«К вечеру я был готов уже на всё»: как клиенту впарили в автосалоне сломанный Ford за тройную цену

Автосалон «Автономия» в Красноярске впарил молодому парню старый и сломанный Ford Focus 2013 года выпуска почти за 1,5 миллиона рублей, в то время как реальная цена такой машины примерно 600 тысяч. По словам пострадавшего, в салоне его весь день кормили бесплатной пиццей, поили кофе, заговаривали зубы, а директор фирмы даже предложил дать покупателю свои деньги на первые три платежа по кредиту, так как у покупателя не хватало денег. Подпись в договоре парень поставил от усталости. Своей историей он поделился с NGS24.RU.
В начале июля 2023 года Дмитрий пришел в автосалон, чтобы купить свою первую машину. Права парень еще не получил — он учится в автошколе, поэтому на сделку взял с собой друга с водительским удостоверением и подругу. Объявление о продаже Ford Focus Дмитрий увидел на сайте объявлений, цена была указана примерно 600 тысяч. Машину предлагали купить в кредит с ежемесячным платежом в 20 тысяч.
Покупателей на входе встретил сотрудник автосалона Тимофей. Предложил купить машину подороже, но Дмитрий хотел именно Ford Focus из объявления. Тогда Тимофей отправил парней в кредитный отдел, не показав заветную ласточку, и начал оформлять документы. В кредитном отделе сотрудники салона намеренно завысили зарплату и должность Дмитрия в бланке кредитной заявки — якобы для «точного одобрения». Клиента заверили, что в автосалоне представлены залоговые автомобили банка ВТБ и других банков. Затем Тимофей отвел Дмитрия и его друзей в комнату отдыха, где бесплатно поил кофе и угощал пиццей. При этом постоянно разговаривал.
— У них там пицца прям вот так стояла, в коробках, я ее ел. И кофе в автомате, всё бесплатно. Они говорили: «Вот, угощайтесь», — и постоянно предлагали еду. В автосалоне нам машину даже не дали нормально посмотреть, нас туда-сюда водили. Туда-то надо, туда-то надо, и вот мы один раз на ней прокатились. И дальше начали оформлять, не дав нормально посмотреть. В автотеке всё нормально, там была одна авария, и просто бампер поцарапан, — рассказал нам Дмитрий.
Когда Дмитрий с друзьями сильно устали, им подсунули кредитный договор с «Альфа-Банком». Сумма займа составила 1 миллион 400 тысяч. Платеж — почти 27 тысяч на 8 лет. Дмитрий рассчитывал на платеж до 20 тысяч и отказался подписывать договор, тогда директор салона заверил парня, что это лишь формальность, а через три месяца кредит можно рефинансировать и перейти в ВТБ, где сумма будет в три раза ниже. А на первые платежи директор предложил парню 45 тысяч наличными — якобы в подарок от салона. В результате сделка состоялась спустя 10 часов пребывания Дмитрия и его друзей в салоне.
— Целый день там провели. До девяти вечера мы там точно были. И наконец меня позвали подписывать документы. К вечеру я был готов на всё уже. Замутнение было, вот и подписал договор, от усталости, уже не мог там сидеть. На следующее утро я кредит посмотрел в приложении и увидел сумму вот эту — миллион четыреста почти. Думаю, что-то здесь не так. Решил почитать отзывы об «Автономии». До этого не читал, думал, что раз это автосалон, то нормально всё будет. Ужаснулся, — вспоминает Дмитрий.
Также Дмитрию впарили сигнализацию за 200 тысяч рублей и карту помощи на дорогах — тоже за 200 тысяч, всё это на кредитные средства.
Когда Дмитрий понял, что его обманули, пошел к юристу Андрею Примаку, который уже несколько раз судился с «Автономией». Тот помог ему написать судебную претензию и заявление в полицию.
— Третий год происходит беспредел. Стандартная схема работает следующим образом: человек, приходя в автосалон, просто попадает под влияние. Людей не выпускают из салона по 8–12 часов, их там кормят пиццей и курицей, наливая некие напитки, после чего люди впадают в некий транс и подписывают договоры по 40 страниц. И покупают сломанные автомобили, зачастую неисправные, со скрученным пробегом, с неисправным мотором и так далее. У Ford Focus, купленного моим клиентом, ходовая неисправная. Он по тройной цене его купил. И самое главное, там всем клиентам говорят, когда навязывают кредиты, что не смотрите на платежи по 40 тысяч, через три месяца вы перейдете в банк ВТБ и у вас платеж будет 10 тысяч по рефинансированию. Показывают фотографии договоров с логотипами банка ВТБ, однако банк ВТБ об этом даже не в курсе, — рассказал юрист Андрей Примак.
Машину Дмитрий отвез в автосервис на осмотр, там выясняли, что авто вдобавок битое и со скрученным пробегом.
Мы связались с автосалоном. Представитель нам объяснил, что компания открыта и готова к диалогу с недовольными клиентами. Как рассказал представитель салона, у клиента есть возможность расторгнуть договор — для этого нужно приехать и обсудить ситуацию. А что касается забалтываний клиентов — это якобы неправда.
— Ничего сверхъестественного здесь не происходит. Таких вещей, как из серии «водят по 10 часов» или «там заставляют кушать», такого тоже, к сожалению, нет. Есть стандартная форма приобретения и покупки, а автомобили в кредит — в любом случае есть сопутствующий документ, клиент ознакомлен со всеми цифрами и со всеми условиями сделки. Мы открыты к диалогам с нашими клиентами, если у них есть какие-то вопросы. Клиент мог бы приехать к нам, решить вопрос, мы открыты, — повторил представитель салона.
В ВТБ подтвердили, что банк никакого отношения к «Автономии» не имеет. Сейчас служба безопасности ВТБ ведет проверку.
— Автосалон «Автономия» не является партнером ВТБ, поэтому не может предоставлять услуги от лица банка. Сегодня на рынке автокредитования часты случаи мошенничества и навязывания дополнительных услуг, поэтому при любом сомнении в предоставленных автосалоном документах мы рекомендуем проверять информацию непосредственно через контакт-центры банков, — сообщил представитель ВТБ.
Юрист Андрей Примак, который не раз сталкивался с «Автономией», ранее предлагал салону решить подобные вопросы «по-хорошему», без суда, но получал отказ. Поэтому он готовит иск в суд. Кроме того, Дмитрий написал заявление в полицию, по нему уже ведется проверка.
Мы следим за ситуацией.