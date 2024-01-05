«Китайцы» и «электрички» нас захватят? Что будет с рынком авто в 2024 году — прогноз экспертов

«Китайцы» нас захватят?

Общероссийская тенденция на покупку китайских автомобилей в 2023 году только усиливалась. Из соседней страны быстро смекнули — рынок не может быть пустым, и предложили автомобилистам огромное количество своих автомобилей. Продолжится ли такое же и в 2024-м? По мнению Ильи Федорченко, генерального директора СберАвто, можно практически однозначно ответить, что да.

