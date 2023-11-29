Вышел новый «Москвич 6»: что это за зверь и что там есть за 3 миллиона рублей

На рынок вышел новый «Москвич 6» — это легковушка С-сегмента, заменитель покинувших нас «Шкоды-Октавии», «КИА-Сид/Серато». Машина собирается методом крупноузловой сборки на возрожденном столичном заводе «Москвич», а ее прообразом является китайская модель JAC J7. Автообозреватель Городских порталов Дмитрий Косенко прокатился на новом «Москвиче» и сейчас расскажет вам об основных плюсах и минусах машины.
Сначала посмотрите на машину в нашем небольшом видео, чтобы составить общее впечатление.
«Москвич 6» — по документам седан, а по сути лифтбек — багажная крышка у него поднимается вместе со стеклом, как у «Шкоды-Октавии». В свое время большой и удобный для погрузки багажник стал одним из конкурентных преимуществ «Октавии», которая имела на нашем рынке заметный успех. У «Москвича 6» насчитывается 540 литров грузового пространства, что тоже неплохо.
Ладно, начали с багажника, но вернемся к основным параметрам. Длина «Москвича» —
Наш автомобиль переднеприводной, оснащается он 1,5-литровыми наддувными моторами: один — на 136 сил, второй — с впрыском GDI на 174 силы. Первый мотор идет с вариатором, второй — с роботом с двумя сцеплениями, всё китайской разработки. Вот, собственно, вкратце об основных параметрах, а теперь перейдем к достоинствам машины.
Баланс ездовых ощущений
В «Москвиче 6» нет ничего особо выдающегося, но разве умеренный баланс характеристик — не то, что нужно обычному потребителю? Динамика, по крайней мере, старшего мотора не ураганная, но вполне себе бодрая, запас тяги может срывать передние колеса в пробуксовку — тут, конечно, в идеале полный привод бы на эти 280 «ньютонометров». Рулежка на парковке легкая, на скоростях хоть и недостает тяжести на баранке, но немного лечится режимом «Спорт». Неплохо машина отрабатывает дорожные неровности, по шоссе с такой колесной базой идет устойчиво и степенно. И даже шумоизоляция, которую так ругают, вполне себе соответствует этому сегменту. Да, бывает и лучше, да, ветер шумит, а арки фонят, но до
Интерьер
В салоне мы имеем сдержанный дизайн передней панели с прямыми линиями, отсылающими к моделям VAG, комбинированную отделку дверей, интересные кресла в спортивном стиле, модное рулевое колесо с четырьмя спицами, высокий парящий центральный тоннель, как на машинах классом выше. На передней панели и сиденьях есть даже прострочка забавного бирюзового цвета, но лучше бы вы сделали подоконники дверей из мягкого пластика — тут они деревянные, что приемлемо только для В-сегмента. В остальном же претензий нет — все органы управления, подлокотники, подстаканники, ниши на своих местах и пользоваться ими удобно.
Мультимедиа
Машина без большого «телевизора» теперь уже не машина — вот и здесь установлен крупный дисплей, а ориентирован он вертикально. Хороший, яркий, цветастый экран, в оптимальной зоне обзора и управления рукой. Очень быстрые реакции, быстрая смена меню без всяких там раздумий, которые еще нередко встретишь даже на более дорогих авто. Собственной навигации тут нет, но всё прекрасно подключается и работает со смартфона через проводочек. На боковых частях планшета расположены сенсорные зоны быстрой регулировки температуры, скорости обдува, быстрый доступ в некоторые разделы меню.
Оснащенность
Богатство функционала тут не самое топовое среди китайских одноклассников, но и этого хватает. В базовой версии «Комфорт» — полностью диодная оптика (даже дальний свет), кожаные сиденья (эко), бесключевой доступ, охлаждаемый бокс, круиз, контроль давления в шинах, датчики света/дождя, 6 динамиков, 5 разъемов USB. В версии «Бизнес» добавляются люк, электропривод водительского сиденья, круговой обзор.
Неплоха, кстати, диодная оптика, вот, посмотрите на снимках, как работают ближний свет и дальний (тоже диодный) свет — вполне комфортно в темноте.
А еще для «Москвича» делают забавные аксессуары — вот специальный автомобильный зонтик, слышали про такой? Он распахивается наоборот, против обычного направления — так комфортней садиться и выходить из машины под сильным ливнем.
Багажник
Про него мы уже говорили, но еще раз отметим удобный погрузочный проем и хорошую вместимость. 540 литров и 1650 литров со сложенным вторым рядом. Жаль, нет электропривода, но извините, такому классу он не положен. Хотя дверь достаточно массивная и моторчик бы не помешал.
А что у нас с минусами?
Управление тягой и тормозами
Если кратко сказать — педаль газа тут слушком ленивая, а тормоза — наоборот, слишком острая. Реакции на акселератор нелинейны, ощутимо запаздывание, вдобавок с места при разгоне робот долго выдерживает первую передачу, а потом заметно переключается. Ватность газа частично лечится режимом «Спорт», а вот к тормозу надо привыкать — с непривычки чуть нажал и уже клюешь носом.
Эргономические просчеты
Мы уже говорили про двухэтажный центральный тоннель, так вот передние разъемы USB выведены на первый этаж — надо постараться изогнуть руку, чтобы добраться. Зато не маячат перед глазами.
Или вот, неполноценный электропривод водительского сиденья — вперед/назад сделали, а спинку наклоняй вручную. Ну раз уж поставили такой блок привода, ну добавьте еще кнопку и моторчик хотя бы для спинки.
Не хватает физических кнопок быстрого доступа и части функций, например подогрева сидений. Надо лезть в меню климата.
Клиренс
Просвет, как мы говорили, всего 14 сантиметров, и с ним, конечно, ни в какое сложное бездорожье не поедешь, особенно зимой, еще и с моноприводом. Плюс при парковке вплотную к бордюрам есть шанс задеть их низкими свесами. Колеса тут штатные размера 215/50 R17 — ну поставили хотя бы
Цены
Сейчас про любую новую машину как не скажи — ценами будут все недовольны. Так что «Москвич 6» лишь часть общего тренда — автомобили нынче дороги. Базовая версия с младшим
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