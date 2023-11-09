Слабоумие и кредиты. Разбираемся, откуда у людей деньги на автомобили с миллионными ценниками

1. Матрасы

Часть россиян достают заначки, исходя из простой логики: завтра будет дороже. До сих пор эта логика не подводила, и в принципе, чтобы угнаться за ростом автомобильных цен, недостаточно хранить деньги на банковском счете под стандартный процент, не говоря об «инвестициях в матрас». Поэтому, если уж деньги есть, а машина нужна, противопоказаний к покупке здесь и сейчас нет. Через год всё равно поймешь, что было дешево.

2. Кредиты

Осенью 2023 года ежемесячные выдачи кредитов, по данным «Автостата», достигли максимума за всё время СВО: в среднем это 60 тысяч в месяц, из которых чуть меньше половины — кредиты на новые автомобили. В долг покупают менее трети всех новых машин, но больше впечатляет средний размер автокредита, который, по данным Национального бюро кредитных историй, достиг 1,5 миллиона рублей. При этом ставки непрерывно растут, и сейчас многие банки выдают автокредит под 17–18% годовых и больше. Чтобы было понятнее, при теле трехлетнего кредита 1,5 миллиона и ставке 18% аннуитетные платежи составят 54 тысячи рублей в месяц, переплата — полмиллиона.