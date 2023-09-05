Всё равно тебе водить. Что изменится для автомобилистов с этой осени

До сих пор требование оснащать машину зимней резиной существовало лишь в технических регламентах, но в отсутствие штрафа ГИБДД не могла контролировать этот вопрос. С 1 сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию, и отдельный его пункт посвящен как раз выбору резины.

Теперь в приложении к основным положениям по допуску прописано, что с июня по август на автомобиле запрещено использование шипованных шин, а с декабря по февраль обязательна зимняя резина. Никакой дифференциации регионов по климату нет: правила действуют для всей территории РФ.

Под зимней резиной понимаются как шины с маркировкой в виде горной вершины и снежинки, так популярные у владельцев внедорожников шины M+S (грязь + снег). Летом разрешено «донашивать» любую зимнюю резину, если она не имеет шипов (в том числе за счет их удаления).

Штраф за нарушение небольшой, 500 рублей (статья 12.5 КоАП), но его могут применять многократно. Регламент также запрещает эксплуатацию машин, если неправильная резина стоит хотя бы на одном колесе.

При этом требование ставить резину по сезону относится только к легковой и легкой коммерческой технике, то есть не распространяется на грузовики, автобусы и другой специфический транспорт.