«Москвичи» подорожали сразу на 200 тысяч рублей. Прикидываем, виноват ли новый утильсбор

Автомобили «Москвич» прибавили в цене сразу 228 тысяч рублей, следует из прайс-листа, опубликованного компанией 1 августа. Базовая комплектация кроссовера «Москвич-3» стоила 1,992 миллиона рублей, сейчас за нее просят 2,22 миллиона. Цена версии с вариатором подскочила с 2,057 до 2,285 миллиона, а топовая комплектация — с 2,25 до 2,478 миллиона рублей. То есть накрутка превысила 10%. А сильнее всего, на 392 тысячи, подорожал электрический «Москвич-3е»: теперь он стоит 3,95 миллиона. По старым ценам продаются автомобили 2022 года выпуска: относительно них прибавка стоимости бензиновых версий достигает 250 тысяч рублей.
Столь резкое увеличение стоимости нехарактерно для автопроизводителей, которые обычно компенсируют инфляцию незначительными прибавками цен. Но в данном случае изменение прайс-листов совпало с индексацией утильсбора, что, видимо, и стало главным драйвером роста цен.
Впрочем, только его влиянием такие наценки не объяснить. Например, для автомобилей с двигателями объемом до 2 литров, которые ввозят юрлица, утильсбор увеличился на 122 тысячи рублей. Для электрокаров он подскочил сильнее, на 327 тысяч, но всё равно меньше, чем прибавка стоимости электро-«Москвича». Поэтому, вероятно, компания отыгрывает не только индексацию сбора, но также выросшие курсы валют. Уровень локализации автомобиля незначителен, а потому его цена зависима от курсов валют.
Ранее мы публиковали тест-драйвы «Москвича» и его электрической версии.