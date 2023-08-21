«К вечеру я был готов уже на всё»: как клиенту впарили в автосалоне сломанный Ford за тройную цену

— Целый день там провели. До девяти вечера мы там точно были. И наконец меня позвали подписывать документы. К вечеру я был готов на всё уже. Замутнение было, вот и подписал договор, от усталости, уже не мог там сидеть. На следующее утро я кредит посмотрел в приложении и увидел сумму вот эту — миллион четыреста почти. Думаю, что-то здесь не так. Решил почитать отзывы об «Автономии». До этого не читал, думал, что раз это автосалон, то нормально всё будет. Ужаснулся, — вспоминает Дмитрий.

Также Дмитрию впарили сигнализацию за 200 тысяч рублей и карту помощи на дорогах — тоже за 200 тысяч, всё это на кредитные средства.