Параллельному импорту осталась неделя. С февраля меняют правила ввоза автомобилей, под вопросом Киргизия

Однако Дмитрий Еременко не считает, что отмена ЗОЕТС, даже если случится, сильно повлияет на рынок.

— Многие сейчас ввозят автомобили на частных лиц, но при этом оплачивают полный утилизационный сбор: это позволяет физическому лицу приобретать и продавать неограниченное количество машин в год, — объясняет он. — Поскольку параллельным импортом везут в основном автомобили недешевые, часто премиальные, разница в утильсборе не играет для них первостепенной роли.