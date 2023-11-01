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Я ору с таких цен. Ora 03 и другие автомобили с самым неадекватным прайсом

Это не самые дорогие машины на рынке, но с очень странным ценообразованием

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Ora 03 достаточно дорога и в Европе, но российский ценник всё равно шокирует

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В список автомобилей с неадекватными ценами стоило бы включить весь ассортимент российского авторынка, где Lada Granta в средних версиях стоит под миллион рублей. Но есть автомобили, прайс-лист которых выбивается даже из этого зловещего фона, и вот пятёрка моделей, ценообразование которых вызывает приступы нервного смеха.

Ora 03 — маленький хетч за четыре миллиона

Бренд Ora принадлежит китайской компании Great Wall и ориентирован на экспорт: так, важным рынком является Европа. Недавно марка объявила о российском дебюте первой модели, хетчбэка Ora 03, и иллюзий насчёт его стоимости не было. Даже в Китае он стоит порядка 150 тысяч юаней, то есть более двух миллионов рублей. Но российский прайс-лист превзошёл худшие ожидания: модель предложили в двух исполнения стоимостью 3,9 и четыре миллиона рублей. Комплектация сразу довольно богатая, с медиасистемой, сиденьями с массажем и вентиляцией, панорамной крышей, не считая более привычных опций, но всё же такая цена за хетчбэк размером с VW Golf впечатляет.

Дизайн автомобиля удался: в нашем опросе под прошлой статьей 84% проголосовавших оценили его положительно

Дизайн автомобиля удался: в нашем опросе под прошлой статьей 84% проголосовавших оценили его положительно

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Марка Ora выпускает только электромобили, и отчасти этим объясняется высокий ценник. Ora 03 имеет один электромотор мощностью 171 л. с. и батарею емкостью 58 кВт⋅ч, обеспечивающую запас хода 500 км по китайской системе CLTC (в пересчете на более реалистичный цикл WLTP должно быть в районе 350 км). По меркам бензиновых аналогов, электромобиль весьма динамичен — разгон до 100 км/час занимает 7,6 секунды, то есть быстрее, чем 150-сильный VW Golf. Продажей автомобиля займутся дилеры Tank, ещё одного суббренда Great Wall.

Расчёт, видимо, делается на семейные покупки: мужу — Tank 300, жене — Ora 03 (ну, или наоборот). Забавно, что маленькая «Ора» лишь на толику дешевле крупного рамного внедорожника.

Lada Vesta Cross крадётся к двум миллионам

Мы ведь не забыли, что в 2015 году Lada Vesta дебютировала на правах бюджетного автомобиля? Но после рестайлинга её версия Cross в топовой комплектации Techno стоит 1,818 миллиона рублей. При этом речь отнюдь не о самой оснащённой Lada Vesta вообще: например, у модели нет системы стабилизации, которая раньше входила в базовую комплектацию, равно как недоступны пока автоматические коробки и двигатели объемом 1,8 литра. При этом универсалы Cross SW предлагаются в версиях попроще и стоят в районе 1,5 миллиона, но когда АВТОВАЗ выпустит универсал со всем перечисленным оборудованием, стоимость, скорее всего, приблизится к двум миллионам рублей.

Топовая Lada Vesta сейчас доступна в кузове седан

Топовая Lada Vesta сейчас доступна в кузове седан

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Но, может быть, мы придираемся? Ведь сегодня в принципе немного машин дешевле двух миллионов рублей. Их мало, но они есть, например, кроссовер Haval Jolion со 143-сильным турбомотором и системой стабилизации стоит от 1,949 миллиона рублей, и даже с учётом хорошей оснащённости Lada Vesta, «китаец» ей не уступает. А за 2,18 миллиона рублей Haval предлагает уже более крупный кроссовер M6.

Livan X3 Pro: самый дешёвый, но...

