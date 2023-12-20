Упадут ли цены на машины с пробегом? Спрос на авто снизился, денег у людей не хватает, а кредиты стали дороже

А ведь без помощи кредита, хотя бы частичного, сейчас машину купить затруднительно. По данным того же «Автостата», средняя цена подержанного авто в ноябре 2023 года составила 1 583 000 рублей . Это больше, чем в октябре, на 4% и больше, чем в ноябре 2022-го , на целых 26% — а это, для понимания, на 325 000 рублей .

Игроки рынка оценивают падение спроса по-разному, опять же, всё зависит от сегмента. Даже недорогие авто становятся недостаточно востребованными у людей.