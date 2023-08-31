Дело пахнет керосином: разбираемся, почему рекордно дорожает бензин

Данные Росстата не показывают всей картины: по данным ведомства, стоимость основных видов бензина с начала года по середину августа прибавила в районе 6%, а дизтоплива — менее 1,5%. Однако если посмотреть детальный график, хорошо видно, что с января по май они оставались постоянными и вся прибавка достигнута за последние 3,5 месяца. Если такой темп подорожания сохранится, годовая прибавка стоимости бензинов составит 20%, то есть порядка 10 рублей (это в гипотетическом случае сохранения тенденции в течение года). Вообще столь заметного роста цен на автомобильное топливо мы не видели с весны 2018 года, когда случился топливный кризис и было введено «правило инфляции», которое запрещало нефтяным компаниям поднимать стоимость выше уровня официальной инфляции. Это правило соблюдалось все последующие годы с высокой точностью (вплоть до долей процентов), но в этом году начало нарушаться. Означает ли это, что цены пошли вразнос? Мы поговорили об этом с экспертами.
Прогноз инфляции на 2023 год составляет 4,5–6,5%, а по состоянию на август она зафиксирована на уровне 3,5%. То есть нынешний рост цен на бензин уже не укладывается в описанное выше правило. Но если прирост розничных цен пока изменяется в процентах, то с оптовыми и биржевыми ценами всё гораздо сложнее, потому что с начала года стоимость разных марок бензина увеличивалась на 60–70%, дизтоплива — на 40%. В августе биржевая стоимость АИ-95 несколько раз обновляла рекорд и достигла 72 тысяч рублей за тонну. В более привычном нам выражении биржевая стоимость бензина АИ-95 находится в коридоре 52–56 рублей за литр, то есть получается, что оптовая цена практически соответствует цене топлива на АЗС, что, очевидно, ненормально.
Попутно в августе наблюдались перебои с поставками топлива на АЗС, что в основном коснулось южных регионов страны: Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Крыма. Однако проблема возникала и в других регионах, например, на нее указывали представители топливного рынка в Новосибирской области. В Министерстве энергетики ситуацию увязали с перегрузкой железных дорог в туристический сезон.
Куда помчался бензин
На стоимость топлива, которое помимо внутреннего рынка отгружается на экспорт, влияют курсы валют. Так, доллар с январского минимума в 66–68 рублей поднялся до значений 94–95 рублей, то есть российская валюта потеряла порядка 40% стоимости относительно американской. В правительстве причину роста внутренних цен видят в дисбалансе между поставками в Россию и за рубеж, в том числе за счет серого импорта: проще говоря, при таком соотношении курса рубля к валютам нефтяным компаниям выгоднее поставлять топливо за рубеж. Это приводит к ограничению поставок топлива внутри страны и толкает вверх биржевые цены.
Ограничение экспорта топлива рассматривается правительством как один из вариантов нормализации обстановки, в частности, обсуждается лицензирование экспорта, запрет на его осуществление посредниками, увеличение экспортных пошлин и другие меры.
Много лет одним из механизмов стабилизации служил так называемый топливный демпфер: нефтяные компании получали налоговый вычет, компенсирующий часть «упущенной выгодой» от продажи топлива за рубеж. С 1 сентября в правительстве вдвое сократят размеры демпфера, что само по себе лишит нефтяные компании миллиардных компенсаций. Например, в июле выплаты через механизм демпфера составили 110 млрд рублей, август же должен перекрыть этот показатель, по некоторым оценкам, в полтора раза. И происходящее на топливном рынке тесно увязано с урезанием этих компенсаций, считают эксперты.
Схватка за демпфер
По мнению главы аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, ключевым фактором, толкающим стоимость топлива вверх, является высокий внутренний и внешний спрос на топливо при недостатке предложений на бирже. Он отмечает, что крупные нефтяные компании ведут сейчас своеобразный шантаж правительства:
— Сам по себе механизм демпфера не сказать, что сильно воздействует на биржевые котировки, но он позволяет сдерживать цены в рознице, потому что компании получают возможность компенсировать убытки, которые у них возникают из-за дисбаланса оптовых и розничных цен, — говорит специалист. — И когда речь о снижении демпферных выплат, возникает такая игра. Нефтяные компании говорят, дескать, у нас растет экспортная альтернатива, и это чистая правда. Они говорят: у нас возникает упущенная выгода, а вы тут еще срезаете нам демпферные выплаты. Соответственно, смотрите, что будет, если вы продолжите их срезать.
