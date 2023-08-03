freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 92.84
eur 101.93
СрочноНовосибирцы высказались о ценах на такси
Все новости
Все новости
Эксклюзив

Богоугодный спорткар: пастор ездит на Porsche Panamera за 9 млн рублей с «Тайной вечерей» на борту

У владельца несколько штрафов от ГИБДД, а на авто наложены ограничения

241

Машина пастыря

Поделиться

В конце XV века Леонардо да Винчи создал «Тайную вечерю», на которой Иисус Христос пиршествует в окружении апостолов. В центре Уфы часто паркуется дорогой автомобиль, расписанный с обеих сторон фрагментами работы великого итальянца. Наши коллеги из UFA1.RU выяснили, что машина принадлежит пастору с кучей штрафов.

Богоугодно

Давайте коротко напомним знаковость «Тайной вечери». Художник начал ее писать в конце XV века, произведение посвящено событиям, которые описаны в Новом Завете: Иисус собрался со своими учениками на последний ужин, где объявил им, что один из них его предаст. Никто, конечно, не верил, но так оно и случилось, а дальше было распятие и воскрешение. Эта работа стала особенным символом для христиан и искусствоведов. Ее реплики можно увидеть тут и там, но встреча с одной из них на элитном авто в Уфе оказалась неожиданностью.

Вряд ли да Винчи думал, что когда-нибудь человечество придумает «Панамеру»

Вряд ли да Винчи думал, что когда-нибудь человечество придумает «Панамеру»

Поделиться

Рассматриваемая нами машина — Porsche Panamera 4 2020 года выпуска. Вообще, «Панамера» считается спортивным автомобилем, но, глядя на ее размеры, язык не поворачивается сказать, что это спорткар. Зато по техническим характеристикам это еще тот гонщик: 330 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,3 секунды. Максимальная скорость чуть не дотягивает до 300 км/ч. С другой стороны, BMW M5 (тоже не выглядит как гоночная) выжимает сотню за 3 секунды, но, вероятно, «Панамера» и не задумывалась как авто для участия в гонках.

Во всяком случае, в России она используется больше как автомобиль представительского класса, она существенно дороже любимого рядом бизнесменов Toyota Land Cruiser — на него ценник заканчивается 13 миллионами, а у Panamera здесь он только начинается. Это, конечно, за новый автомобиль.

Машина до смены рисунка

Машина до смены рисунка

Поделиться

Судя по фотографиям с автофорумов, эта машина появилась в Уфе зимой 2021 года. Тогда на дверях автомобиля тоже красовался хороший по качеству рисунок — это была, по всей видимости, реклама магазина. Летом 2022 года этот автомобиль стал парковаться рядом с редакцией UFA1.RU. Недавно появились новые фото авто.

На автофорумах, завидев изменение рисунка, удивились.

— Репродукция «Тайной вечери» на борту авто с летящей на Христа и апостолов грязью из-под колес — это сатанизм? — задался вопросом пользователь одного из таких сайтов.

Вывод логичный: иконы же нельзя осквернять, а значит и другие изображения святых — тоже. На форумах предполагали, что хозяин авто состоит в какой-то «балтийской секте». Такой вывод они сделали из-за названия первого владельца машины — это была компания из Калининграда, она предоставляет автомобили в лизинг. Значительная часть машин, о которых мы писали, проходила через нее. С религией она напрямую не связана. То ли дело нынешний хозяин.

Иуда сидит в сине-белом одеянии слева от Христа

Иуда сидит в сине-белом одеянии слева от Христа

Поделиться

Священник со штрафами

Автомобиль записан на ООО из Самарской области, которое создано в 2013 году. Занимается оно, по данным «Контур.Фокуса», строительными работами, животноводством, ремонтом машин, торговлей и много чем другим. На конец 2021 года выручка составила 27 миллионов рублей, а чистая прибыль — 519 тысяч рублей. Возглавляет компанию женщина, которая управляет несколькими общественными организациями в Самарской области и Башкирии, она же владеет тем самым магазином, чей логотип был на автомобиле изначально. Как общественный деятель она оказывает помощь малоимущим семьям, школам-интернатам и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организация зарегистрирована в частном доме в Уфе. Судя по многочисленным фотографиям и отчетам, общественники проводили мероприятия для детей, какие-то развлечения, игры, иногда выезжали в районы и получали благодарности от руководства учреждений, где учатся дети с проблемами здоровья.

Но не всё так радужно

Как нам удалось узнать, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия. То есть запретили продавать и переоформлять на кого-то другого. Всё дело в судебных тяжбах: московская компания подала в суд на ООО из Самарской области из-за неуплаты миллиона рублей, а также неустойки в 500 тысяч рублей. Суд первой инстанции зимой этого года решил вопрос в пользу истца и взыскал 1,8 миллиона рублей. В мае был выдан исполнительный лист на взыскание 1,5 миллиона рублей с владельца Porsche, а потом приставы наложили запрет на регистрационные действия.

Гость из Самарской области

Гость из Самарской области

Поделиться

Дела у компании идут не очень еще и потому, что 8 июня в двух банках приостановили операции от имени юридического лица, а тут еще и несколько судов висят.

Кроме того, на водителе висит несколько штрафов: неоплаченных сейчас пять, а всего их сотня меньше чем за год. Большая часть взысканий — превышение скорости на 20–40 км/ч, но есть и на 40–60, а также за превышение более чем на 80. Десяток штрафов пришелся на Самарскую область, остальные — на Башкирию. Один из штрафов был получен за неправильную парковку.

Рисунок не уберег от штрафа

Рисунок не уберег от штрафа

Поделиться

«Исповедь» водителя

Мы позвонили женщине, которая возглавляет владеющую автомобилем компанию. Она пояснила, что на машине ездит ее муж — пастор в церкви пятидесятников. Мы позвонили ему — он оказался немногословен, но кое-что мы все-таки узнали.

А вблизи кажется, что ничего такая машинка

А вблизи кажется, что ничего такая машинка

Поделиться

Наш собеседник рассказал, что раньше на машине ездила его жена — при ней были рисунки с топором, а когда автомобиль перешел к нему, изображение поменялось.

— Это пленка, не нарисовано. Тысяч 200 стоила. Автомобиль новым покупали, конечно. На тот момент он стоил где-то 9 миллионов рублей, — коротко ответил пастор.

В то же время он оказался не в курсе, что на машину наложены ограничения.

— Какие ограничения? Не знаю. Раз вы увидели, спросите [у приставов]. У нас в лизинге машина, — сказал пастор.

Авто действительно в лизинге — до 1 октября 2025 года. Но на вопросах про пять неоплаченных штрафов наш разговор закончился.

— У вас вопросы начались с одного, заканчиваются другим. Ладно, я понял, давай на этом закончим, — смеясь, ответил он.

АвтоPorsche Panamera
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter