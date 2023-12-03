Рассматриваем «Роллс-Ройс» за 62 млн рублей, привезенный из США, — что там внутри за такие деньги

Конечно, параллельный импорт в последнее время схлопывается из-за высокого курса доллара, проблем с утильсбором, прочими нюансами. Но эта схема на сегодня — единственный способ привезти автомобиль определенной марки, официальные продажи которой сейчас в РФ прекращены.



— От параллельного импорта есть польза, потому что благодаря этой схеме можно ввезти автомобили, которые у нас не производят и которые официально в России нельзя продавать. Связано это с теми санкциями, которые предприняли страны-производители. Кроме автомобилей, еще запасные части можно таким образом привезти, — говорит глава региональной Федерации автовладельцев РФ Вячеслав Ашурков.