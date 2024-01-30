Притушат «Ауру». С 1 февраля чиновников начинают пересаживать на российские автомобили

В августе прошлого года президент РФ Владимир Путин потребовал от властных структур использовать в качестве служебных машин продукцию российского автопрома. Позже он распорядился до 1 февраля 2024 года принять меры для реализации этого проекта, и на днях кабинет министров подтвердил, что направит в администрацию президента соответствующий документ в срок. Вот что известно об этом проекте сейчас.
В списке есть олдтаймеры и электромобили
Полный перечень пригодных для госслужащих и чиновников автомобилей Минпромторг опубликовал еще в октябре. В него вошли Lada (Granta, Niva, Vesta), УАЗ (Patriot, Hunter, Профи, СГР), «Москвич» (3, 3e, 6), Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky), Haval (Jolion, Dargo, F7, H9), Aurus (Senat, Komendant). Некоторые модели откровенно архаичны: например, УАЗ СГР («буханка») выпускается с 1965 года и скоро будет отмечать 60-летний юбилей. А Lada Niva Legend приближается к полувековому рубежу.
В списке есть и более прогрессивная техника, включая электрический «Москвич-3е» и электромобили липецкой сборки Evolute. Причем обе марки выпускают автомобили в режиме крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов, поэтому их попадание в список «отечественных» машин сделано явно авансом. Из чайнамарок в этом списке уместным выглядит только Haval, который собирает машины в режиме полного цикла под Тулой.
Список наверняка будет расширяться: например, АВТОВАЗ анонсировал выпуск удлиненной версии Lada Vesta под названием Aura. Страшно подумать, сколько может стоить мелкосерийная Lada с претензией на люксовость, если стоимость обычной Vesta достигает почти 2,4 миллиона рублей. Весной в перечне может появиться и возрожденная Lada Largus ижевской сборки.
Еще одним претендентом является китайский люксовый бренд Hongqi, сборку которого анонсировали в Белоруссии.
Что происходит сейчас
Предварительные работы уже начались. «Парламентская газета» сообщила о продаже Ford Focus и Ford Mondeo из гаражей Госдумы, правда, речь об отработавших свое машинах 2008–2014 годов выпуска: их выставят на торги. Таким образом планируют избавиться примерно от четверти депутатского автопарка. Попутно шла закупка 105 Lada Vesta, треть из которых станут дежурными машинами для развоза депутатов. Такие автомобили не закрепляются за конкретным человеком, а используются по мере необходимости. Раньше на эту роль брали в основном автомобили Ford и Hyundai.
Есть и первые намеки на будущую субординацию: так, наиболее дорогие модели из списка, Aurus, полагаются спикерам Госдумы и руководителям фракций, а, например, главы комитетов будут довольствоваться Lada Aura.
Производство Aurus пока идет на заводе в Татарстане (ОЭЗ «Алабуга»), но его объем ограничен, поэтому, по информации СМИ, рассматривается возможность наладить сборку автомобилей на бывшем заводе Toyota в Петербурге. Кроме того, питерские парламентарии предложили добавить еще одно требование для чиновничьих машин — использование в качестве топлива природного газа. Предполагается, что это подаст положительный пример гражданам и способствует развитию сети газовых заправок (АГНКС). Но такие инициативы попахивают прожектерством, потому что газификация российского транспорта муссируется уже много лет без видимых результатов.
Кстати, предыдущие попытки пересадить чиновников с иномарок провалились: самая яркая была предпринята в 1997 году Борисом Немцовым.
При этом власти всех уровней традиционно любили иномарки. Вот, например, какие ВИП-гаражи были у областных чиновников. Не менее интересными получились и результаты изучения гаражей чиновников челябинской мэрии.