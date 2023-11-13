Продай «китайца»: сколько денег и времени теряют владельцы китайских машин при продаже на вторичке

Мы часто слышим о резком росте продаж новых китайских автомобилей, о росте спроса на них, о возросшей лояльности покупателей к таким авто. Но ведь есть же еще вторичный рынок, ликвидность — многие популярные современные китайские модели обращаются на рынке 2–4 года. Давайте узнаем, насколько сложно продать такую машину и сколько она теряет в цене по сравнению с признанными японскими или европейскими моделями.
Ликвидность — то есть возможность продать потом машину с пробегом быстро и с минимальной потерей в цене — является одним из важнейших качеств авто для разумных автовладельцев. И, как бы сейчас ни хвалили китайские автомобили за красивый дизайн, хорошее электронное оснащение и адекватные цены, стоит изучить и другую сторону медали. Тем более что вторичка по современным китайским моделям уже сложилась благодаря насыщению рынка новыми такими машинами.
— Два фактора. Доверие выросло за счет продаж новых китайских автомобилей. И плюс год-два интенсивной торговли, за это время люди начали менять одни китайские машины на другие, выше классом, новые покупать, соответственно, появляется в больших объемах вторичка. В трейд-ин сдают, просто продают. Также вышла на рынок тема автомобилей, ввезенных из Китая, с пробегом, потихоньку начинается ввоз таких машин, — говорит директор компании «СТС Автомобили» Павел Костенко.
Вот и прошло 2–4 года владения новой машиной — многие продвинутые автолюбители, которые при деньгах, стараются обновить авто, будь то давно известный бренд или китайский. Давайте посмотрим на популярные Haval, Chery, Geely и других «китайцев». Все мы знаем, что, к примеру, популярные японские Toyota и Lexus в условиях нашей инфляции хорошо сохраняют свою стоимость и в подержанном состоянии стоят даже дороже, чем несколько лет назад на момент продажи в состоянии новых. Понятно, что рубль дешевеет, а значит, все товары дорожают, но тем не менее — как обстоят дела с авто из Китая?
Вот кроссовер Haval F7 2020 года выпуска, 2 литра турбо, робот, передний привод, пробег около 40 тыс. км, комплектация Elite. На момент продажи в 2020-м новый такой стоил 1,7 млн рублей, сейчас аналогичный подержанный — около 2,3 млн рублей (+35%). Да, прибавка в цене заметна, но не всё так просто — искать покупателя, возможно, придется долгое время. Андрей, бывший владелец кроссовера Haval F7, рассказывает, что купил такой авто в начале 2022 года новым, через год решил продать, но спроса не было:
— Выставил на продажу через площадки «Дром», «Авито», продавал его ровно три месяца. И живых звонков, то есть от людей, не было вообще, только салоны одолевали. Ну и по истечении трех месяцев я продал его в салон, потому что ждать было некогда, — рассказывает Андрей. — После трех месяцев, как я его продал в салон, мне позвонил человек, который приобрел его в салоне. Приобрел он его на 250 тысяч дороже, чем я его продал в салон. Считаю, что на вторичном рынке очень неликвидный автомобиль.
Сервисы продажи авто, например тот же «Дром», часто делают пометку, что конкретный автомобиль уже продан — так вот, по Haval F7 последнее объявление, отмеченное как «проданный» (по всей стране, по 2020 году выпуска), датируется 14 октября. Да, можно продать «китайца» и за 2 недели, всё зависит от цены и от того, кому ты его продашь — человеку или салону.
Или вот популярнейший кроссовер Chery Tiggo 4, простенький, бюджетный, но в целом, как говорят, неплохой. В 2020 году комплектация «Комфорт» (2 литра, вариатор) стоила новой 1,1 млн рублей. Сейчас с пробегом примерно в 50–60 тысяч километров этот год стоит 1,7 млн рублей (+54%), тоже хорошая прибавка. Если же смотреть по проданным экземплярам, то последний такой отмечен за 28 сентября, то есть более месяца назад.
Для сравнения — японская классика, например, седан Toyota Camry 2021 года, версия 2,5 литра, «Престиж Safety», цена новой составляла 2,3 млн рублей. Теперь такая с пробегом около 30 тысяч км стоит порядка 3,7 млн рублей (+61%). Ближайшая проданная «Камри» — в тот же день, как была поставлена на продажу. Или же кроссовер Lexus NX200 2019 года, 2 литра, полный привод, комплектация Black Vision, цена на момент выхода — 2,9 млн рублей. Теперь этот год с пробегом около 50 тысяч км стоит 4 млн рублей (+34%). Ближайшие проданные экземпляры — от 15 октября.
— Ликвидны ли китайские машины на вторичном рынке? В сознании покупателя пока еще существуют убеждения относительно того, что у «китайцев» хуже с надежностью и больше проблем с поиском запасных частей. Ситуация меняется к лучшему, но пока такие опасения не беспочвенны. Поэтому ликвидность б/у «китайцев» точно ниже, чем у «корейцев» и тем более «японцев». Лучше всего продаются те автомобили, которые попадают в ценовую категорию 600–800 тысяч. Китайские авто не исключение. Чем дешевле автомобиль, тем меньше к нему претензий в плане комфорта и технологичности. И тут такие автомобили как Lifan X50, или Cherry Tiggo имеют преимущество перед конкурентами в плане меньших пробегов и более свежих годов выпуска. Дорогие автомобили, стоимостью свыше 2 млн рублей, особенно те, что ввезены из Китая по параллельному импорту, на этом фоне выглядят откровенными аутсайдерами. Продаются такие авто очень долго, — рассказывает менеджер по связям с общественностью компании «РДМ Импорт» Михаил Крылов.
Вот примеры, за какой срок продавались конкретные модели (по данным статистики «РДМ Импорт»).
- Geely Coolray 2018 года — компактный кроссовер с одним владельцем, срок продажи — около 1 месяца;
- Cherry Tiggo 4 2022 года с 1 владельцем и пробегом 7 тысяч км, срок продажи — 3 недели;
- Lifan X60 2017 год выпуска, вариаторная коробка передач, срок продажи — 2 недели.
Необходимо отметить, что в приведенных ранее примерах стоимости авто указана цена предложения, реальная цена продажи может быть меньше на 50, 100, 150 тысяч рублей в зависимости от класса машины. Чем дороже, тем больше торг — поэтому потеря стоимости может быть выше условно рассчитанной нами.
— Как китайские машины теряют в стоимости? Здесь очень много индивидуальных факторов, зависящих от конкретной модели. Если брать в общем, конечно, китайский автомобиль потеряет на перепродаже большую долю от первоначальной стоимости по сравнению с условным «Ленд-Крузером» или «Камри». Но среди китайцев есть разные автомобили — часть из них уже не воспринимается диковинкой, те бренды, которые уже давно присутствуют на рынке. А вот штучные позиции пока еще не раскрученных у нас марок, которые еще, как говорится, «не пошли в народ», особенно параллельно импортированные, действительно могут сильно обесцениться, — заключает Михаил Крылов.
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