При этом Григорий Баженов не считает ситуацию опасной с точки зрения возможного выхода цен из-под контроля.
По его мнению, для стабилизации цен на топливо необходимо менять систему распределения продукта.
— Если мы будем пускать больший объем топлива через биржу, то цены будут, очевидно, меньше, потому что сейчас дисбаланс спроса и предложения существенный и это ключевой вопрос, — добавляет эксперт.
В конце июля Минэнерго и ФАС изменили минимальные объемы бензина, которые необходимо продавать на бирже, и для бензина показатель вырос с 12 до 13%, а для дизтоплива — с 8,5 до 9,5%.
«Раскручиваем маховик инфляции»
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин связывает желание правительства сократить размер демпфера с тем, что бюджет становится всё более дефицитным:
— В бюджете денег стало меньше, не хватает даже на поддержку нефтяников, — говорит он. — Демпфер хотели отменить полностью еще весной, но желание магическим образом рассосалось еще на этапе обсуждения. Летом нашли консенсус: демпфер было решено просто снизить, и начались чудеса: в нефтяной сверхдержаве с заправок начали пропадать бензин и солярка. Минэнерго пыталось разобраться с ситуацией, пошли разговоры о перекрытии экспорта нефтепродуктов для отдельных игроков, о повышении доли топлива, которую нефтяники обязаны продать на бирже. Очевидно, эта риторика не помогла, дефицит нарастал и дальше.
Он отмечает, что сами нефтяные компании сослались на якобы недостаточные возможности «Российских железных дорог», что отчасти справедливо (проблема есть), но, по мнению Шапарина, это не главная причина.
Эксперт называет ситуацию исключительно сложной, отдельно отмечая спрос на дизтопливо во время уборочной кампании.
— В сельхозрегионах спрос на дизтопливо огромный, цены на бирже — на максимумах. С рынка ушла белорусская солярка, а российская очень востребована на внешних рынках, куда и уплывает с нарастающим темпом. Это очень больно бьет не только по карманам водителей, но и по экономике в целом. Президент поставил в числе главных задач недопущение роста цен. А как ее выполнить, если в каждом без исключения товаре в РФ — тот самый бензин? И рост цен на него быстро раскручивает маховик инфляции.
Сезонное распухание
Стоимость дизтоплива подвержена сезонному влиянию. Так, она выросла на три рубля в период с ноября 2022-го по январь 2023 года. Весной наблюдалось незначительное снижение, затем к началу августа стоимость вернулась на январские уровни, но за неполный август уже прибавила больше рубля. Сейчас средняя по России цена дизтоплива составляет около 60 рублей за литр, при этом, например, на Дальнем Востоке она подбирается к 70 рублям за литр. Сезонный фактор дополнительно давит на стоимость дизтоплива, и 22 августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать мелкооптовые цены для сельхозпредприятий. В правительстве обещали урегулировать и вопрос с поставками топлива по железной дороге.
С бензином ситуация чуть попроще, поскольку заканчивается сезон отпусков, а с ним и повышенный спрос на топливо, однако эксперты сходятся во мнении, что речь может идти не о снижении цен, а лишь о нормализации их роста, под чем, видимо, понимается удорожание на уровень инфляции. Но даже для этого необходимо снижение биржевой стоимости топлива, потому что практическое равенство оптовых и розничных цен создает ненормальную ситуацию, в том числе для независимых АЗС.
Интересно, что когда биржевая цена топлива весной прошлого года рухнула, никакого «отрицательного роста» цена на бензин не показала. Зафиксированное тогда удешевление бензина носило лишь символический характер. Вопросы о рисках для топливного рынка поднимались с первых дней СВО.