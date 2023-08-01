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Параллельному импорту конец (почти). В России повысили утилизационный сбор на ввоз машин — что теперь будет
Кризис-2023Карточки

Параллельному импорту конец (почти). В России повысили утилизационный сбор на ввоз машин — что теперь будет

А также создают большие риски для покупателей — их могут обязать доплатить разницу

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Главной жертвой нового утильсбора стали «настоящие иномарки», которые везли параллельным импортом

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С 1 августа в России начинает действовать новая таблица утилизационных сборов, которые с 2012 года платят при ввозе автомобиля наравне с таможенными пошлинами. И утильсборы существенно выросли: в некоторых случаях даже в сотни раз. Частный ввоз по сниженным ставкам теперь возможен лишь для личного пользования, о чем расскажем отдельно. И главное — отныне, приобретая импортированную машину, нужно внимательно проверять документы, потому что доплатить разницу утильсбора предложат не продавцу (перекупщику), а покупателю. О новых коэффициентах и правилах оплаты — в нашем разборе.

1

Насколько увеличился утилизационный сбор для импортеров

Базовые ставки остались неизменными: 20 тысяч рублей для легковых машин и 150 тысяч для остальных. Но при расчете утильсбора ставка умножается на повышающие коэффициенты, и для юрлиц они выросли драматично.

Например, для автомобилей в возрасте до трех лет с объемом двигателя 1–2 литра коэффициент возрос с 8,92 до 15,03. То есть ранее утильсбор составлял 178,4 тысячи, а с 1 августа возрастает до 300,6 тысячи. Для подержанных машин с объемом мотора 1–2 литра утильсбор поднимется с 313,8 тысячи до 528,8 тысячи.

Для китайских машин, которые везут в Россию официально, наценка составит порядка 122 тысяч рублей. На фото — <a href="https://74.ru/text/auto/2023/07/05/72460136/" class="_ io-leave-page" target="_blank"><nobr class="_">Omoda S5</nobr></a> с <nobr class="_">1,5-литровым</nobr> мотором (в основном «китайцы» оснащаются такими)

Для китайских машин, которые везут в Россию официально, наценка составит порядка 122 тысяч рублей. На фото — Omoda S5 с 1,5-литровым мотором (в основном «китайцы» оснащаются такими)

Хуже ситуация с машинами с двигателями большого объема. Так, для новых автомобилей с моторами 2–3 литра утильсбор возрос с 281,6 тысячи до 844,8 тысячи, то есть ровно в три раза. Для подержанных машин этой же категории он увеличился с 480,2 тысячи до 1,279 миллиона рублей.

Далее шкала идет по нарастающей, и для самой дорогой категории подержанных машин с объемом мотора более 3,5 литра утильсбор вырастет с 700,2 тысячи до 1,624 миллиона рублей, то есть более чем вдвое.

Для многолитровых машин, типа Chevrolet Tahoe, утильсбор для юрлиц вырос на 900+ тысяч рублей, а для физических лиц — более чем на 1,6 миллиона

Для многолитровых машин, типа Chevrolet Tahoe, утильсбор для юрлиц вырос на 900+ тысяч рублей, а для физических лиц — более чем на 1,6 миллиона

Подскочили и тарифы для коммерческого транспорта: так, при ввозе подержанного седельного тягача полной массой 12–20 тонн утильсбор составлял 3,47 миллиона рублей, а станет — 5,898 миллиона (для автомобилей с нормами выхлопа Евро-6 для международных перевозок ставки ниже).

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2

На сколько вырастет утильсбор для физлиц

В этом главные новости: во-первых, для ряда машин утильсбор вырос в сотни раз, во-вторых, введена норма, при которой часть «физиков» приравнивается к юрлицам (об этом — в следующей карточке).

Базовые ставки для машин с объемом мотора до 3 литров остались прежними: 3400 рублей для новых машин и 5200 рублей для подержанных. А вот за машины с большим объемом мотора придется платить по ставкам для юрлиц, например, при ввозе пятилетнего внедорожника с 4-литровым мотором нужно было платить 5200 рублей, с 1 августа — 1,624 миллиона рублей.

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3

Очень важно: когда физлица платят как юрлица

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что в новом постановлении правительства ставка для физлиц приравнивается к таковой для юрлиц, если автомобиль перерегистрируют менее чем через год после таможенной очистки. Проще говоря, если человек декларирует ввоз машины для частного пользования, она должна быть зарегистрирована на его имя не менее года.

— Также есть примечание, что увеличенные ставки применяются, если человек ввозит вторую и последующие машины, — добавляет Лев Воропаев. — Вроде бы это правило действует, если человек ввозит вторую и следующие машины в течение года, но на самом деле в нормативах срока не прописано, поэтому пока складывается впечатление, что ввезти автомобиль по ставкам для физлиц можно лишь раз в жизни.

Например, при импорте 2,5-литровой подержанной Toyota Avalon из Китая физлицо платит 5200 рублей, но если машина продается менее чем через год (или дарится и так далее), то необходимо доплатить разницу до 1,279 миллиона рублей. То есть утильсбор возрастет в 246 раз.

