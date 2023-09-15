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Volkswagen, говорите? Изучаем рейтинг надежности, в котором «немцы» провалились, а «корейцы» молодцы

Европейские марки растеряли репутацию долговечных и беспроблемных машин

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Volkswagen Golf вызывает приличное недовольство клиентов, как и многие немецкие модели вообще

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Английский журнал What's Car? опубликовал очередную серию собственного рейтинга надежности, который интересен и россиянам. Из новых иномарок у нас сейчас доступны только «китайцы», о надежности которых мы писали отдельно, но на вторичном рынке и в виде параллельного импорта в лидерах остаются всё те же привычные бренды из Японии, Южной Кореи и Европы. Мы изучили рейтинги What's Car за последние два года и ниже суммируем самые интересные выводы.

Автомобили в рейтинге What's Car? разделены на две категории: новые (до 5 лет) и подержанные (6–20 лет). Обзор составлен на основе анкетирования почти 25 тысяч автовладельцев, которые фиксируют все поломки автомобиля, стоимость ремонта, а также время простоя автомобиля. Последний показатель снижает рейтинг, даже если ремонт был бесплатным, то есть гарантийным. Также учитывается тип неисправности, в частности, могла ли машина эксплуатироваться с ней: это позволяет отделить серьезные поломки от мелких.

Насколько результаты рейтинга What's Сar? релевантны для нас? Большинство популярных иномарок в России выпускалось на местных автозаводах и было адаптировано для наших условий, поэтому прямое сравнение с моделями из Великобритании невозможно. Но рейтинги такого рода говорят об уровне качества данной марки и модели, так что их как минимум стоит принять к сведению. Некоторые модели, например Honda CR-V английской сборки или Mitsubishi Eclipse Cross, — японской, идентичны для России и Британии. Собственного рейтинга надежности в России нет, поэтому иностранные обзоры — единственный способ классифицировать модели по этому признаку.

Рейтинг марок

В топ-10 новых и подержанных брендов доминируют азиаты, прежде всего «японцы»: Toyota, Lexus, Suzuki, Mitsubishi, Mazda. Также сильны два корейских бренда KIA и Hyundai. Например, в рейтинге подержанных автомобилей KIA заняла 5-е место из 30 марок. Румынская Dacia оказалась на 10-м месте, и нам этот результат интересен потому, что в России ее популярные модели продавали под брендом Renault — Logan, Sandero, Duster и сходные модели.

Toyota — давний лидер многих рейтингов надежности. Бытует мнение, что «тойоты уже не те», но марка по-прежнему борется за первые позиции в разных категориях. На уровне с ней выступает Suzuki, в некоторых классах сравнимы Honda

Toyota — давний лидер многих рейтингов надежности. Бытует мнение, что «тойоты уже не те», но марка по-прежнему борется за первые позиции в разных категориях. На уровне с ней выступает Suzuki, в некоторых классах сравнимы Honda

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При этом японский бренд Nissan занимает места только в третьей десятке, а Subaru выглядит середнячком. Марки, увлекающиеся сложными технологиями, в частности премиум-бренды, расположены в середине рейтинга: здесь сгруппировались Volvo, BMW, Audi, Mercedes и даже Porsche.

Обращает внимание специфическая ситуация с брендами концерна Volkswagen, включая Skoda и Seat: если среди подержанных машин они расположены на вполне приличных местах (19, 9 и 10-м), то среди машин в возрасте до 6 лет ситуация хуже: Skoda — 13-я, Seat — 15-й, а Volkswagen — 22-й. При этом статистику VW портят не новые и прогрессивные модели, например, электромобили e-Golf и ID3 расположены весьма неплохо в своей категории, а как раз самые простые модели вроде Polo и обычного «Гольфа».

Рейтинг отчасти подтверждает анекдоты про самые ломучие марки, в числе которых Land Rover, Jeep, Alfa Romeo, Fiat. А вот у французского Citroen наблюдается хорошая динамика: если в категории подержанных машин до 20 лет он последний, то в категории новых марок выбрался на 11-е место. Близкий результат у Tesla, которая в рейтинге подержанных лишь чуть лучше Citroen и Land Rover, зато в категории новых делит 19-е место с Porsche.

