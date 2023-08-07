Успеть за 60 минут. Страховые нашли уловку, которая позволяет снижать выплаты по ОСАГО в четыре раза

Однако страховые нашли законный (по их мнению) способ снизить лимит выплат с 400 до 100 тысяч рублей при электронном оформлении аварии, обвиняя клиентов в затягивании подачи документов.



Счет идет на минуты





Руководитель юридической компании «Академия Права» Артем Ломовцев объяснил, что страховщики требуют от клиентов при оформлении аварии укладываться в часовой лимит с момента ДТП.

