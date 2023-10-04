Автомобиль перевернулся из-за самокатчика. Разбираем спорные аварии с участием двухколесных

В текущем году появились новые правила, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатов, моноколес и прочего. Правила были призваны упорядочить движение на подобных транспортных средствах, но по-прежнему мы то и дело слышим об авариях с теми же электросамокатами, о травмированных и даже погибших. Давайте изучим серию сразу из четырех ДТП, где наглядно демонстрируется игнорирование элементарных правил самокатчиками и велосипедистами.
Первым эпизодом в нашей серии представлен электровелосипедист, которому понадобилось то ли срочно свернуть, то ли пересечь дорогу. Для этого он выехал аж на встречную полосу (при наличии сплошной разделительной линии), где незамедлительно был сбит автомобилем.
Во втором случае самокатчик не глядя выезжает на пешеходный переход и провоцирует аварию. Автомобиль не задел самокат, но маневр водителя вправо привел к столкновению с припаркованными машинами и к перевороту авто.
В третьем случае мы видим, как электросамокат стремительно выезжает на переход, но водителю поворачивающего кроссовера удается быстро затормозить благодаря изначально низкой скорости на повороте. После этого оппоненты вступают в беседу, видимо, выясняют отношения.
Четвертый эпизод закончился смертью. Вот подросток опять же не глядя выкатывается на переход, проезжает половину дороги, а на второй половине его сбивается светлый седан. Гибель на месте происшествия — смотрите видеоподборку.
— В первом случае велосипедист нарушил 24-й пункт правил, где сказано, что велосипедисты должны использовать специально отведенные для них полосы, велосипедные дорожки. Только в крайнем случае — правый край проезжей части. А тут велосипедист едет навстречу движению, здесь кроме штрафа ему в порядке гражданского судопроизводства надо предъявить иск за ущерб автомобилю, — объясняет Вячеслав Ашурков, представитель Федерации автомобилистов России (ФАР).
Эпизоды с самокатами объединяет одна типичная ошибка — людям лень идти пешком и переводить электросамокат по переходу. Поэтому они едут, и ладно бы просто едут — движутся быстро и совершенно не смотрят по сторонам. Автомобилисты на такую помеху не успевают среагировать.
— Водители самокатов нарушили ПДД, пункт 24.8, где четко указано, что водителям средств индивидуальной мобильности запрещено использовать для движения пешеходные переходы, пересекать дорогу по переходу. Поэтому здесь они должны были, конечно, спешиться и быть предсказуемыми для водителей авто. В последнем случае тоже виновен водитель самоката, должен был спешиться. Для водителя автомобиля он появился неожиданно, потому что это встречное направление и, по сути, он выкатился из-за автомобилей, — говорит Вячеслав Ашурков.
Пункт 24.8 ПДД. Велосипедистам, лицам, использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, и водителям мопедов запрещается: <...> пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Вот этот пункт 24.8 и подразумевает, что ехать (то есть пересекать дорогу) по переходу нельзя, а следует пешком идти и переводить самокат или велосипед. Надо было бы, конечно, для особо непонятливых так его дословно и сформулировать: мол «на переходе слезаем с самоката и ведем его».
Но и водители авто в указанных случаях с пешеходными переходами несут часть своей вины. Ехали слишком быстро, могли бы перед переходами и немного снизить скорость. Хотя кто его знает, позволило бы это избежать столкновений. Но вот вину формально по закону придется нести именно автовладельцам.
— Вина водителей очевидна, поскольку, несмотря на то что самокатчики не спешивались на переходах, водитель обязан принять меры к снижению скорости и к избежанию столкновения. В трех из четырех ДТП водители даже не снижали скорость перед переходом, двигались очень быстро. Да, в ПДД предусмотрены правила пересечения самокатчиками проезжей части. Но если они не спешились на пешеходном переходе, их сбивать всё равно нельзя, ответственность ложится на водителя автомобиля. Вопрос, как всегда: мог ли водитель избежать столкновения? — говорит адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
Так что автовладельцам стоит учитывать новые реалии — быстро передвигающихся электросамокатчиков. И держать в уме, что на каждом, буквально каждом переходе может внезапно появиться такой гонщик. И при малейшем затруднении обзора снижать скорость и быть готовым к резкому торможению.
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