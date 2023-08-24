Прайс-листы пошли вразнос: изучаем августовские цены на автомобили

В августе 2023 года стоимость автомобилей увеличилась практически у всех ключевых для рынка марок, включая продукцию АВТОВАЗа: столь масштабного изменения прайс-листов мы не видели уже больше года, с весны 2022 года. Причины две: с одной стороны, резко возросли утилизационные сборы, с другой — обесценился рубль. При этом августовское подорожание нужно рассматривать в контексте всего года, ведь многие марки переписывают ценники многократно. С большой вероятностью нас ждет очередной виток изменения прайсов уже осенью.
Подорожание пока не коснулось самой доступной модели, Lada Granta, которая после двухступенчатой корректировки цены весной стоит от 692 тысяч до 1,049 миллиона рублей. Летом ее максимальная стоимость перевалила за отметку 1 миллион рублей, но это связано с возвращением в список опций АБС. Единственной комплектацией «Гранты», которая прибавила в августе 35 тысяч рублей, стала Comfort'23 со
Сохранилась и базовая цена Lada Vesta (от 1,24 миллиона), но ряд версий подорожал на 20 тысяч рублей. Максимальная стоимость Lada Vesta превысила отметку 1,7 миллиона рублей — столько просят за седан в версии Cross со
В августе подорожала большая часть автомобилей Changan, и сильнее всех, почти на треть миллиона рублей, кроссовер Changan Uni-K. Однако стоимость наиболее доступной иномарки на российском рынке, седанчика Changan Alsvin в базовой версии, пока осталась на прежнем уровне, то есть от 1,65 миллиона рублей. При этом на 70 тысяч рублей выросла цена более оснащенной комплектации Alsvin DLX, которая теперь стоит 1,78 миллиона.
Резко выросла стоимость калининградских седанов Kaiyi E5, которые летом подорожали дважды: в июле базовая цена в 1,959 миллиона рублей возросла до 2,035 миллиона, а в августе подскочила до 2,115 миллиона. Аналогичная история с BAIC U5 Plus, который в версии с механической коробкой передач стоил от 1,7 миллиона рублей, но в июле подорожал до 1,777 миллиона, сейчас же стоит минимум 1,839 миллиона. При этом в наличии у дилеров есть в основном автомобили с автоматической коробкой передач, а они стоят уже в районе 2 миллионов рублей. Похожим образом подорожал и кроссовер BAIC X35, а внедорожник BAIC BJ40 Plus перевалил за отметку в 4 миллиона рублей.
Лидер продаж среди иномарок, компания Chery, увеличила цену почти всех моделей на 60 тысяч рублей, но эту прибавку нужно суммировать с повышением на 50–60 тысяч в июле и более ранними наценками. Так, например, базовый Chery Tiggo 4 Pro за летние месяцы подорожал с 2,05 до 2,22 миллиона рублей, а Chery Tiggo 8 Pro — с 3,54 миллиона до 3,65 миллиона.
Подорожали и обе модели Omoda (суббренд Chery), которая пользуется хорошим спросом. Так, кроссовер C5 стоит теперь от 2,61 миллиона рублей, хотя зимой его прайс-лист начинался от 2,43 миллиона. Вышедший недавно седан S5 еще в июле стоил от 2,16 миллиона, теперь — от 2,25 миллиона.
А вот Haval, напротив, сохранил стоимость большинства моделей, например, бестселлер марки Haval Jolion стоит от 1,949 миллиона рублей, как и в июле. Правда, в течение лета «Джолион» уже дорожал на 50 тысяч рублей. А вот последняя новинка марки, кроссовер M6, резко прибавил в цене. Если изначально базовый M6 стоил, как и Jolion, от 1,949 миллиона рублей, то в августе после двухступенчатого подорожания минимальная цена поднялась до 2,179 миллиона. Кстати, большая часть моделей Haval производится в России, что, вероятно, позволяет дольше сохранять цены.
Увеличилась и стоимость популярных моделей Geely, причем если Coolray и некоторые версии Atlas прибавили по 30 тысяч рублей, то Mojaro подорожал на 120 тысяч и стоит теперь от 4,63 миллиона рублей.
Лидером по уровню подорожания стал, как ни странно, «Москвич», который накрутил сразу 228 тысяч рублей, или более 10%. При этом машина дорожала и ранее, так что общая прибавка за 2023 год составила четверть миллиона. Базовая цена бензиновой версии составляет теперь от 2,22 миллиона с механической коробкой передач и от 2,285 миллиона за машину с вариатором. Электрическая версия же распухла почти на 400 тысяч и стоит от 3,95 миллиона.
Похожа ситуация и с другими марками. Если не брать «Москвич», то среднее подорожание составило 2–5%, и сами по себе августовские наценки не выглядят критичными. Однако речь идет не об однократной корректировке цены, скорее о процессе, который шел непрерывно все последние годы, а в этом августе снова набрал темп.
Один из факторов роста цены — возросшие утилизационные сборы. В большей степени они бьют по параллельному импорту, и его сокращение наверняка создаст условия для повышения цен на «белый» импорт. Но утильсборы влияют на цены новых машин и напрямую: для большинства китайских моделей наценка составляет 122 тысячи рублей. Августовское подорожание большинства моделей не отыграло еще даже эту величину, поэтому вполне вероятны новые витки «оптимизации» прайсов.
Оценить влияние курсов валют сложнее, поскольку импортеры рассчитывают рублевую цену по внутреннему курсу, который берется с «запасом на вырост». Однако обесценивание рубля более чем на 20% с начала года наверняка вынудило их корректировать этот курс, и риски дальнейшего удорожания валют создают дополнительное давление на цены. Скорее всего, в течение осени отдельные модели подорожают еще не раз.
АВТОВАЗ же пообещал не повышать цены и вывести на рынок сразу несколько новых моделей. Негативным фактором стал запрет японского правительства на экспорт ряда праворульных моделей в Россию. В сегменте недорогих кроссоверов скоро может появиться новый игрок, белорусский Belgee.