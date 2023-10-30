Вместо «Мишленов» — «Нанканг». Как магазины тянут санкционную резину и сколько теперь стоит комплект шин

Угореть при переобувке колес могут владельцы относительно бюджетных машин с колесами редкой размерности, и самый яркий пример — для Lada Vesta Cross с колесами 205/50 R17. Шины топовых брендов обойдутся более чем в 60 тысяч, но если выбрать линейку Nokian (Ikon) Nordman, можно уложиться в 40 тысяч, а Viatti предлагает комплект менее чем за 30 тысяч. Впрочем, Lada Vesta Cross теперь стоит более 1,8 миллиона рублей, так что мы погорячились, причисляя ее к «бюджетникам».