 100% требует уже 9–10 часов. От скоростных ЭЗС постоянного тока ID.4 принимает до 125 кВт (некоторые версии до 170 кВт), и такие зарядные станции есть в Челябинске. При средней мощности в 100 кВт зарядка в диапазоне 20–80% требует полчаса. Остаточный пробег увеличивается примерно на 300 км (по циклу WLTP)

Зарядное устройство X-Tor мощностью 7 кВт. Volkswagen ID.4 за счет переменного тока заряжается с предельной мощностью 11 кВт, от постоянного — до 125 кВт

Зарядное устройство X-Tor мощностью 7 кВт. Volkswagen ID.4 за счет переменного тока заряжается с предельной мощностью 11 кВт, от постоянного — до 125 кВт

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Порт для быстрой зарядки постоянным током у VW ID.4 для китайского рынка сделан в формате GB/T (DC), тогда как у европейских используется CCS2. Скоростные ЭЗС, которые ставят в России, обычно имеют коннекторы под оба порта

Порт для быстрой зарядки постоянным током у VW ID.4 для китайского рынка сделан в формате GB/T (DC), тогда как у европейских используется CCS2. Скоростные ЭЗС, которые ставят в России, обычно имеют коннекторы под оба порта

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Другой плюс — ниже расходы на техническое обслуживание. После обкатки на пробеге 5000 км этому ID.4 заменили масло в редукторе, но это было необязательно: муж Антонины, скорее, перестраховался. В остальном на плановых ТО меняют салонный фильтр и диагностируют машину. Батарея иногда включает режим полной зарядки, что необходимо для выравнивания уровня отдельных ячеек.

Из специфических расходов, помимо зарядного устройства, в список попали шины: Volkswagen ID.4 мало того что имеет колеса 20-дюймовой размерности, так еще и разную ширину передних и задних шин. Поэтому резину пришлось подбирать в ручном режиме, выискивая шины по одной.

Проблема черного экрана

Муж Антонины, изучив опыт других владельцев, говорит, что как таковых проблем с Volkswagen ID.4 нет, но владельцев иногда достают капризные дверные ручки (они сенсорные и могут глючить на морозе). И есть страх «черного экрана» — это когда на морозе внезапно гаснет вся мультимедийная система. Машина при этом остается на ходу, и после оттаивания мультимедиа оживает. Но бывает, что умирает ее блок управления, и тогда для реинкарнации требуется перепрошивка системы, что стоит 100 тысяч рублей и больше. Ну либо нужно «колхозить» с обновлением с флешки. Но у этого ID.4 таких проблем не было. Частично настроить мультимедиа удалось за счет устройства, подключаемого к диагностическому порту: таким образом, например, убрали длинное приветствие в момент активации машины.

Мультимедийная система работает с iPhone, но не признает смартфоны на Android. Встроенная навигация не работает, но можно пользоваться Яндекс Навигатором. Центральный тоннель отдан под хранение мелочевки, а селектор режимов движения находится под рулем. Качество сенсорного экрана высокое (в отличие от ряда китайских кроссоверов)

Мультимедийная система работает с iPhone, но не признает смартфоны на Android. Встроенная навигация не работает, но можно пользоваться Яндекс Навигатором. Центральный тоннель отдан под хранение мелочевки, а селектор режимов движения находится под рулем. Качество сенсорного экрана высокое (в отличие от ряда китайских кроссоверов)

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Антонине нравится практичность машины: множество мест для мелочевки под правой рукой, беспроводная зарядка, а еще — просторные задние сиденья. Электромобили позволяют лучше скомпоновать салон, поэтому места на втором ряду больше, чем ожидаешь. Пока там ездит в основном дочь Антонины, но, как отмечает мама, она будет расти и место не лишнее.

Сама Антонина садится за кресло водителя с большим запасом

Сама Антонина садится за кресло водителя с большим запасом

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Ездила ли Антонина на своём ID.4 в декабрьские морозы, когда температура опускалась ниже -30 градусов?

— А мы только на нем и ездили, потому что у мужа дизельная машина, ее пока разогреешь! — говорит она. — А тут салон прогревается очень быстро, на ходу я какой-то разницы не заметила. Пробег ниже, чем летом, но поскольку у меня разъезды по городу, мне даже в морозы не нужно было каждый день заряжать.

Антонина воспринимает свой ID.4 как современный гаджет, где всё максимально продумано и удобно

Антонина воспринимает свой ID.4 как современный гаджет, где всё максимально продумано и удобно

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Хозяйка машины говорит, что к электромобилям в России пока много интереса и предубежденности.

— Иногда на стоянке машину начинают разглядывать. А папа мой прозвал ее «электрическая тележка». Он всю жизнь ездил на машинах вроде «Нивы», так что поначалу со скепсисом относился, но потом прокатился и понял, что это просто машина, и теперь нормально смотрит. А мы обычно садимся и шутим: «Троллейбус следует по маршруту... » — смеется она.

А вот в дальние поездки на электромобиле Антонину не тянет. ID.4, говорит она, — это идеальная девочковая машина для города. Но всё же в семье электромобиль пока может быть только второй машиной.

До <nobr class="_">100 км/час</nobr> одномоторный Volkswagen ID.4 разгоняется за 8,5 секунды, что близко к результату Volkswagen Tiguan со <nobr class="_">180-сильным</nobr> мотором. Электромобиль на 400 кг тяжелее, снаряженная масса — более 2 тонн

До 100 км/час одномоторный Volkswagen ID.4 разгоняется за 8,5 секунды, что близко к результату Volkswagen Tiguan со 180-сильным мотором. Электромобиль на 400 кг тяжелее, снаряженная масса — более 2 тонн

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Ранее мы рассказывали о впечатлениях от невероятно шустрого Zeekr 001 — сегодня это самый продаваемый электромобиль в России. А вот тест-драйв близкой к нему модели Lotus Eletre. Прошлым летом мы проверяли, доедет ли электрический «Москвич» до Карабаша.

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