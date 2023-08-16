Принципиальный водитель решил не пропускать на дороге «Камри» с синей мигалкой — чем это кончилось

Сегодня в «Группе разбора» посмотрим на ситуацию, когда очередной водитель на дороге решил стать «учителем», пошел на принцип и не пропустил машину с синей мигалкой — произошло столкновение. А заодно закрепим правила пропуска автомобилей с проблесковыми маячками — когда и как им уступать.
Одна из столичных улиц, вот автомобиль с видеорегистратором движется в средней полосе, справа от него полоса для общественного транспорта. И с этой полосы через сплошную разметку начинает перестраиваться налево черная «Тойота-Камри» с проблесковым маячком на крыше. Судя по записи, ни маячок, ни звуковое сопровождение не были включены. Водитель с регистратором упорно не пускает «Камри», и в итоге происходит столкновение — смотрите видео.
Конечно, водитель «Камри» нарушил все возможные правила — перестроение, непредоставление преимущества, движение по автобусной полосе. И всё это без включенных спецсигналов.
— Я считаю, водитель «Камри» абсолютно не прав. Можно было, конечно, его пропустить, но смотрите — он же сам внаглую лезет. Мы должны пропускать только машины, оборудованные проблесковыми маячками с включенным звуковым сигналом. И перестроиться такие машины могут, только если их пропускают. Даже если бы у этой машины работал маячок, и даже был бы звук, но могут перестраиваться такие машины только тогда, когда они убедились в том, что им предоставили преимущество в движении, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
ПДД РФ, 3. Применение специальных сигналов. 3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований настоящих Правил... Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу. 3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
Но вот другой вопрос — а стоило ли водителю с регистратором так упорно не пропускать нарушителя? Ведь он же видел, что дело идет к столкновению и мог предотвратить ДТП. А по закону, вне зависимости от правоты или виновности, водители обязаны избегать аварий, которые они в состоянии предотвратить.
10.1. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Что же касается в целом пропуска автомобилей со спецсигналами, то напомним, что уступать надо и машинам со спецокраской (пожарные, скорая), и черным чиновничьим авто без спецокраски с синими «ведерками» — таковы правила. Естественно, при включенной звуковой сирене и включенных проблесковых огнях.
— Машины с мигалками нужно пропускать всегда. Даже есть статья в КоАП, которая наказывает водителей, которые не пропускают автомобили с мигалками. И это не им решать, имел право человек на мигалку, не имел — она у него есть. А дальше уже разбор полетов, — объясняет Вячеслав Ашурков, представитель Федерации автомобилистов России (ФАР).
Да и взаимоотношения на дороге между водителями с разным статусом опять же должны быть уважительными и разумными. Не следует лезть на рожон ни тем, ни другим, проскакивать перед другой машиной во что бы то ни стало.
— У нас бывают правительственные машины, на которые ставят эти синие «ведерки». Проблесковый маячок синего цвета на магнитном креплении — их в народе называют «ведерки». Но они ездят в сопровождении и не ведут себя некорректно. Как правило, такие водители едут достаточно уверенно, но не нагло, — заключает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Напомним, что необычные ДТП и ситуации на дорогах мы анализируем в рубрике «Группа разбора».