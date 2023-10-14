Поза «Лотуса». Тестируем сверхмощный английский спорткар, который возродили китайцы

Выбираясь из кресла через массивную безрамочную дверь, сын-зумер заключил, что Zeekr 001 ему нравится больше. А я бы выбрал Lotus. Во-первых, за потрясающую эластичность его характера, во-вторых, за сам бренд. Это вам не какой-нибудь заезженный Porsche или, упаси бог, BMW — это живая легенда. Впрочем, я отчасти иронизирую, потому что при стотысячных тиражах выпуска, на которые нацелился Geely (и спрос их поддерживает), скоро и Lotus станет привычным явлением, по крайней мере, в развитом мире. В Россию же машины идут параллельным импортом, и одна из причин моего выбора в пользу Lotus — абстрактность его цены в 18 млн рублей. В том смысле что 7,5 млн , которые просят за Zeekr 001, тоже кажутся мне абстракцией, а при прочих равных Lotus убедительней. Что же до сравнения по цене-качеству, оставлю эту прерогативу реальным клиентам. Мне же просто приятно закрыть гештальт и прокатиться на машине, несущей ген Колина Чепмена. Пусть даже он не одобрял машин массой более тонны, не говоря о двух.