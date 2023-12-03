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Обзор

Рассматриваем «Роллс-Ройс» за 62 млн рублей, привезенный из США, — что там внутри за такие деньги

Какой люкс завозят по параллельному импорту за десятки миллионов рублей

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Rolls-Royce Cullinan стоит 62 миллиона рублей

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По схеме параллельного импорта в Россию завозятся самые разные модели автомобилей — и бюджетные, и средний сегмент. А сегодня у нас самый люкс в полном смысле слова Luxury — кроссовер Rolls-Royce Cullinan из Америки за 62 миллиона рублей. Заодно покажем и китайский люкс — топовые кроссоверы местного рынка со множеством новейших фишек. Подробнее — в материале автообозревателя Городских порталов Дмитрия Косенко.

Машина шла из Америки полгода

Машина шла из Америки полгода

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Итак, кроссовер Rolls-Royce Cullinan из высшего люксового сегмента (не путать с обычным премиумом). Этот автомобиль поставлен по параллельному импорту из США, его закупили еще весной, всё это время автомобиль транспортировался и проходил необходимые процедуры оформления.

Год производства <i class="_">—</i> <nobr class="_">2023-й</nobr>.<br />Двигатель — 6,75 литра, 571 сила

Год производства 2023-й.
Двигатель — 6,75 литра, 571 сила

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Таких машин на рынке РФ в наличии в состоянии новых с нулевым пробегом не более десятка, конкретно этот находится в Новосибирске, другие — в Москве.

Оранжевый кожаный салон

Оранжевый кожаный салон

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Rolls-Royce Cullinan может поставляться с различными вариантами отделки салона, в том числе с учетом пожеланий заказчика. Здесь у нас оранжевый кожаный салон с черными коврами из натурального меха.

Почти нет пластиковых деталей

Почти нет пластиковых деталей

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В интерьерах Rolls-Royce практически не бывает пластика, как в других автомобилях. Все панели отделываются кожей, а многочисленные органы управления, переключатели, дефлекторы воздуховодов выполнены из стали с покрытием хромом.

«Звездное небо» можно включить и выключить

«Звездное небо» можно включить и выключить

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На потолке у нас «звездное небо» — множество светодиодов на черном фоне. В свое время это была фишка «Роллсов», но сейчас заказать и установить такой комплект вы можете и на своей машине.

Все двери с электроприводом

Все двери с электроприводом

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Задние двери, как известно, у «Роллсов» распахиваются против хода движения, на 90 градусов. Эти двери, так же как и передние, имеют электропривод и доводчики.

Зонтик в нише задней двери

Зонтик в нише задней двери

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В дверных нишах еще одна стандартная британская фишка — фирменные зонтики. Стоит один такой зонтик как какая-нибудь бюджетная машина.

Дизайн перекликается со старыми моделями

Дизайн перекликается со старыми моделями

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Архитектуру передней панели Rolls-Royce по нынешним меркам нельзя назвать ультрасовременной, здесь используются классические мотивы прежних моделей этой марки.

Рычаг КПП на рулевой колонке

Рычаг КПП на рулевой колонке

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Трехспицевый руль с тонким ободом без приливов, аналоговые шкалы приборной панели. Селектор КПП тут подрулевой, на американский манер — рычажок справа от руля нужно потянуть на себя и опустить вниз.

Небольшой экран мультимедиа

Небольшой экран мультимедиа

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Место на центральном тоннеле предоставлено для шайбы управления мультимедийной системой. Сам экран мультимедийки по размерам достаточно скромен, и он всего один.

Статуэтка на капоте — ей 100 лет

Статуэтка на капоте — ей 100 лет

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Ну и как же без венчающей капот фигурки богини Ники «Дух экстаза» — вот уже ровно 100 лет с 1923 года эта статуэтка ставится на все модели Rolls-Royce.

Длина авто — 5,34 метра

Длина авто — 5,34 метра

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Конечно, параллельный импорт в последнее время схлопывается из-за высокого курса доллара, проблем с утильсбором, прочими нюансами. Но эта схема на сегодня — единственный способ привезти автомобиль определенной марки, официальные продажи которой сейчас в РФ прекращены.

