Успеть за 60 минут. Страховые нашли уловку, которая позволяет снижать выплаты по ОСАГО в четыре раза

Страховые компании занижают лимиты выплат по ОСАГО в четыре раза при оформлении ДТП через приложение, если клиент не уложился в
Европротокол вышел в народ
Речь идет только о ДТП, которые оформляются по системе европротокол через приложение. Три года назад этот способ стал основным при оформлении мелких ДТП: осенью 2020 года лимит выплат при таком оформлении подняли со 100 до 400 тысяч рублей. Для этого водители могут использовать одно из трех приложений: «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО», «ДТП Европротокол». А вот при бумажном оформлении европротокола лимит оставлен прежним — 100 тысяч рублей. В целом схема набирает популярность: по итогам 2022 года европротоколом воспользовались 41% попавших в аварии. С недавних пор подать заявление о ДТП в страховую также можно дистанционно.
Что такое европротокол?
Это схема, позволяющая оформить ДТП без уведомления и вызова сотрудников ГИБДД. Нужно соблюсти следующие условия: в аварии участвуют только две машины, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших. Лимит выплат по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, но в случае разногласия водителей относительно виновности — 100 тысяч. Важно: для получения лимита в 400 тысяч необходимо воспользоваться официально одобренным приложением для фиксации обстоятельств ДТП («Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО», «ДТП Европротокол»). При бумажном оформлении, которое часто навязывают аварийные комиссары, лимит снижается до 100 тысяч рублей.
Однако страховые нашли законный (по их мнению) способ снизить лимит выплат с 400 до 100 тысяч рублей при электронном оформлении аварии, обвиняя клиентов в затягивании подачи документов.
Счет идет на минуты
Руководитель юридической компании «Академия Права» Артем Ломовцев объяснил, что страховщики требуют от клиентов при оформлении аварии укладываться в часовой лимит с момента ДТП.
— Если процесс занял более 60 минут, они ограничивают выплаты 100 тысячами рублей, ссылаясь на пункт 4 Постановления Правительства РФ от
В этом постановлении говорится, цитируем: «Данные о дорожно-транспортном происшествии, полученные с использованием программного обеспечения, передаются водителем в систему обязательного страхования не позднее чем через 60 минут после дорожно-транспортного происшествия».
То есть, по версии страховых, если ДТП случилось в 12:00, до 13:00 все данные должны быть переданы страховщику через электронное приложение. Если же этого не произошло, компания снижает лимит выплат с 400 до 100 тысяч рублей. Артем Ломовцев считает такую практику недобросовестной и подчеркивает, что
— Если ДТП оформляется через приложение с теми или иными нарушениями, программа не дает завершить процесс, но в данном случае все клиенты оформляют аварию, ДТП присваивается номер, информация передается в базу данных АИС ОСАГО, в приложении появляется зеленая галочка, которая свидетельствует, что процесс оформления прошел успешно, — продолжает Артем Ломовцев. — Мы исходим из того, что ограничение в 60 минут действует с момента начала оформления в самом приложении. Саму же аварию оформить менее чем за час не всегда реально: пока участники договорятся, пока вызовут аваркома, пока решат, что можно оформить через приложение...
Как страховые используют эту норму
В ответе на претензию одной из автомобилисток страховая компания ответила, цитируем: «Из предоставленного Вами извещения о ДТП следует, что ДТП произошло 31.01.2023 в 19:00. Однако отправленные дата и время ДТП, согласно данным РСА, 31.01.2023 в 20:35. Учитывая вышеизложенное, страховая компания не находит оснований для пересмотра ранее принятого решения. Убыток урегулирован в лимите 100 тысяч рублей».
Такая практика, по словам Артема Ломовцева, получает всё большее распространение. Тем более на многих автомобилях установлены модули ЭРА-ГЛОНАСС, которые фиксируют и передают точную дату происшествия, что не позволяет клиентам указать чуть искаженное время, чтобы уложиться в
Приведенная выше аргументация используется и финансовым уполномоченным для отказа клиентам. Напомним, что финансовый уполномоченный является первой инстанцией для споров со страховыми.
Так, например, 9 июля 2022 года столкнулись Hyundai Accent (виновник) и Volkswagen Passat. Страховая выплатила владельцу «Пассата» 212 тысяч рублей, занизив сумму с учетом износа. Но клиент просил направление на ремонт, и в этом случае выплата осуществляется в полном объеме, то есть без учета износа. Владелец «Пассата» обратился к финансовому уполномоченному, требуя от страховой неустойки. Но омбудсмен отказал, обратив внимание, что авария случилась в 08:35, а передача сведений в базу данных АИС ОСАГО — в 09:43. То есть владелец не уложился в часовой период на 8 минут.
— В этом случае лимит страховых выплат ограничивается 100 тысячами рублей, то есть если бы мы оставили это решение омбудсмена без внимания, страховая в порядке регресса взыскала бы с клиента 112 тысяч рублей, то есть разницу между выплатой и лимитом в 100 тысяч, — поясняет Артем Ломовцев. — Однако мы обратились в суд и выиграли, а клиент получил выплату без учета износа.
По его словам, обширной судебной практики по делам, связанным со скоростью подачи заявления, пока нет, но в целом суды склонны выносить решения в пользу клиентов. Это, по мнению юриста, подтверждает незаконность требования страховых о временном лимите в 60 минут.
— Но некоторые суды сомневаются, поэтому процессы затягиваются, приходится каждый раз разбираться в этом, — говорит Ломовцев. — На такие споры тратится очень много времени. Сначала мы подаем претензию в страховую и ждем 15–30 дней ответ, после обращаемся к финансовому уполномоченному, это еще около 30–40 дней, затем выходим в суд, еще 3–4 месяца в среднем, если всё закончится в первой инстанции.
Поскольку не все клиенты готовы судиться по полгода, если ущерб не слишком превышает 100 тысяч рублей, они, как правило, соглашаются на заниженную выплату. А страховые охотно используют этот пункт для снижения выплат или отказа в дополнительных компенсациях.
В идеале при оформлении ДТП через одно из приложений лучше всего закончить оформление в течение 60 минут с момента аварии. Но поскольку участников ДТП двое и им нужно договориться о виновности и способе оформления, на практике это удается не всегда.
С июля подать заявление о ДТП можно через «Госуслуги», и у этого способа есть важный плюс. Если у вас подержанная машина, то при выборе способа компенсации лучше выбрать натуральный (направление на ремонт): в некоторых случаях это увеличивает выплату вдвое. Правда, страховые и тут нашли лазейку и дают направление в сервис, сотрудники которого, мягко говоря, не слишком гостеприимны.