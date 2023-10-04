Автомобиль перевернулся из-за самокатчика. Разбираем спорные аварии с участием двухколесных

Первым эпизодом в нашей серии представлен электровелосипедист, которому понадобилось то ли срочно свернуть, то ли пересечь дорогу. Для этого он выехал аж на встречную полосу (при наличии сплошной разделительной линии), где незамедлительно был сбит автомобилем.

Во втором случае самокатчик не глядя выезжает на пешеходный переход и провоцирует аварию. Автомобиль не задел самокат, но маневр водителя вправо привел к столкновению с припаркованными машинами и к перевороту авто.

В третьем случае мы видим, как электросамокат стремительно выезжает на переход, но водителю поворачивающего кроссовера удается быстро затормозить благодаря изначально низкой скорости на повороте. После этого оппоненты вступают в беседу, видимо, выясняют отношения.