Марка Livan образована на остатках обанкротившейся марки Lifan после их выкупа концерном Geely. Её младшая модель, X3 Pro, является сегодня самым доступным кроссовером и стоит от 1,88 миллиона рублей, чуть дешевле Haval Jolion. Казалось бы, включение модели в наш список неоправданно, ведь прочие кроссоверы ещё дороже, например, BAIC X35 стоит от 2,2 миллиона рублей. Однако X3 Pro — это очень компактная модель длиной чуть более четырех метров, то есть соразмерна с пятидверной Lada Kalina.

Относительная дешевизна Livan X3 Pro связана с его компактностью и атмосферным мотором. Конкуренты за близкие деньги предлагают больше места и лучшую динамику

Относительная дешевизна Livan X3 Pro связана с его компактностью и атмосферным мотором. Конкуренты за близкие деньги предлагают больше места и лучшую динамику

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Атмосферный 1,5-литровый мотор развивает 103 л. с., комплектация неплохая, но для китайских машин вполне стандартная: есть АБС, кондиционер, система стабилизации, мультимедиа, камера заднего вида, люк, легкосплавные диски, вариатор. Однако привод только передний, а просвет составляет 185 мм, то есть, в принципе, автомобиль близок по характеристикам к топовым версиям Kalina (сейчас — Granta). При этом более просторные конкуренты вроде упомянутого Haval Jolion стоят немногим дороже: разница между минимальными версиями — 70 тысяч рублей.

«Москвич-3е»: два ценника, шеф!

Электрический «Москвич-3е» во время тест-драйва нам понравился как минимум тем, что подтвердил паспортный запас хода, да и динамика у него очень даже хороша. Но вот цена... В августе весь модельный ряд марки подорожал, но если бензиновые версии прибавили по 200 тысяч рублей, то электрическая — почти 400 тысяч. В результате электрокроссовер стоит от 3,95 миллиона рублей, то есть почти вдвое дороже бензиновых версий.

«Москвич-3е», как и другие автомобили марки, является копией одной из моделей JAC

«Москвич-3е», как и другие автомобили марки, является копией одной из моделей JAC

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Из бензиновых автомобилей за схожие деньги можно купить, например, куда более крупный и импозантный Jetour X90 Plus или внедорожник BAIC BJ40.

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid — окупится ли гибрид?

Chery выводит на рынок две обновлённые версии восьмого Tiggo, включая и подзаряжаемый гибрид: у него в довесок к 1,5-литровому 147-сильному двигателю есть электромотор, так что общая мощность достигает 235 л. с. Время разгона до 100 км/час в сравнении с бензиновой переднеприводной версией улучшается почти на полторы секунды, до 7,5 секунды. Можно ездить в режиме чистого электромобиля (до 75 км), а на обоих типах энергии гибрид проезжает до 1000 километров. Классно, но дорого: после рестайлинга цена перевалила психологическую планку в 5 миллионов рублей.

Гибрид Chery Tiggo 8 Pro переименован: из названия исчезли литеры e+

Гибрид Chery Tiggo 8 Pro переименован: из названия исчезли литеры e+

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Но дело даже не в этом: бензиновая версия с моноприводом и 186-сильным турбомотором стоит на 1,5 миллиона рублей доступнее, а значит, окупаемость гибрида вызывает большие вопросы. Точные данные о расходе топлива отсутствуют, но судя по средним паспортным величинам, в бензиновом режиме гибрид позволяет экономить порядка 1 л/100 км. При цене топлива 50 рублей за литр окупаемость наступит через три миллиона километров. Даже если ездить чисто на электротяге в пределах радиуса 75 км и заряжаться только по бытовым тарифам, машина окупится не ранее, чем через 300 тысяч километров. Так что основной плюс гибрида — это его лучшая динамика, но стоит ли она 1,5 миллиона?

В октябре цены на автомобили опять стали расти. До этого заметный скачок наблюдался в августе. Неприятно удивила стоимость нового лифтбека «Москвич 6».

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