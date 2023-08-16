Принципиальный водитель решил не пропускать на дороге «Камри» с синей мигалкой — чем это кончилось

Конечно, водитель «Камри» нарушил все возможные правила — перестроение, непредоставление преимущества, движение по автобусной полосе. И всё это без включенных спецсигналов.



— Я считаю, водитель «Камри» абсолютно не прав. Можно было, конечно, его пропустить, но смотрите — он же сам внаглую лезет. Мы должны пропускать только машины, оборудованные проблесковыми маячками с включенным звуковым сигналом. И перестроиться такие машины могут, только если их пропускают. Даже если бы у этой машины работал маячок, и даже был бы звук, но могут перестраиваться такие машины только тогда, когда они убедились в том, что им предоставили преимущество в движении, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

