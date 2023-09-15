Volkswagen, говорите? Изучаем рейтинг надежности, в котором «немцы» провалились, а «корейцы» молодцы

При этом японский бренд Nissan занимает места только в третьей десятке, а Subaru выглядит середнячком. Марки, увлекающиеся сложными технологиями, в частности премиум-бренды, расположены в середине рейтинга: здесь сгруппировались Volvo, BMW, Audi, Mercedes и даже Porsche.

Обращает внимание специфическая ситуация с брендами концерна Volkswagen, включая Skoda и Seat: если среди подержанных машин они расположены на вполне приличных местах (19, 9 и 10-м ), то среди машин в возрасте до 6 лет ситуация хуже: Skoda — 13-я , Seat — 15-й , а Volkswagen — 22-й . При этом статистику VW портят не новые и прогрессивные модели, например, электромобили e-Golf и ID3 расположены весьма неплохо в своей категории, а как раз самые простые модели вроде Polo и обычного «Гольфа».