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Проверяем, какие комплектации Lada Vesta в реальности стоят у дилеров (есть с кожей и планшетом от «Теслы»)

Они уже поступили в автосалоны

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Машины в салоне дилера

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Мы уже привыкли, что в последнее время все новости автоиндустрии у нас представлены в основном китайским и отечественным автопромом. Вот, к примеру, недавно дилеры начали получать новые «Лады-Весты» — этот автомобиль пережил перерыв в производстве, а затем получил ряд изменений. Давайте узнаем, в чём новизна «Весты» и сколько она теперь стоит.

Внешний вид автомобиля прежний

Внешний вид автомобиля прежний

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Начнем с того, что «Веста» обновилась исключительно в декоре экстерьера и интерьера, наборе функционала, а агрегатная часть — моторы, подвеска, КПП — осталась без изменений. Мало того, агрегатная часть сократилась — в ассортименте коробок передач теперь нет ни робота, ни вариатора, только 5-ступенчатая механика. Причины в общем-то очевидны — кризис, проблемы с комплектующими, экономия и тому подобное.

Отделка дверей экокожей

Отделка дверей экокожей

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Новая «Веста» (предоставлена компанией «Фастар») выпускается в двух кузовах — седан и универсал, в четырех комплектациях и в двух версиях — обычная и «внедорожная» под названием Cross. Самая дешевая базовая «Веста» называется COMFORT, она оснащена слабым 8-клапанным мотором мощностью 90 л. с. В списке оборудования — две подушки безопасности, все электростеклоподъемники, кондиционер, электрозеркала. Магнитофона нет, центрального подлокотника нет, сиденья тканевые, диски — штамповка.

Задние диодные фонари

Задние диодные фонари

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Зато, стоит отметить, все «Весты», даже базовая, теперь оснащены диодной оптикой, в том числе задние фонари имеют диоды — неплохо смотрятся. Стоит такая машина 1 239 900 рублей, а если выбрать более мощный 16-клапанный 106-сильный мотор — 1 338 900 рублей. Кстати, в цветовой гамме всего два цвета — белый и серебристый металлик. За металлик доплата 15 000 рублей. Однако таких базовых версий нам увидеть не получилось, их пока не завозят. Минимум, что предлагается по цене, — 1,42 миллиона, перейдем к этим авто.

Комплектация LIFE на штампованных дисках

Комплектация LIFE на штампованных дисках

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Типовой салон комплектации LIFE за <nobr class="_">1 420 900</nobr> рублей

Типовой салон комплектации LIFE за 1 420 900 рублей

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Далее идут две средние комплектации LIFE и ENJOY. Добавляются центральный подлокотник, подогрев передних сидений, сенсорная мультимедийная система, мультируль, а для ENJOY — задний парктроник, электрообогрев лобового стекла, Bluetooth, Apple CarPlay. Двигатель уже только 106-сильный, а стоят эти машины, соответственно, 1 420 900 и 1 462 900 рублей.

TECHNO на литых дисках

TECHNO на литых дисках

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А это топовая комплектация на литых 16-дюймовых дисках под названием TECHNO.

Чем не «Тесла»? Такой планшет появляется в версиях от <nobr class="_">1 584 900</nobr> рублей

Чем не «Тесла»? Такой планшет появляется в версиях от 1 584 900 рублей

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Самая главная ее фишка, конечно, в этом большом вертикальном дисплее 10,4'' в стиле «Теслы». Тут и Bluetooth, и Hands Free со сдвоенным микрофоном, и карты «Яндекс.Авто».

Весьма приличная приборка в версиях от <nobr class="_">1 584 900</nobr> рублей

Весьма приличная приборка в версиях от 1 584 900 рублей

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Кстати, приборная панель — уже цифровая, а карты с пробками транслируются в центре приборки. Еще из опций — боковые подушки безопасности, подсветка мест входа-выхода, зональная подсветка салона, 8 динамиков, 2 розетки USB.

Сиденья со вставками велюра в TECHNO за <nobr class="_">1 584 900</nobr> рублей

Сиденья со вставками велюра в TECHNO за 1 584 900 рублей

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Сиденья комбинированные из экокожи и велюра с благородным синим отливом. Стоимость такого автомобиля — 1 584 900 рублей. Плюс, напомним, 15 000 рублей, если хотите серебристый металлик.

Поднятая «кроссовая» версия от <nobr class="_">1 562 900</nobr> рублей

Поднятая «кроссовая» версия от 1 562 900 рублей

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Клиренс версии Cross составляет <nobr class="_">20,3 см</nobr>

Клиренс версии Cross составляет 20,3 см

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Во «внедорожной» версии Cross главное отличие — увеличенный клиренс, 20,3 см против 17,8 см у обычной версии. Достигается это за счет изменений в подвеске и за счет литых дисков 17-го размера.

Литые диски версии Cross 17-го размера неплохи

Литые диски версии Cross 17-го размера неплохи

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Кстати, колеса эти с красивым черным глянцем выглядят весьма выигрышно, лучше обычной версии. Еще особенность — черный пластиковый защитный обвес по порогам, аркам и бамперам. Чтобы, стало быть, не поцарапать машину на «бездорожье».

Цветные акценты в салоне версии Cross от <nobr class="_">1 562 900</nobr> рублей

Цветные акценты в салоне версии Cross от 1 562 900 рублей

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В интерьере акцент сделан на оранжевое оформление — такие вставки на дверях, передней панели, сиденьях. Смотрится тоже выигрышней обычной «Весты». Оснащение Cross аналогично комплектациям LIFE, ENJOY и TECHNO. Мотор только 106-сильный, а стоимость — соответственно, 1 562 900, 1 607 900 и 1 704 900 рублей.

Допы на заводские авто не ставят

Допы на заводские авто не ставят

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Если же рассматривать кузов универсал, то доплата там составит около 100 тысяч рублей для обычной версии и 200 тысяч — для версии Cross. Кстати, что касается пресловутого допоборудования — сейчас товарные машины приходят в заводском исполнении, без всяких допов. И предлагаются покупателям именно в таком виде, без переплат. Как говорят в дилерских центрах, какое-либо оборудование на машины будет устанавливаться, только если покупатель попросит об этом.

Почитайте еще, как завод «Москвич» запустил вторую модель — но это тоже замаскированный «китаец».

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