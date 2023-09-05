Всё равно тебе водить. Что изменится для автомобилистов с этой осени

1
Зимняя резина становится обязательной
До сих пор требование оснащать машину зимней резиной существовало лишь в технических регламентах, но в отсутствие штрафа ГИБДД не могла контролировать этот вопрос. С 1 сентября вступил в силу обновленный перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию, и отдельный его пункт посвящен как раз выбору резины.
Теперь в приложении к основным положениям по допуску прописано, что с июня по август на автомобиле запрещено использование шипованных шин, а с декабря по февраль обязательна зимняя резина. Никакой дифференциации регионов по климату нет: правила действуют для всей территории РФ.
Под зимней резиной понимаются как шины с маркировкой в виде горной вершины и снежинки, так популярные у владельцев внедорожников шины M+S (грязь + снег). Летом разрешено «донашивать» любую зимнюю резину, если она не имеет шипов (в том числе за счет их удаления).
Штраф за нарушение небольшой, 500 рублей (статья 12.5 КоАП), но его могут применять многократно. Регламент также запрещает эксплуатацию машин, если неправильная резина стоит хотя бы на одном колесе.
При этом требование ставить резину по сезону относится только к легковой и легкой коммерческой технике, то есть не распространяется на грузовики, автобусы и другой специфический транспорт.
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2
Какие еще неисправности запрещают эксплуатацию
Такой перечень существовал и раньше, просто сейчас его гармонизировали с требованиями технического регламента Таможенного союза, и это привело к расширению списка практически в десять раз. Скажем, множество пунктов касается тормозной системы, и помимо видимых проблем (трещины, коррозия элементов тормозной системы) запрещена езда с неисправной АБС, а в качестве критерия могут использовать включение контрольной лампы системы.
Запрет на езду с неисправным усилителем руля был и раньше, но сейчас список дополнили, например, недопустимо ездить на машине, руль которой самопроизвольно выворачивается (впрочем, такое и представить страшно). Наказать могут и водителя, на машине которого видны следы подтекания жидкости из усилителя. Не допускается декор на фарах, скажем, пленки и реснички, а также «колхозный ксенон».
Есть и незначительные послабления, касающиеся тонировки: если ранее лобовое стекло должно было пропускать 75% света, то в новом перечне — 70%.
Автоэксперт Юрий Панченко отмечает, что попутно из перечня исчезли некоторые запреты, например, на езду с грязными фарами или без аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. При этом в случае ДТП выставление знака является обязательным, и за это положен отдельный штраф, но вот наказывать за его отсутствие инспекторы ГИБДД уже не смогут.
В перечне есть и требование к обзорности, например, запрет на размещение тех или иных предметов в особых зонах стекла. В частности, это касается видеорегистраторов и держателей для сотовых телефонов.
— В основном речь идет о центральной зоне лобового стекла, которая отстоит от его периферии на 14 сантиметров: то есть тот же регистратор можно разместить внизу стекла или, наоборот, вверху, — говорит Юрий Панченко.
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3
Как будут наказывать за езду с неисправностями
Основная форма наказания — это штраф 500 рублей по статье 12.5 КоАП, допускающий быструю оплату со скидкой в 50%. Но есть и альтернативы, например, задержание автомобиля (то есть помещение на штрафстоянку) до устранения неисправности. Однако Юрий Панченко подчеркивает, что эту меру применяют только к очень ограниченному перечню проблем:
— Это касается в основном ситуаций, когда неработоспособны рулевая или тормозная системы. При этом норма не имеет расширительного толкования, которое часто пытаются применить инспекторы, то есть, например, неработающая АБС не является причиной для задержания автомобиля, и езда на такой машине наказывается штрафом.
Также он отмечает, что инспектор может выдать предостережение, и при последующей остановке машины с той же неисправностью в ход пойдет статья 19.3 КоАП. За неподчинение законному требованию сотрудника полиции она предполагает наказание вплоть до административного ареста.
— При этом нужно отделять неисправности, которые могут возникнуть в дороге, скажем, те или иные проблемы с двигателем, — объясняет Юрий Панченко. — Или водитель может сказать, что лампочка ABS загорелась уже в процессе движения и он едет в автосервис для ремонта, и в этом случае штрафа быть не должно. Однако та же тонировка не могла возникнуть на машине в процессе езды, поэтому здесь штраф будет законен.
Эксперт сомневается, будут ли новые нормы применять повсеместно. Юрий Панченко склоняется к мысли, что контроль неисправностей будет носить характер кампанейщины.
