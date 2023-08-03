Богоугодный спорткар: пастор ездит на Porsche Panamera за 9 млн рублей с «Тайной вечерей» на борту

В конце
Богоугодно
Давайте коротко напомним знаковость «Тайной вечери». Художник начал ее писать в конце
Рассматриваемая нами машина — Porsche
Во всяком случае, в России она используется больше как автомобиль представительского класса, она существенно дороже любимого рядом бизнесменов Toyota Land Cruiser — на него ценник заканчивается 13 миллионами, а у Panamera здесь он только начинается. Это, конечно, за новый автомобиль.
Судя по фотографиям с автофорумов, эта машина появилась в Уфе зимой 2021 года. Тогда на дверях автомобиля тоже красовался хороший по качеству рисунок — это была, по всей видимости, реклама магазина. Летом 2022 года этот автомобиль стал парковаться рядом с редакцией UFA1.RU. Недавно появились новые фото авто.
На автофорумах, завидев изменение рисунка, удивились.
— Репродукция «Тайной вечери» на борту авто с летящей на Христа и апостолов грязью из-под колес — это сатанизм? — задался вопросом пользователь одного из таких сайтов.
Вывод логичный: иконы же нельзя осквернять, а значит и другие изображения святых — тоже. На форумах предполагали, что хозяин авто состоит в какой-то «балтийской секте». Такой вывод они сделали из-за названия первого владельца машины — это была компания из Калининграда, она предоставляет автомобили в лизинг. Значительная часть машин, о которых мы писали, проходила через нее. С религией она напрямую не связана. То ли дело нынешний хозяин.
Священник со штрафами
Автомобиль записан на ООО из Самарской области, которое создано в 2013 году. Занимается оно, по данным «Контур.Фокуса», строительными работами, животноводством, ремонтом машин, торговлей и много чем другим. На конец 2021 года выручка составила 27 миллионов рублей, а чистая прибыль — 519 тысяч рублей. Возглавляет компанию женщина, которая управляет несколькими общественными организациями в Самарской области и Башкирии, она же владеет тем самым магазином, чей логотип был на автомобиле изначально. Как общественный деятель она оказывает помощь малоимущим семьям, школам-интернатам и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организация зарегистрирована в частном доме в Уфе. Судя по многочисленным фотографиям и отчетам, общественники проводили мероприятия для детей, какие-то развлечения, игры, иногда выезжали в районы и получали благодарности от руководства учреждений, где учатся дети с проблемами здоровья.
Но не всё так радужно
Как нам удалось узнать, на автомобиль наложили запрет на регистрационные действия. То есть запретили продавать и переоформлять на кого-то другого. Всё дело в судебных тяжбах: московская компания подала в суд на ООО из Самарской области из-за неуплаты миллиона рублей, а также неустойки в 500 тысяч рублей. Суд первой инстанции зимой этого года решил вопрос в пользу истца и взыскал 1,8 миллиона рублей. В мае был выдан исполнительный лист на взыскание 1,5 миллиона рублей с владельца Porsche, а потом приставы наложили запрет на регистрационные действия.
Дела у компании идут не очень еще и потому, что 8 июня в двух банках приостановили операции от имени юридического лица, а тут еще и несколько судов висят.
Кроме того, на водителе висит несколько штрафов: неоплаченных сейчас пять, а всего их сотня меньше чем за год. Большая часть взысканий — превышение скорости на
«Исповедь» водителя
Мы позвонили женщине, которая возглавляет владеющую автомобилем компанию. Она пояснила, что на машине ездит ее муж — пастор в церкви пятидесятников. Мы позвонили ему — он оказался немногословен, но кое-что мы все-таки узнали.
Наш собеседник рассказал, что раньше на машине ездила его жена — при ней были рисунки с топором, а когда автомобиль перешел к нему, изображение поменялось.
— Это пленка, не нарисовано. Тысяч 200 стоила. Автомобиль новым покупали, конечно. На тот момент он стоил где-то 9 миллионов рублей, — коротко ответил пастор.
В то же время он оказался не в курсе, что на машину наложены ограничения.
— Какие ограничения? Не знаю. Раз вы увидели, спросите [у приставов]. У нас в лизинге машина, — сказал пастор.
Авто действительно в лизинге — до 1 октября 2025 года. Но на вопросах про пять неоплаченных штрафов наш разговор закончился.
— У вас вопросы начались с одного, заканчиваются другим. Ладно, я понял, давай на этом закончим, — смеясь, ответил он.