Компактные автомобили: «японцы» на коне

В рейтинге городских табакерок предсказуемо лидируют японские модели, которые недолго продавались в России официально, но чаще попадали серым импортом: Toyota Aygo, Honda Jazz, Suzuki Swift, Mazda2. Что интересно, новая Toyota Yaris в рейтинге провалилась, заняв 26-е место, тогда как подержанные «Ярисы» входят в топ-3 лучших.

Ищете городской компакт с акцентом на надежность? Присмотритесь к Honda Jazz (он же Fit в японском варианте)

Ищете городской компакт с акцентом на надежность? Присмотритесь к Honda Jazz (он же Fit в японском варианте)

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Хорошо расположены корейские автомобили, в частности, Hyundai i10 и i20, а также KIA Rio и Piccanto. Правда, тот же KIA Rio в Британии не идентичен автомобилям питерской сборки, поэтому в данном случае можно говорить о достаточно высоких стандартах качества европейского крыла альянса Hyundai-KIA.

KIA Rio в Британии — это компактный хетчбэк, который собирают в Словакии

KIA Rio в Британии — это компактный хетчбэк, который собирают в Словакии

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В середнячках рейтинга — Dacia (Renault) Sandero, и, поскольку модель не слишком менялась с течением времени, сохраняя платформу и принцип разумной простоты, ее результат почти одинаков для новых и подержанных машин: 14-е и 13-е места.

А вот Volkswagen Polo в рейтинге новых машин занял предпоследнее, 27-е место, опередив только Ford Fiesta. Правда, речь о незнакомой для российского рынка версии Polo 2018 модельного года, который выпускался в Испании и к нашему лифтбеку Polo имеет весьма опосредованное отношение: у них разные размеры, тип кузова, платформы и набор двигателей. Наш «полик» ближе к модели, которая фигурирует в рейтинге подержанных моделей (выпускалась для Британии в 2009–2017 годах), но и ее результат не фантастический — 21-е место. Английские Polo в основном страдают от проблем с электроникой, на которые жаловались более трети владельцев.

Российские седаны Volkswagen Polo строились на той же платформе, что и хетчбэки для британского рынка, которые выпускали в Испании

Российские седаны Volkswagen Polo строились на той же платформе, что и хетчбэки для британского рынка, которые выпускали в Испании

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В гольф-классе — фиаско «Гольфа»

Среди автомобилей среднего класса в числе лучших Toyota Auris и Hyundai i30 (родственник KIA Ceed). Сам «Сид» отличился в рейтинге новых, заняв третье место, но среди подержанных машин дизельные хетчи и универсалы лишь середнячки. Неплохо во всех категориях расположены Ford Focus, выпущенные до 2018 года, а более новое поколение сильно просело в рейтингах.

Результаты некоторых японских моделей нестабильны: например, Mazda 3 и Honda Civic лидируют в категории подержанных машин, но среди новых занимают лишь 18-е и 28-е места.

Volkswagen Golf выпускается уже почти полвека и к <nobr class="_">90-м</nobr> годам завоевал репутацию машины простой и надежной. Но с тех пор его позиции пошатнулись, и современные Golf не блещут в рейтинге британского журнала

Volkswagen Golf выпускается уже почти полвека и к 90-м годам завоевал репутацию машины простой и надежной. Но с тех пор его позиции пошатнулись, и современные Golf не блещут в рейтинге британского журнала

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Но, пожалуй, главное откровение рейтинга — это низкие позиции Volkswagen Golf и сходных с ним Skoda Octavia и Audi A3. Например, на подержанные бензиновые «Гольфы» жаловались 40% клиентов, наиболее частые проблемы связаны с подвеской. Также есть вопросы к двигателям и электрике, а почти у половины клиентов ремонт занимал в пределах недели. В случае с новыми Skoda Octavia, попавшими в нижнюю тройку рейтинга, много проблем с мультимедийной системой, но также есть жалобы на кузов, интерьер и электрические компоненты, не связанные с мотором.

