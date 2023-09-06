Мгновенная карма: водитель «Лады» догнал и наказал обидчика на «Рено» — узнаем, за что такая месть

В новом выпуске рубрики «Группа разбора» рассматриваем ситуацию, когда виновник ДТП пытается скрыться с места происшествия, а пострадавший под воздействием эмоционального возбуждения пытается догнать его. Не всегда такие погони приводят к восстановлению справедливости, наоборот, это ведет к усугублению конфликта. Так стоит ли преследовать кого-либо на дороге, чем такое поведение грозит и когда это оправданно — в нашем материале.
Одна из типовых кольцевых развязок, серая «Лада» движется по внешнему ряду, светлый «Рено-Логан» перед съездом с кольца пытается перестроиться из среднего ряда правее. Водитель показывает сигнал поворота, настойчиво жмется вправо, водитель «Лады» его не пускает, происходит, вероятно, небольшое столкновение, которое, впрочем, по российским законам считается ДТП. Далее «Рено» дает газу и уезжает, водитель «Лады» бросается в погоню, настигает обидчика, прижимает его — происходит еще одно столкновение. Смотрите видео этой дорожной ситуации.
По мнению экспертов, безусловно в первом эпизоде виноват водитель «Рено», он должен был заранее занять правое крайнее положение перед съездом с кольца, уступить перед перестроением. Однако водителю «Лады» следовало не бросаться в погоню, а, согласно ПДД, остаться на месте, вызвать ГИБДД и сообщить, что второй участник оставил место аварии.
— Водитель «Рено» перестроился на перекрестке с кольцевым движением из левого в правый ряд, однако перестроение произошло в нарушение п. 8.4. Причем водитель «Лады» принял все меры для избежания столкновения, вплоть до остановки. Во-первых, оба оставили место ДТП. Водитель «Лады» должен был остановиться, выставить аварийный знак и вызвать сотрудников ДПС или комиссаров. Во-вторых, водитель «Лады» является виновником второго столкновения, — говорит адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
— В первом ДТП виноват автомобиль «Рено», который подрезал, произошло касание. Но во всём последующем ответственность второго водителя. Уже во втором ДТП целиком его вина, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Иникор».
Действительно, закон не предполагает «погонь» за виновником ДТП, как раз нужно оставаться на месте аварии и вызывать сотрудников ГИБДД. Иначе возникает ответственность просто даже за оставление места, не говоря уже о том, чтобы подрезать и останавливать виновника.
КоАП РФ, статья 12.27 ч. 2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Впрочем, существуют обстоятельства, когда можно отступать от этих норм, но это касается серьезных ситуаций — предотвращение преступления, спасение больного. В любом случае все подобные обстоятельства может оценить только суд, исследовав все нюансы дела.
— Освобождается от ответственности человек, если его действия, например, были направлены на предотвращение преступления, задержание преступника. Если бы это было так, то догоняющего водителя это могло как-то извинить. В данном случае: ну произошло ДТП, ну водитель стал уезжать — пожалуйста, вызывай полицию. У меня, как у практикующего адвоката, всегда возникает вопрос: ну догнал ты, а что дальше? Драку устраивать, силовую какую-то борьбу, потому что чаще всего это может перерасти в соответствующий дорожный конфликт, в котором повреждения и имущества, и жизни, и здоровья людей могут быть совершенно несоизмеримы с первоначальной конфликтной ситуацией. Безусловно, так делать не нужно. Ну а в данной ситуации один водитель будет отвечать за первое ДТП, а второй — за второе. Это неправильная модель поведения, которая в принципе ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников движения. Могли произойти более трагичные последствия, — объясняет Денис Садовский, юрист компании «Иникор».
Такие исключения из правил, в частности, регулирует понятие «крайней необходимости» и в административном, и в уголовном праве. Но тут, как и во всём, надо знать меру.
КоАП РФ, статья 2.7. Крайняя необходимость. Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.
УК РФ, статья 39. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.
Таким образом, рядовое ДТП никак не может быть оправданием нарушения закона, тем более если это влечет вторичное столкновение. Так что водителям, попавшим в неприятную ситуацию, следует сто раз подумать, прежде чем бросаться в погони и доводить дело до еще более серьезных последствий.
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