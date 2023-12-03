Рассматриваем «Роллс-Ройс» за 62 млн рублей, привезенный из США, — что там внутри за такие деньги

По схеме параллельного импорта в Россию завозятся самые разные модели автомобилей — и бюджетные, и средний сегмент. А сегодня у нас самый люкс в полном смысле слова Luxury — кроссовер Rolls-Royce Cullinan из Америки за 62 миллиона рублей. Заодно покажем и китайский люкс — топовые кроссоверы местного рынка со множеством новейших фишек. Подробнее — в материале автообозревателя Городских порталов Дмитрия Косенко.
Итак, кроссовер Rolls-Royce Cullinan из высшего люксового сегмента (не путать с обычным премиумом). Этот автомобиль поставлен по параллельному импорту из США, его закупили еще весной, всё это время автомобиль транспортировался и проходил необходимые процедуры оформления.
Таких машин на рынке РФ в наличии в состоянии новых с нулевым пробегом не более десятка, конкретно этот находится в Новосибирске, другие — в Москве.
Rolls-Royce Cullinan может поставляться с различными вариантами отделки салона, в том числе с учетом пожеланий заказчика. Здесь у нас оранжевый кожаный салон с черными коврами из натурального меха.
В интерьерах Rolls-Royce практически не бывает пластика, как в других автомобилях. Все панели отделываются кожей, а многочисленные органы управления, переключатели, дефлекторы воздуховодов выполнены из стали с покрытием хромом.
На потолке у нас «звездное небо» — множество светодиодов на черном фоне. В свое время это была фишка «Роллсов», но сейчас заказать и установить такой комплект вы можете и на своей машине.
Задние двери, как известно, у «Роллсов» распахиваются против хода движения, на 90 градусов. Эти двери, так же как и передние, имеют электропривод и доводчики.
В дверных нишах еще одна стандартная британская фишка — фирменные зонтики. Стоит один такой зонтик как какая-нибудь бюджетная машина.
Архитектуру передней панели Rolls-Royce по нынешним меркам нельзя назвать ультрасовременной, здесь используются классические мотивы прежних моделей этой марки.
Трехспицевый руль с тонким ободом без приливов, аналоговые шкалы приборной панели. Селектор КПП тут подрулевой, на американский манер — рычажок справа от руля нужно потянуть на себя и опустить вниз.
Место на центральном тоннеле предоставлено для шайбы управления мультимедийной системой. Сам экран мультимедийки по размерам достаточно скромен, и он всего один.
Ну и как же без венчающей капот фигурки богини Ники «Дух экстаза» — вот уже ровно 100 лет с 1923 года эта статуэтка ставится на все модели Rolls-Royce.
Конечно, параллельный импорт в последнее время схлопывается из-за высокого курса доллара, проблем с утильсбором, прочими нюансами. Но эта схема на сегодня — единственный способ привезти автомобиль определенной марки, официальные продажи которой сейчас в РФ прекращены.
— От параллельного импорта есть польза, потому что благодаря этой схеме можно ввезти автомобили, которые у нас не производят и которые официально в России нельзя продавать. Связано это с теми санкциями, которые предприняли страны-производители. Кроме автомобилей, еще запасные части можно таким образом привезти, — говорит глава региональной Федерации автовладельцев РФ Вячеслав Ашурков.
А теперь перейдем к китайским топовым моделям — в определенном смысле они являются противоположностью «роллсовской» классике. Ультрамодный дизайн, огромные «телевизоры» в салоне, новейшие функции.
Вот кроссовер AITO M7, конструктивно это последовательный гибрид. Бензиновый двигатель (1,5 литра, турбо) здесь механически не связан с приводом колес, он используется только как генератор. В движение машину приводят два электродвигателя: полная мощность авто —
Вот такие «телевизоры» теперь ставятся в современные машины — полноценный персональный компьютер с навигацией, видео, кучей приложений и настроек.
На левой стойке у водительского места — камера, распознающая человека, севшего за руль. После распознавания активируются настройки для конкретного водителя — параметры сидений, вылета руля, мультимедийки и так далее.
Для кресел второго ряда реализована опция «нулевой гравитации» — когда спинка сильно откидывается назад, а подушка для ног поднимается. Максимально удобная поза для релакса.
Знаете, что это за черные лепестки меж спиц колес? Это не просто дизайн, это дополнительная шумоизоляция, позволяющая снизить звуковой фон от электромоторов.
Цена такого кроссовера —
Еще один премиальный китаец — LiXiang L7, тоже последовательный гибрид с двигателем-генератором и двумя электромоторами, общая мощность
Здесь вообще апофеоз большой «телевизорной» моды — два экрана в центре и со стороны правого места. То есть пассажир может сам что-то настраивать, смотреть кино, пользоваться приложениями и так далее.
При этом приборной панели на стандартном месте за рулевым колесом просто нет, вместо нее небольшой экранчик на самом руле, где можно настроить ряд функций. Экранчик на руле — это прям новый виток в гонке под названием «чем бы еще удивить клиента». Насколько это удобно - вопрос. Многим все таки привычней видеть стандартную приборку за рулем.
Визуально в профиль LiXiang L7 напоминает Mercedes-Benz GLS-Класс, но стоит гораздо дешевле, не уступая «немцу» в оснащении и технических фишках. Цена L7 —
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