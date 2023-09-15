Volkswagen, говорите? Изучаем рейтинг надежности, в котором «немцы» провалились, а «корейцы» молодцы

Английский журнал What's Car? опубликовал очередную серию собственного рейтинга надежности, который интересен и россиянам. Из новых иномарок у нас сейчас доступны только «китайцы», о надежности которых мы писали отдельно, но на вторичном рынке и в виде параллельного импорта в лидерах остаются всё те же привычные бренды из Японии, Южной Кореи и Европы. Мы изучили рейтинги What's Car за последние два года и ниже суммируем самые интересные выводы.
Автомобили в рейтинге What's Car? разделены на две категории: новые (до
Насколько результаты рейтинга What's Сar? релевантны для нас? Большинство популярных иномарок в России выпускалось на местных автозаводах и было адаптировано для наших условий, поэтому прямое сравнение с моделями из Великобритании невозможно. Но рейтинги такого рода говорят об уровне качества данной марки и модели, так что их как минимум стоит принять к сведению. Некоторые модели, например Honda
Рейтинг марок
В топ-10 новых и подержанных брендов доминируют азиаты, прежде всего «японцы»: Toyota, Lexus, Suzuki, Mitsubishi, Mazda. Также сильны два корейских бренда KIA и Hyundai. Например, в рейтинге подержанных автомобилей KIA заняла
При этом японский бренд Nissan занимает места только в третьей десятке, а Subaru выглядит середнячком. Марки, увлекающиеся сложными технологиями, в частности премиум-бренды, расположены в середине рейтинга: здесь сгруппировались Volvo, BMW, Audi, Mercedes и даже Porsche.
Обращает внимание специфическая ситуация с брендами концерна Volkswagen, включая Skoda и Seat: если среди подержанных машин они расположены на вполне приличных местах (19, 9 и
Рейтинг отчасти подтверждает анекдоты про самые ломучие марки, в числе которых Land Rover, Jeep, Alfa Romeo, Fiat. А вот у французского Citroen наблюдается хорошая динамика: если в категории подержанных машин до
Компактные автомобили: «японцы» на коне
В рейтинге городских табакерок предсказуемо лидируют японские модели, которые недолго продавались в России официально, но чаще попадали серым импортом: Toyota Aygo, Honda Jazz, Suzuki Swift, Mazda2. Что интересно, новая Toyota Yaris в рейтинге провалилась, заняв
Хорошо расположены корейские автомобили, в частности, Hyundai i10 и i20, а также KIA Rio и Piccanto. Правда, тот же KIA Rio в Британии не идентичен автомобилям питерской сборки, поэтому в данном случае можно говорить о достаточно высоких стандартах качества европейского крыла альянса Hyundai-KIA.
В середнячках рейтинга — Dacia (Renault) Sandero, и, поскольку модель не слишком менялась с течением времени, сохраняя платформу и принцип разумной простоты, ее результат почти одинаков для новых и подержанных машин:
А вот Volkswagen Polo в рейтинге новых машин занял предпоследнее,
В гольф-классе — фиаско «Гольфа»
Среди автомобилей среднего класса в числе лучших Toyota Auris и Hyundai i30 (родственник KIA Ceed). Сам «Сид» отличился в рейтинге новых, заняв третье место, но среди подержанных машин дизельные хетчи и универсалы лишь середнячки. Неплохо во всех категориях расположены Ford Focus, выпущенные до 2018 года, а более новое поколение сильно просело в рейтингах.
Результаты некоторых японских моделей нестабильны: например,
Но, пожалуй, главное откровение рейтинга — это низкие позиции Volkswagen Golf и сходных с ним Skoda Octavia и
А что «французы», которых в России традиционно боятся? Их результаты в целом не ужасны: среди подержанных машин Citroen C4 в середине списка (
И, кстати, в огород немецких марок есть еще один камень: плохие результаты Vauxhall (Opel) Astra. При этом результаты марки, пока она принадлежала General Motors, несколько хуже периода, когда она перешла под контроль Peugeot-Citroen.
Городские кроссоверы. Тоска по «Крете»
Мода на кроссоверы В-класса нарастала постепенно, поэтому в рейтинге машин в возрасте
Кстати, в английском рейтинге хорошо расположена модель Renault Captur, но к российским Renault Kaptur она отношения не имеет: у них одинаковый дизайн, но разные платформы.
В рейтинге новых машин, как и подержанных, лидирует KIA Soul и неплохо (на
В аутсайдерах среди новых компакт-кроссов — Nissan Juke поколения 2010–2019 года. В 14% случаев проблемы возникали с двигателем, в 11% — с аккумулятором, 6% клиентов жаловались на кузов и тормоза. А вот на проблемы с трансмиссией обратили внимание лишь 3% клиентов, хотя в России именно вариаторы считались слабым местом Juke.
Кстати, Volkswagen в рейтинге компактных кроссоверов середнячок:
Семейные кроссоверы: триумф корейцев
В рейтинге кроссоверов длиной порядка 4,5–4,6 метра бросаются в глаза убедительные результаты Hyundai Tucson (ix35), близкого ему KIA Sportage и более компактного KIA Niro. Японские же модели в этой категории не самые убедительные, хотя в возрастной группе до
А вот два бестселлера российского рынка, Dacia (Renault) Duster и Nissan Qashqai, попали в аутсайдеры: так, «Дастеры» первого поколения и «Кашкаи» второго оказались в тройке худших подержанных моделей, опережая только Range Rover Evoque. В случае с «Дастером» трудно выделить одну зону риска: половина владельцев жаловалась на те или иные сложности с кузовом, тормозами, двигателем и электрикой. В случае с Qashqai больше проблем пришлось на дизельные версии, но бензиновые требовали больше денег и времени на ремонт.
Volkswagen Tiguan во всех возрастных группах — в середине списка, чуть лучше расположены Skoda Karoq.
Полноразмерные кроссоверы: ответ японцев
Среди SUV размером более 4,6 метра бенефис японских моделей: Toyota RAV4, Honda
В середине рейтинга — Skoda Kodiaq, причем рейтинг дизельных версий на толику лучше, чем бензиновых.
А у Nissan дела не ладятся и здесь:
Китайским маркам мы посвящали отдельную статью, но сравнивать их со старожилами рынка сложно: чайнабренды быстро прогрессируют и пока мало представлены на рынках Европы, США и Японии, чтобы можно было опереться на известные рейтинги надежности. При этом китайские марки зарабатывают в России рекордные суммы. Множество премьер китайских автомобилей запланированы на осень, среди них — модели нового бренда Jetour.