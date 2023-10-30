Вместо «Мишленов» — «Нанканг». Как магазины тянут санкционную резину и сколько теперь стоит комплект шин

Остались ли еще настоящие Nokian? А Michelin? И что предлагают китайцы? Мы проехались по шинным магазинам и обнаружили даже некоторое изобилие товара. Некоторые шинные бренды действительно ушли из России, другие работают под прежними вывесками, третьи проводят ребрендинг, а параллельно существуют отечественные марки и целая стая китайских. Вот краткий обзор шинного рынка 2023 года. Цены в статье взяты из одного источника и служат для целей сравнения, тогда как стоимость в выбранном вами магазине может отличаться.
Кто ушел
Основные потери российского рынка — это компании Michelin, Bridgestone, Goodyear и Dunlop. Так, завод Michelin в Подмосковье продали компании «Пауэр Интернэшнл Тайрс», но в данный момент неизвестно, когда и какую продукцию будет выпускать. Bridgestone ищет покупателя на завод в Ульяновске. Продукцию этих компаний еще можно найти, но цены кусаются: например, комплект колес Michelin X-Ice North 4 205/55 R16 обойдется в 50 тысяч рублей и выше, тогда как оставшиеся в России бренды предлагают комплекты в полтора и даже в два раза дешевле.
Кто остался
Из иностранных брендов производство в России сохранила итальянская Pirelli (заводы в Воронеже и Калуге) и японская Yokohama (завод под Липецком). Цены вполне конкурентоспособные: так, шипованные Pirelli Formula Ice упомянутой выше размерности 205/55 R16 обойдутся в 25 тысяч за комплект, Pirelli Winter Ice Zero 2 — в 40 тысяч.
Кто остался неявно
Популярный в России финский бренд Nokian покинул рынок, но его завод во Всеволожске продолжает выпускать сходную линейку, и отличия связаны в основном с доступностью тех или иных компонентов для производства шин. То есть де-факто это те же шины с поправкой на санкционные реалии. Параллельно идет ребрендинг продукции: марка отныне называется Ikon Tyres (читается «айкон тайерс»), топовая линейка шин Hakkapeliitta и Hakka переименуется в Autograph, а бюджетный Nordman превратится в Character. Сейчас в магазинах встречаются «Нордманы» с маркировкой Ikon Tyres, но вскоре финский брендинг уйдет совсем. Комплект фрикционных (нешипованных) шин Nordman RS2 той же размерности 205/55 R16 обойдется примерно в 27 тысяч, а топовая Hakkapeliitta 9 — в 40–42 тысячи.
Что предлагают россияне
Российский производитель Cordiant делает шины в Омске и Ярославле, но недавно обогатился активами ушедшего концерна Continental: это завод в Калуге и бренд Gislaved. Продолжается и выпуск шин Continental и Matador, но их, в отличие от Gislaved, ждет переименование. Цены относительно демократичные: шипованные Gislaved Nord Frost 200 упомянутой выше размерности обойдутся примерно в 26 тысяч рублей, чуть дешевле Cordiant Snow Cross 2. А ради экономии можно посмотреть еще один суббренд Tunga: под ним Cordiant выпускает возрастные модели. Например, комплект зимних шипованных колес Nordway 2 обойдется менее чем в 20 тысяч.
Работает и Нижнекамский завод с его популярными брендами Kama и Viatti, предлагая в основном бюджетные линейки шин. Резина Viatti Brino Nordica выбранной нами размерности обойдется примерно в 22–25 тысяч рублей. А Kama Alga является одной из самых дешевых моделей на российском рынке, и, например, комплект шин для Lada Granta размерностью 175/65 R14 стоит примерно 15 тысяч рублей.
А что китайцы?
Китайских брендов — не счесть. Среди более-менее известных Sailun, Nankang, Triangle, Linglong, Kaspen, Aplus, Powertra, Vittos, Joyroad, Landsail, Hifly, Roadmarch, Centara, Leao — в общем, замучаешься перечислять. Еще до кризиса популярность снискала и тайваньская компания Maxxis, в том числе среди автоспортсменов.
Судить о качествах «чайнашин» сложно — сравнительных тестов с участием китайской зимней резины почти нет, а информации о ее ресурсе и того меньше. Да и экономия от китайской резины не столь заметная: скажем, комплект размерности 205/55 R16 компании Triangle стоит в районе 22–24 тысяч, то есть немногим меньше куда более понятных Gislaved, да и «Нордманы» не слишком далеко. Если взять размерность побольше, субординация та же: скажем, фрикционные шины 265/65 R17 в исполнении Ikon Tyres (экс-Nokian) обойдутся примерно в 44 тысячи рублей за комплект, китайские Kaspen позволят сэкономить пару тысяч. Кроме того, китайскую резину не так-то просто купить — шины нужной размерности есть не в каждой торговой точке.
Для специфических размерностей колес экономия от китайских шин в сравнении с именитыми брендами может быть ощутимой, но российская резина в любом случае будет не дороже китайской.
А какие шины лучше?
Если нужны универсальные зимние шины, более стабильные характеристики обеспечивает шипованная резина. Что касается выбора марки и модели, то ответить однозначно сложно. Так, традиционным лидером зимних тестов считается Nokian (например). Бюджетная линейка Nordman уступает, но не слишком, и вместе с Pirelli, Gislaved, а также российским Cordiant представляет класс крепких середняков, которые можно смело выбирать тем, кто ищет оптимального сочетания цены и качества. Марки типа Viatti относятся к бюджетным и заметно проигрывают по сцепным свойствам лидерам, но и стоят меньше.
Как изменились цены
Относительно прошлой осени заметного подорожания не произошло, а некоторые модели даже подешевели. Как ни странно, заметнее всего подорожали китайские шины, а также продукция ушедших марок. В целом же бюджет переобувки колес за год практически не изменился.
Угореть при переобувке колес могут владельцы относительно бюджетных машин с колесами редкой размерности, и самый яркий пример — для Lada Vesta Cross с колесами 205/50 R17. Шины топовых брендов обойдутся более чем в 60 тысяч, но если выбрать линейку Nokian (Ikon) Nordman, можно уложиться в 40 тысяч, а Viatti предлагает комплект менее чем за 30 тысяч. Впрочем, Lada Vesta Cross теперь стоит более 1,8 миллиона рублей, так что мы погорячились, причисляя ее к «бюджетникам».
Почитайте подробнее об изменении цен на шины. В этом году впервые за езду на летней резине зимой предусмотрели серьезное наказание. А вот краткий ответ на вопрос, что лучше: шипованные шины или «липучка».