Новые Skoda Octavia не то чтобы ненадежны, скорее они допекают клиентов глюками второстепенных систем

Новые Skoda Octavia не то чтобы ненадежны, скорее они допекают клиентов глюками второстепенных систем

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А что «французы», которых в России традиционно боятся? Их результаты в целом не ужасны: среди подержанных машин Citroen C4 в середине списка (24-е место из 42), Renault Megane — на 31-м, Peugeot 308 — на 34-м. Столь заметная разница между близкими моделями «Ситроен» и «Пежо» связана с тем, что 308-й в Британии чаще предлагается с дизелем, поэтому с точки зрения российских реалий правильнее ориентироваться на результат бензинового C4.

И, кстати, в огород немецких марок есть еще один камень: плохие результаты Vauxhall (Opel) Astra. При этом результаты марки, пока она принадлежала General Motors, несколько хуже периода, когда она перешла под контроль Peugeot-Citroen.

Городские кроссоверы. Тоска по «Крете»

Мода на кроссоверы В-класса нарастала постепенно, поэтому в рейтинге машин в возрасте 6–20 лет всего 10 позиций, а возглавляют его KIA Soul, Suzuki Vitara, малоизвестный у нас SsangYong Tivoli и Suzuki SX4 S-Cross. В случае с «Витарой» речь о кроссовере, который выпускался c 2015 года: его не нужно путать с более крупным предшественником, оснащенным постоянным полным приводом.

Компакты Suzuki Vitara и Suzuki SX4 — близкие родственники, и оба хороши по надежности

Компакты Suzuki Vitara и Suzuki SX4 — близкие родственники, и оба хороши по надежности

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Кстати, в английском рейтинге хорошо расположена модель Renault Captur, но к российским Renault Kaptur она отношения не имеет: у них одинаковый дизайн, но разные платформы.

В рейтинге новых машин, как и подержанных, лидирует KIA Soul и неплохо (на 5-м месте) расположен Hyundai Kona, который везут в Россию параллельным импортом. Оба автомобиля являются родственниками Hyundai Creta разных поколений, которая была у нас лидером сегмента.

Hyundai Kona чешской сборки была любопытной моделью: она близка к Hyundai Creta второго поколения (платформа K2), но имела более агрессивный дизайн и лучшее оснащение

Hyundai Kona чешской сборки была любопытной моделью: она близка к Hyundai Creta второго поколения (платформа K2), но имела более агрессивный дизайн и лучшее оснащение

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В аутсайдерах среди новых компакт-кроссов — Nissan Juke поколения 2010–2019 года. В 14% случаев проблемы возникали с двигателем, в 11% — с аккумулятором, 6% клиентов жаловались на кузов и тормоза. А вот на проблемы с трансмиссией обратили внимание лишь 3% клиентов, хотя в России именно вариаторы считались слабым местом Juke.

Nissan Juke английской сборки поставлялся и в Россию. Автомобиль сразу стал сенсацией благодаря экстравагантному дизайну, но был достаточно тесным. Постепенно интерес к нему угас, а с возрастом выяснилось, что Juke — не лидер по надежности

Nissan Juke английской сборки поставлялся и в Россию. Автомобиль сразу стал сенсацией благодаря экстравагантному дизайну, но был достаточно тесным. Постепенно интерес к нему угас, а с возрастом выяснилось, что Juke — не лидер по надежности

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Кстати, Volkswagen в рейтинге компактных кроссоверов середнячок: T-Roc — на 11-м месте, T-Cross — на 15-м, сразу за ним — Skoda Kamiq. В Россию такие модели не поставлялись.

