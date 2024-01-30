Притушат «Ауру». С 1 февраля чиновников начинают пересаживать на российские автомобили

Производство Aurus пока идет на заводе в Татарстане (ОЭЗ «Алабуга»), но его объем ограничен, поэтому, по информации СМИ, рассматривается возможность наладить сборку автомобилей на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Кроме того, питерские парламентарии предложили добавить еще одно требование для чиновничьих машин — использование в качестве топлива природного газа. Предполагается, что это подаст положительный пример гражданам и способствует развитию сети газовых заправок (АГНКС). Но такие инициативы попахивают прожектерством, потому что газификация российского транспорта муссируется уже много лет без видимых результатов.