— От параллельного импорта есть польза, потому что благодаря этой схеме можно ввезти автомобили, которые у нас не производят и которые официально в России нельзя продавать. Связано это с теми санкциями, которые предприняли страны-производители. Кроме автомобилей, еще запасные части можно таким образом привезти, — говорит глава региональной Федерации автовладельцев РФ Вячеслав Ашурков.

Премиальный китайский кроссовер AITO M7

Премиальный китайский кроссовер AITO M7

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А теперь перейдем к китайским топовым моделям — в определенном смысле они являются противоположностью «роллсовской» классике. Ультрамодный дизайн, огромные «телевизоры» в салоне, новейшие функции.

Машину разгоняют два электромотора

Машину разгоняют два электромотора

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Вот кроссовер AITO M7, конструктивно это последовательный гибрид. Бензиновый двигатель (1,5 литра, турбо) здесь механически не связан с приводом колес, он используется только как генератор. В движение машину приводят два электродвигателя: полная мощность авто — 455 л. с., разгон до сотни — 4,8 сек.

Передняя панель с большим дисплеем

Передняя панель с большим дисплеем

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Вот такие «телевизоры» теперь ставятся в современные машины — полноценный персональный компьютер с навигацией, видео, кучей приложений и настроек.

Камера распознавания лиц

Камера распознавания лиц

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На левой стойке у водительского места — камера, распознающая человека, севшего за руль. После распознавания активируются настройки для конкретного водителя — параметры сидений, вылета руля, мультимедийки и так далее.

Заднее сиденье разложено для отдыха

Заднее сиденье разложено для отдыха

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Для кресел второго ряда реализована опция «нулевой гравитации» — когда спинка сильно откидывается назад, а подушка для ног поднимается. Максимально удобная поза для релакса.

Лепестки шумоизоляции на колесах

Лепестки шумоизоляции на колесах

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Знаете, что это за черные лепестки меж спиц колес? Это не просто дизайн, это дополнительная шумоизоляция, позволяющая снизить звуковой фон от электромоторов.

<nobr class="_">8,15 млн</nobr> рублей — и он ваш

8,15 млн рублей — и он ваш

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Цена такого кроссовера — 8,15 млн рублей. Кстати, поставлен он уже по стандартной дилерской схеме прямого импорта.

LiXiang L7 со светодиодной полосой

LiXiang L7 со светодиодной полосой

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Еще один премиальный китаец — LiXiang L7, тоже последовательный гибрид с двигателем-генератором и двумя электромоторами, общая мощность 450 л. с.

Просто тренажер «Боинг»

Просто тренажер «Боинг»

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Здесь вообще апофеоз большой «телевизорной» моды — два экрана в центре и со стороны правого места. То есть пассажир может сам что-то настраивать, смотреть кино, пользоваться приложениями и так далее.

Экран на руле вместо приборки

Экран на руле вместо приборки

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При этом приборной панели на стандартном месте за рулевым колесом просто нет, вместо нее небольшой экранчик на самом руле, где можно настроить ряд функций. Экранчик на руле — это прям новый виток в гонке под названием «чем бы еще удивить клиента». Насколько это удобно - вопрос. Многим все таки привычней видеть стандартную приборку за рулем.

Почти Mercedes-Benz GLS-Класс, только дешевле

Почти Mercedes-Benz GLS-Класс, только дешевле

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Визуально в профиль LiXiang L7 напоминает Mercedes-Benz GLS-Класс, но стоит гораздо дешевле, не уступая «немцу» в оснащении и технических фишках. Цена L7 — 9,25 млн рублей. А как там будет с надежностью и ликвидностью «китайца» — покажет только время. Люди все таки еще боятся и возможных поломок, и коррозии, да и престиж марки имеет немаловажную роль.

Почитайте еще, что происходит с параллельным импортом после роста утильсбора.

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