«Тут я понял, что машина окирпичилась»: владелец электрического Zeekr — об опыте дальних поездок

Купили — и в путь

Артем — большой любитель автопутешествий, и всем своим новым машинам всегда устраивает длительный тест-драйв после покупки. Электромобиль он приобрел в конце лета 2023 года, но традициям не изменил. Решили ехать на день рождения друга в грузинский Батуми, до которого от Челябинска почти 3000 км.

— Я ждал, когда автомобиль обклеят защитной пленкой, и после этого мы сразу поехали, — рассказывает он. — У меня не было времени как следует подготовиться к поездке, что-то почитать, и мы с женой решили, что раз путь будет долгим, успеем всё выяснить по дороге. Я вообще люблю приключения, мне так интереснее.