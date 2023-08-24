Прайс-листы пошли вразнос: изучаем августовские цены на автомобили

Подорожание пока не коснулось самой доступной модели, Lada Granta, которая после двухступенчатой корректировки цены весной стоит от 692 тысяч до 1,049 миллиона рублей. Летом ее максимальная стоимость перевалила за отметку 1 миллион рублей, но это связано с возвращением в список опций АБС. Единственной комплектацией «Гранты», которая прибавила в августе 35 тысяч рублей, стала Comfort'23 со 106-сильным мотором. Теперь она стоит от 856 тысяч в кузове седан.

Сохранилась и базовая цена Lada Vesta (от 1,24 миллиона), но ряд версий подорожал на 20 тысяч рублей. Максимальная стоимость Lada Vesta превысила отметку 1,7 миллиона рублей — столько просят за седан в версии Cross со 106-сильным мотором и комплектацией Techno. Сильнее прибавила Lada Niva: некоторые версии Legend подорожали на 30–40 тысяч, а Travel — на 50 тысяч. Теперь стоимость максимально оснащенной Lada Niva Travel близка к 1,4 миллиона рублей.