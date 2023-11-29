Вышел новый «Москвич 6»: что это за зверь и что там есть за 3 миллиона рублей

В «Москвиче 6» нет ничего особо выдающегося, но разве умеренный баланс характеристик — не то, что нужно обычному потребителю? Динамика, по крайней мере, старшего мотора не ураганная, но вполне себе бодрая, запас тяги может срывать передние колеса в пробуксовку — тут, конечно, в идеале полный привод бы на эти 280 «ньютонометров». Рулежка на парковке легкая, на скоростях хоть и недостает тяжести на баранке, но немного лечится режимом «Спорт». Неплохо машина отрабатывает дорожные неровности, по шоссе с такой колесной базой идет устойчиво и степенно. И даже шумоизоляция, которую так ругают, вполне себе соответствует этому сегменту. Да, бывает и лучше, да, ветер шумит, а арки фонят, но до 100 км/ч в целом потянет.