Семейные кроссоверы: триумф корейцев

В рейтинге кроссоверов длиной порядка 4,5–4,6 метра бросаются в глаза убедительные результаты Hyundai Tucson (ix35), близкого ему KIA Sportage и более компактного KIA Niro. Японские же модели в этой категории не самые убедительные, хотя в возрастной группе до 6 лет на 2-м месте — Misubishi Eclipse Cross, на 8-м — редкая у нас Toyota C-HR. Оба в теории предлагаются дилерами и сейчас.

Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки в России не особенно известны, хотя продавались официально. Зато их результаты в рейтинге надежности стопроцентные, как и у некоторых версий Hyundai Tucson

Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки в России не особенно известны, хотя продавались официально. Зато их результаты в рейтинге надежности стопроцентные, как и у некоторых версий Hyundai Tucson

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А вот два бестселлера российского рынка, Dacia (Renault) Duster и Nissan Qashqai, попали в аутсайдеры: так, «Дастеры» первого поколения и «Кашкаи» второго оказались в тройке худших подержанных моделей, опережая только Range Rover Evoque. В случае с «Дастером» трудно выделить одну зону риска: половина владельцев жаловалась на те или иные сложности с кузовом, тормозами, двигателем и электрикой. В случае с Qashqai больше проблем пришлось на дизельные версии, но бензиновые требовали больше денег и времени на ремонт.

Более проблемными оказались первые поколения «Дастера», тогда как вторые (на фото) занимают <nobr class="_">16-е</nobr> место в рейтинге. Но таких машин в России мало: <a href="https://74.ru/text/auto/2021/07/06/70007777/" class="_ io-leave-page" target="_blank">их продажи стартовали в 2021 году</a>, а в <nobr class="_">2022-м</nobr> прекратились после ухода Renault из России

Более проблемными оказались первые поколения «Дастера», тогда как вторые (на фото) занимают 16-е место в рейтинге. Но таких машин в России мало: их продажи стартовали в 2021 году, а в 2022-м прекратились после ухода Renault из России

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Volkswagen Tiguan во всех возрастных группах — в середине списка, чуть лучше расположены Skoda Karoq.

Полноразмерные кроссоверы: ответ японцев

Среди SUV размером более 4,6 метра бенефис японских моделей: Toyota RAV4, Honda CR-V, Lexus NX. «Корейцы» же вроде KIA Sorento в этом классе лишь в середине списка, как и Mazda CX-5. Интересен результат Ford Kuga: модель до 2013 года выпуска попала в разряд аутсайдеров, зато более поздние дизельные Kuga — на хорошем 4-м месте.

Honda CR-V 2006–2012 годов, равно как и следующее поколение (2018–2018 годы), прекрасно показывают себя в эксплуатации. В Британии продавали машины английской сборки, которые поставлялись в Россию наряду с американскими версиями с левым рулем, а также праворульными машинами из Японии

Honda CR-V 2006–2012 годов, равно как и следующее поколение (2018–2018 годы), прекрасно показывают себя в эксплуатации. В Британии продавали машины английской сборки, которые поставлялись в Россию наряду с американскими версиями с левым рулем, а также праворульными машинами из Японии

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В середине рейтинга — Skoda Kodiaq, причем рейтинг дизельных версий на толику лучше, чем бензиновых.

А у Nissan дела не ладятся и здесь: X-Trail (2014–2022 годы выпуска) — на предпоследнем месте в обеих категориях. Выделить проблемную зону непросто: жалобы разрозненные, и хотя среди них много мелочей, но есть и серьезные проблемы вроде поломок двигателя.

Nissan X-Trail этого поколения плохо показал себя в английском рейтинге надежности

Nissan X-Trail этого поколения плохо показал себя в английском рейтинге надежности

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Китайским маркам мы посвящали отдельную статью, но сравнивать их со старожилами рынка сложно: чайнабренды быстро прогрессируют и пока мало представлены на рынках Европы, США и Японии, чтобы можно было опереться на известные рейтинги надежности. При этом китайские марки зарабатывают в России рекордные суммы. Множество премьер китайских автомобилей запланированы на осень, среди них — модели нового бренда Jetour.

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