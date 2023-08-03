Богоугодный спорткар: пастор ездит на Porsche Panamera за 9 млн рублей с «Тайной вечерей» на борту

Священник со штрафами

Автомобиль записан на ООО из Самарской области, которое создано в 2013 году. Занимается оно, по данным «Контур.Фокуса», строительными работами, животноводством, ремонтом машин, торговлей и много чем другим. На конец 2021 года выручка составила 27 миллионов рублей, а чистая прибыль — 519 тысяч рублей. Возглавляет компанию женщина, которая управляет несколькими общественными организациями в Самарской области и Башкирии, она же владеет тем самым магазином, чей логотип был на автомобиле изначально. Как общественный деятель она оказывает помощь малоимущим семьям, школам-интернатам и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Организация зарегистрирована в частном доме в Уфе. Судя по многочисленным фотографиям и отчетам, общественники проводили мероприятия для детей, какие-то развлечения, игры, иногда выезжали в районы и получали благодарности от руководства учреждений, где учатся дети с проблемами здоровья.

