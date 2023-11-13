Продай «китайца»: сколько денег и времени теряют владельцы китайских машин при продаже на вторичке

Ликвидность — то есть возможность продать потом машину с пробегом быстро и с минимальной потерей в цене — является одним из важнейших качеств авто для разумных автовладельцев. И, как бы сейчас ни хвалили китайские автомобили за красивый дизайн, хорошее электронное оснащение и адекватные цены, стоит изучить и другую сторону медали. Тем более что вторичка по современным китайским моделям уже сложилась благодаря насыщению рынка новыми такими машинами.

— Два фактора. Доверие выросло за счет продаж новых китайских автомобилей. И плюс год-два интенсивной торговли, за это время люди начали менять одни китайские машины на другие, выше классом, новые покупать, соответственно, появляется в больших объемах вторичка. В трейд-ин сдают, просто продают. Также вышла на рынок тема автомобилей, ввезенных из Китая, с пробегом, потихоньку начинается ввоз таких машин, — говорит директор компании «СТС Автомобили» Павел Костенко.