— Обычно у ГИБДД есть статистика прошлого года по выявлению тех или иных нарушений, включая и езду с неисправностями, — говорит он. — В ведомстве обычно стремятся, чтобы статистика нового года не слишком выделялась на фоне предыдущего: то есть не была бы слишком низкой, что говорит об отсутствии контроля, но и не слишком высокой, словно ситуация выходит из-под контроля. Думаю, такая же логика будет и в этом случае.
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4
Уклонистам запретят водить
Уже с 1 октября 2023 года вступает в силу обширный список изменений в КоАП, который, в частности, увеличивает до 30 тысяч рублей штраф за неявку в военкомат по требованию. Параллельно запускается инициатива, согласно которой МВД сможет запрещать вождение людям, не явившимся к военкому по повестке, внесенной в единый реестр военнообязанных. Мы уже рассказывали о порядке этой процедуры, но напомним, что она не эквивалентна лишению прав, а значит, не требует решения суда.
Приостанавливать действие водительских прав сможет сам военком, если военнообязанный проигнорировал требование явиться по повестке. Никакого уведомления водителя в этом случае не требуется: о запрете на вождение он должен узнать самостоятельно. Также и повестка считается врученной через семь дней после внесения в реестр или в день ее пересылки в личный кабинет «Госуслуг», то есть без очного вручения. Затем у гражданина остается 20 дней на явку в военкомат, после чего возможно введение запрета на вождение и применение других мер.
Пока неясно, какое именно наказание грозит тем, кто продолжит ездить за рулем после введения запрета. Вероятнее всего, КоАП еще дополнят специальной нормой, но даже сейчас, по мнению юристов, инспекторы ГИБДД могут использовать статью 19.3 КоАП РФ: то есть во время первой остановки выносить требование не садиться больше за руль, а при последующих нарушениях уже доставлять автомобилиста в суд. Наказание по данной статье предполагает вплоть до административного ареста, но эксперты также не исключают, что уклониста будут доставлять в военкомат.
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5
Таксистов забюрократят, цены взлетят
С 1 сентября начал действовать новый закон о такси, анонсированный в конце прошлого года. Задумка выглядит неплохой: отсечь неблагополучных водителей и сделать систему более контролируемой. Сейчас, напомним, как такового понятия «таксист» нет: им становится любой водитель, подключившийся к электронным системам одного из агрегаторов.
Многие требования к таксистам выглядят разумными, например, их водительский стаж теперь должен превышать три года. Работать запретят водителям, имеющим медицинские противопоказания, лишенным прав, подвергавшимся аресту за нарушение ПДД два и более раза за год, имеющим судимость за тяжкое преступление. Также право таксовать отзовут у водителей, которые имеют более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.
При этом водителям нужно либо заключать договор с юрлицом — организатором перевозок, либо самим оформлять ИП или становиться самозанятыми. Более того, они должны будут сдавать экзамен на знание географии города, где планируют работать, а перед выездом на маршрут оформлять путевой лист и проходить медосмотр: последние требования вызывают большие вопросы у сообщества таксистов.
Участники рынка прогнозируют, что в случае дотошного исполнения закона рынок ждет отток кадров и повышение цен до двух раз.
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6
Среднюю скорость ограничат
Осенью продолжат доработку законопроекта, позволяющего штрафовать водителей за превышение лимита по средней скорости. Такой метод использовали несколько лет назад, но от него отказались после многочисленных жалоб автомобилистов. В ПДД и КоАП не было понятия средней скорости, и одной из проблем была невозможность установить точное место и время правонарушения. Юридическая практика требует установить конкретную точку и время фиксации (на это указывал Верховный суд).
Сейчас согласовывают определение средней скорости, а пункт 10.1 ПДД планируют дополнить соответствующим запретом. Местом нарушения будут считать дислокацию второй камеры в конце контролируемого участка, аналогичный принцип применят для определения времени нарушения.
Контроль средней скорости удобен — он позволяет с помощью двух комплексов закрыть протяженный участок дороги. Допустим, лимит скорости составляет 90 км/час, а камеры разнесены на 10 км. Наказывать будут автомобилистов, средняя скорость которых превышает 90+20 км/час, то есть тех, кто проехал участок между контрольными точками менее чем за 400 секунд. При этом способ может быть использован только на участке, не допускающем срезок пути. Скорее всего, его применят на прямых протяженных участках федеральных трасс.
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