Мгновенная карма: водитель «Лады» догнал и наказал обидчика на «Рено» — узнаем, за что такая месть

— В первом ДТП виноват автомобиль «Рено», который подрезал, произошло касание. Но во всём последующем ответственность второго водителя. Уже во втором ДТП целиком его вина, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Иникор».

Действительно, закон не предполагает «погонь» за виновником ДТП, как раз нужно оставаться на месте аварии и вызывать сотрудников ГИБДД. Иначе возникает ответственность просто даже за оставление места, не говоря уже о том, чтобы подрезать и останавливать виновника.

КоАП РФ, статья 12.27 ч. 2. Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.