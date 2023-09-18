Проверяем, какие комплектации Lada Vesta в реальности стоят у дилеров (есть с кожей и планшетом от «Теслы»)

Зато, стоит отметить, все «Весты», даже базовая, теперь оснащены диодной оптикой, в том числе задние фонари имеют диоды — неплохо смотрятся. Стоит такая машина 1 239 900 рублей, а если выбрать более мощный 16-клапанный 106-сильный мотор — 1 338 900 рублей. Кстати, в цветовой гамме всего два цвета — белый и серебристый металлик. За металлик доплата 15 000 рублей. Однако таких базовых версий нам увидеть не получилось, их пока не завозят. Минимум, что предлагается по цене, — 1,42 миллиона, перейдем к этим авто.