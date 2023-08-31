Дело пахнет керосином: разбираемся, почему рекордно дорожает бензин

Попутно в августе наблюдались перебои с поставками топлива на АЗС, что в основном коснулось южных регионов страны: Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии, Крыма. Однако проблема возникала и в других регионах, например, на нее указывали представители топливного рынка в Новосибирской области. В Министерстве энергетики ситуацию увязали с перегрузкой железных дорог в туристический сезон.

Куда помчался бензин

На стоимость топлива, которое помимо внутреннего рынка отгружается на экспорт, влияют курсы валют. Так, доллар с январского минимума в 66–68 рублей поднялся до значений 94–95 рублей, то есть российская валюта потеряла порядка 40% стоимости относительно американской. В правительстве причину роста внутренних цен видят в дисбалансе между поставками в Россию и за рубеж, в том числе за счет серого импорта: проще говоря, при таком соотношении курса рубля к валютам нефтяным компаниям выгоднее поставлять топливо за рубеж. Это приводит к ограничению поставок топлива внутри страны и толкает вверх биржевые цены.