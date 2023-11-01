Я ору с таких цен. Ora 03 и другие автомобили с самым неадекватным прайсом

В список автомобилей с неадекватными ценами стоило бы включить весь ассортимент российского авторынка, где Lada Granta в средних версиях стоит под миллион рублей. Но есть автомобили, прайс-лист которых выбивается даже из этого зловещего фона, и вот пятёрка моделей, ценообразование которых вызывает приступы нервного смеха.
Ora 03 — маленький хетч за четыре миллиона
Бренд Ora принадлежит китайской компании Great Wall и ориентирован на экспорт: так, важным рынком является Европа. Недавно марка объявила о российском дебюте первой модели, хетчбэка Ora 03, и иллюзий насчёт его стоимости не было. Даже в Китае он стоит порядка 150 тысяч юаней, то есть более двух миллионов рублей. Но российский прайс-лист превзошёл худшие ожидания: модель предложили в двух исполнения стоимостью 3,9 и четыре миллиона рублей. Комплектация сразу довольно богатая, с медиасистемой, сиденьями с массажем и вентиляцией, панорамной крышей, не считая более привычных опций, но всё же такая цена за хетчбэк размером с VW Golf впечатляет.
Марка Ora выпускает только электромобили, и отчасти этим объясняется высокий ценник. Ora 03 имеет один электромотор мощностью
Расчёт, видимо, делается на семейные покупки: мужу — Tank 300, жене — Ora 03 (ну, или наоборот). Забавно, что маленькая «Ора» лишь на толику дешевле крупного рамного внедорожника.
Lada Vesta Cross крадётся к двум миллионам
Мы ведь не забыли, что в 2015 году Lada Vesta дебютировала на правах бюджетного автомобиля? Но после рестайлинга её версия Cross в топовой комплектации Techno стоит 1,818 миллиона рублей. При этом речь отнюдь не о самой оснащённой Lada Vesta вообще: например, у модели нет системы стабилизации, которая раньше входила в базовую комплектацию, равно как недоступны пока автоматические коробки и двигатели объемом 1,8 литра. При этом универсалы Cross SW предлагаются в версиях попроще и стоят в районе 1,5 миллиона, но когда АВТОВАЗ выпустит универсал со всем перечисленным оборудованием, стоимость, скорее всего, приблизится к двум миллионам рублей.
Но, может быть, мы придираемся? Ведь сегодня в принципе немного машин дешевле двух миллионов рублей. Их мало, но они есть, например, кроссовер Haval Jolion со
Livan X3 Pro: самый дешёвый, но...
Марка Livan образована на остатках обанкротившейся марки Lifan после их выкупа концерном Geely. Её младшая модель, X3 Pro, является сегодня самым доступным кроссовером и стоит от 1,88 миллиона рублей, чуть дешевле Haval Jolion. Казалось бы, включение модели в наш список неоправданно, ведь прочие кроссоверы ещё дороже, например, BAIC X35 стоит от 2,2 миллиона рублей. Однако X3 Pro — это очень компактная модель длиной чуть более четырех метров, то есть соразмерна с пятидверной Lada Kalina.
Атмосферный 1,5-литровый мотор развивает
«Москвич-3е»: два ценника, шеф!
Электрический «Москвич-3е» во время тест-драйва нам понравился как минимум тем, что подтвердил паспортный запас хода, да и динамика у него очень даже хороша. Но вот цена... В августе весь модельный ряд марки подорожал, но если бензиновые версии прибавили по 200 тысяч рублей, то электрическая — почти 400 тысяч. В результате электрокроссовер стоит от 3,95 миллиона рублей, то есть почти вдвое дороже бензиновых версий.
Из бензиновых автомобилей за схожие деньги можно купить, например, куда более крупный и импозантный Jetour X90 Plus или внедорожник BAIC BJ40.
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid — окупится ли гибрид?
Chery выводит на рынок две обновлённые версии восьмого Tiggo, включая и подзаряжаемый гибрид: у него в довесок к 1,5-литровому 147-сильному двигателю есть электромотор, так что общая мощность достигает
Но дело даже не в этом: бензиновая версия с моноприводом и
В октябре цены на автомобили опять стали расти. До этого заметный скачок наблюдался в августе. Неприятно удивила стоимость нового лифтбека «Москвич 6».