Параллельному импорту осталась неделя. С февраля меняют правила ввоза автомобилей, под вопросом Киргизия

Нынешние правила параллельного импорта автомобилей действуют до 1 февраля 2024 года, и сведений об их продлении пока нет: сами импортеры говорят, что ждут разъяснений от правительства. До конца января действуют послабления в области сертификации «параллельных» машин и установки модулей «ЭРА-ГЛОНАСС», кроме того, муссируется информация о возможном запрете импорта из Киргизии, которая является основным перевалочным пунктом для ввоза машин. Разбираемся, что может измениться уже через неделю.
«ЭРА-ГЛОНАСС» снова станет обязательной
Тревожную кнопку ставят на все новые автомобили, но в 2022 году на волне кризиса правительство отменило подобные требования для параллельного импорта, продлив соответствующее постановление в феврале 2023-го. Будет ли оно расширено еще раз, неизвестно, но это в любом случае не является главным препятствием для импорта. Представитель компании «АВТОСЕЛЕКТ — отборные автомобили» Дмитрий Еременко говорит, что установка таких систем обходится в 70–100 тысяч рублей, что не очень чувствительно с учетом средней стоимости ввозимых машин в несколько миллионов рублей. Кроме того, модули «ЭРА-ГЛОНАСС» стали аккуратнее, клеятся на лобовое стекло и не требуют вмешательства в салон автомобиля.
Упрощенная сертификация заканчивается
Все ввозимые в Россию автомобили должны проходить ту или иную форму сертификации. Крупные импортеры использовали одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое выдают сразу на партию однотипных машин. Для частных лиц есть процедура получения единичного разрешения, которое называется СБКТС (сертификат безопасности колесного транспортного средства). Такие процедуры используют давно, но в июле 2022 года Правительство РФ добавило еще одну, через так называемый ЗОЕТС (заключение об оценке единичного колесного транспортного средства). По сути, это промежуточная форма, которая позволяет юрлицам ввозить автомобили примерно по той же схеме, что и частникам. Другой атрибут параллельного импорта — разрешение ввозить машины без согласия правообладателей, то есть фирм-изготовителей. Таким образом правительство облегчило ввоз в Россию мелких партий машин и отдельных экземпляров.
Упомянутое постановление правительства действует до 1 февраля 2024 года, и, если его не продлят, упрощенная схема легализации единичных машин через ЗОЕТС перестанет действовать для юрлиц. При этом параллельный импорт физлицам ограничили еще в августе за счет регулировки утильсборов. С тех пор по низким ставкам для «физиков» можно ввезти не более одной машины в год, при каждом последующем ввозе нужно оплачивать утилизационный сбор по коммерческой ставке, и разница может достигать миллиона рублей и более. Кроме того, в октябре расшили список марок, для которых параллельный импорт запрещен. Но коснулось это в основном китайских брендов — так правительство страхует от «параллельной» конкуренции марки, которые работают в России официально.
Однако Дмитрий Еременко не считает, что отмена ЗОЕТС, даже если случится, сильно повлияет на рынок.
— Многие сейчас ввозят автомобили на частных лиц, но при этом оплачивают полный утилизационный сбор: это позволяет физическому лицу приобретать и продавать неограниченное количество машин в год, — объясняет он. — Поскольку параллельным импортом везут в основном автомобили недешевые, часто премиальные, разница в утильсборе не играет для них первостепенной роли.
Он отмечает, что новые правила импорта пока неясны, но по опыту прошлых лет их могут огласить уже постфактум, то есть в феврале.
— Есть впечатление, что в первую очередь будут защищать китайские марки, чтобы исключить приток параллельных машин для брендов, которые представлены в России официально, — добавляет Дмитрий Еременко.
В конце декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о продлении механизма параллельного импорта, но исключил, что перечень товаров будет сужаться.
А что с Киргизией?
По итогам 2023 года в Россию ввезли порядка миллиона автомобилей, из которых 63% составляют новые, 37% — подержанные. Среди стран-импортеров лидирует Китай, но на втором месте, пусть и с большим отрывом, идет именно Киргизия с результатом около 11%. Для сравнения: на импорт из Казахстана пришлось лишь 2,4%, на остальные страны — еще меньше. То есть Киргизия — основной промежуточный пункт для импорта машин.
— В основном через Киргизию везут автомобили из Кореи и из Китая, причем в последнем случае речь идет как о марках из КНР, например едет много Changan, так и привычных для российского рынка брендов: скажем, Skoda Kodiaq GT, Volkswagen Terramont, Toyota Highlander, — рассказывает Дмитрий Еременко. — Много встречается китайских электромобилей и гибридов, например Zeekr и Lixiang.
По его словам, некоторые компании используют Киргизию даже при импорте из Европы: по сравнению с ввозом через Белоруссию здесь выше логистические расходы, но есть возможность сэкономить на таможенных сборах. Периодически через Киргизию идут машины из ОАЭ или, например, Грузии, которая отказалась от роли экспортера автомобилей в Россию. Но в последнее время усиливаются слухи, что и киргизский канал могут перекрыть.
— Говорят, что, если страной, откуда ввезен автомобиль, будет Киргизия, на такие машины не будут оформлять СБКТС, — объясняет Дмитрий Еременко. — Пока это на уровне разговоров, но даже если такие правила появятся, не думаю, что это остановит параллельный импорт с того направления: в конце концов, всегда можно продать машину казаху, например, и импортировать ее таким образом.
Мина параллельного действия
Ограничения на ввоз машин из стран Европейского таможенного союза зашиты и в августовских поправках. Так, в документе есть малозаметная сноска
— Примечание касается автомобилей, которые ввезены в Россию для личного пользования из стран ЕАЭС, — объясняет наш эксперт. — Если в течение двух лет такой автомобиль не встанет на учет в одной из стран ЕАЭС, кроме России, то его владельцу необходимо будет оплатить утилизационный сбор по высокому тарифу для юрлиц. То есть фактически государство устанавливает заградительные пошлины, но в виде утилизационных сборов. Оно говорит: «Если не хотите платить, то вывозите машину и регистрируйте в Киргизии или Армении, и пусть там разбираются с этим, условно, автохламом». Если же хотите использовать в России, то платите полный утильсбор, который формально служит для компенсации экологического вреда.
Постепенное ужесточение правил привело к падению популярности параллельного импорта: сейчас по такой схеме ввозят достаточно дорогие автомобили. Помимо обесценивания рубля, рынок подкосило августовское увеличение утильсборов. Сказался и частичный запрет на экспорт машин в Россию из Японии и Южной Кореи.
Кстати, на рынке машин впервые за несколько лет чувствуется застой, и автобренды отказались даже от январского повышения цен.