Проверяем, какие комплектации Lada Vesta в реальности стоят у дилеров (есть с кожей и планшетом от «Теслы»)

Мы уже привыкли, что в последнее время все новости автоиндустрии у нас представлены в основном китайским и отечественным автопромом. Вот, к примеру, недавно дилеры начали получать новые «Лады-Весты» — этот автомобиль пережил перерыв в производстве, а затем получил ряд изменений. Давайте узнаем, в чём новизна «Весты» и сколько она теперь стоит.
Начнем с того, что «Веста» обновилась исключительно в декоре экстерьера и интерьера, наборе функционала, а агрегатная часть — моторы, подвеска, КПП — осталась без изменений. Мало того, агрегатная часть сократилась — в ассортименте коробок передач теперь нет ни робота, ни вариатора, только 5-ступенчатая механика. Причины в общем-то очевидны — кризис, проблемы с комплектующими, экономия и тому подобное.
Новая «Веста» (предоставлена компанией «Фастар») выпускается в двух кузовах — седан и универсал, в четырех комплектациях и в двух версиях — обычная и «внедорожная» под названием Cross. Самая дешевая базовая «Веста» называется COMFORT, она оснащена слабым 8-клапанным мотором мощностью
Зато, стоит отметить, все «Весты», даже базовая, теперь оснащены диодной оптикой, в том числе задние фонари имеют диоды — неплохо смотрятся. Стоит такая машина
Далее идут две средние комплектации LIFE и ENJOY. Добавляются центральный подлокотник, подогрев передних сидений, сенсорная мультимедийная система, мультируль, а для ENJOY — задний парктроник, электрообогрев лобового стекла, Bluetooth, Apple CarPlay. Двигатель уже только 106-сильный, а стоят эти машины, соответственно,
А это топовая комплектация на литых 16-дюймовых дисках под названием TECHNO.
Самая главная ее фишка, конечно, в этом большом вертикальном дисплее 10,4'' в стиле «Теслы». Тут и Bluetooth, и Hands Free со сдвоенным микрофоном, и карты «Яндекс.Авто».
Кстати, приборная панель — уже цифровая, а карты с пробками транслируются в центре приборки. Еще из опций — боковые подушки безопасности, подсветка мест входа-выхода, зональная подсветка салона, 8 динамиков, 2 розетки USB.
Сиденья комбинированные из экокожи и велюра с благородным синим отливом. Стоимость такого автомобиля —
Во «внедорожной» версии Cross главное отличие — увеличенный клиренс, 20,3 см против 17,8 см у обычной версии. Достигается это за счет изменений в подвеске и за счет литых дисков 17-го размера.
Кстати, колеса эти с красивым черным глянцем выглядят весьма выигрышно, лучше обычной версии. Еще особенность — черный пластиковый защитный обвес по порогам, аркам и бамперам. Чтобы, стало быть, не поцарапать машину на «бездорожье».
В интерьере акцент сделан на оранжевое оформление — такие вставки на дверях, передней панели, сиденьях. Смотрится тоже выигрышней обычной «Весты». Оснащение Cross аналогично комплектациям LIFE, ENJOY и TECHNO. Мотор только 106-сильный, а стоимость — соответственно,
Если же рассматривать кузов универсал, то доплата там составит около 100 тысяч рублей для обычной версии и 200 тысяч — для версии Cross. Кстати, что касается пресловутого допоборудования — сейчас товарные машины приходят в заводском исполнении, без всяких допов. И предлагаются покупателям именно в таком виде, без переплат. Как говорят в дилерских центрах, какое-либо оборудование на машины будет устанавливаться, только если покупатель попросит об этом.
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