Для Toyota Avalon с мотором 2,5 литра, ввезенной в Россию частным лицом для перепродажи, утилизационный сбор составит 844,8 тысячи рублей — если машина новая и 1,279 миллиона — если подержанная. До <nobr class="_">1 августа</nobr> он составляет только 5200 рублей

Для Toyota Avalon с мотором 2,5 литра, ввезенной в Россию частным лицом для перепродажи, утилизационный сбор составит 844,8 тысячи рублей — если машина новая и 1,279 миллиона — если подержанная. До 1 августа он составляет только 5200 рублей

Что еще интереснее, обязанность оплатить разницу в утилизационном сборе возложат на покупателя, а не продавца (перекупщика) автомобиля.

— То есть человек ввез автомобиль как частное лицо, заплатил все таможенные платежи, поставил его на учет и решил продать менее чем через год. Новый покупатель проверяет машину, у нее все документы чистые, все сборы вроде бы уплачены. Но через какое-то время налоговая служба предлагает ему доплатить разницу в утилизационном сборе, которая в зависимости от возраста и объема двигателя составит от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона рублей, — объясняет Лев Воропаев.

Он считает, что привлечь продавца к ответственности за подобное крайне проблематично, поскольку тот, по сути, ничего не нарушает. Теперь, покупая автомобиль у частника, необходимо внимательно смотреть ПТС и таможенную декларацию. Если с даты таможенной очистки прошло менее года, будьте готовы заплатить повышенный утильсбор, который даже в случае с подержанными машинами до 2 литров превышает полмиллиона рублей.

Даже за японский хетч, вроде этой Toyota Passo, с моторами объемом 1–1,4 литра таможенные службы могут попросить доплатить более полумиллиона рублей, если она продана менее чем через год после ввоза частным лицом

Даже за японский хетч, вроде этой Toyota Passo, с моторами объемом 1–1,4 литра таможенные службы могут попросить доплатить более полумиллиона рублей, если она продана менее чем через год после ввоза частным лицом

А как быть с машинами, которые выставлены в автосалонах?

— Тут всё зависит от ситуации, — объясняет Лев Воропаев. — Если юрлицо ввезло автомобиль самостоятельно, то проблем нет: оно изначально заплатило увеличенный сбор. Если же машина принята от частника на комиссию без регистрации на юрлицо (частая практика в автосалонах), то нужно смотреть дату ввоза и убеждаться, что прошло не менее года. Также нет полного понимания, ложится ли обязанность платить увеличенный утильсбор только на первого покупателя в цепочке или и на всех последующих. Если следовать букве закона, повышенный утильсбор должен платить первый покупатель, но вполне возможно, что сложится практика, при которой могут взыскать и со второго, третьего и так далее.

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4

Пример расчета таможенных пошлин и утилизационных сборов: было и стало

Возьмем четырехлетнюю Toyota Camry с мотором объемом 2,5 литра и таможенной стоимостью $ 30 тысяч. При ввозе частным лицом сейчас за нее нужно заплатить 769 тысяч рублей, из которых 754 тысячи — это таможенная пошлина (3 евро за кубический сантиметр объема двигателя). По новым правилам ставка для нее сохранится, если человек ввозит одну машину для частного пользования. При продаже такой машины менее чем через год покупатель должен будет доплатить разницу утильсбора 1,275 миллиона рублей.

Toyota Camry (слева) было выгоднее ввозить на частное лицо. Теперь ставки выросли и для юрлиц, и особенно сильно — для частных перекупщиков

Toyota Camry (слева) было выгоднее ввозить на частное лицо. Теперь ставки выросли и для юрлиц, и особенно сильно — для частных перекупщиков

При ввозе такой машины юрлицом помимо увеличенного утильсбора есть ряд других платежей, в частности, акциз и НДС, поэтому стоимость таможенной очистки и сейчас составляет 1,8 миллиона рублей. А после 1 августа при ввозе такой машины юрлица будут платить на 799 тысяч рублей больше, то есть на таможне придется отдать порядка 2,6 миллиона рублей.

Из этого примера видно, почему для параллельного импорта часто использовали ввоз машин, оформленных на частных лиц: в случае с той же «Камри» это экономило более 1 миллиона рублей (769 тысяч против 1,8 миллиона рублей). Сейчас разница получится не столь существенной, 2,033 миллиона рублей для частника-перекупа и 2,6 миллиона рублей для юрлица.

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5

Как новые утильсборы скажутся на рынке

Скорее всего, подорожают все сегменты. В меньшей степени пострадают новые машины с объемом мотора до 2 литров. Например, большинство китайских автомобилей имеют 1,5-литровые моторы, и при их ввозе импортерами утильсбор увеличится на 122 тысячи рублей. При этом стоимость таких машин, как правило, выше 2 миллионов рублей, то есть для них цены подрастут в районе 5%. Утильсбор платят и российские производители, включая АВТОВАЗ, правда, им компенсируют траты из бюджета постфактум.

Опрошенные нами участники рынка склоняются к мысли, что даже для малолитражных машин цены подскочат ощутимо, поскольку компании используют утильсбор как синхронный повод переписать прайсы. Многим необходимо отыграть выросшие курсы валют, поэтому в августе ожидается ощутимое подорожание машин.

Для автомобилей с объемом мотора более 2 литров ситуация весьма плачевная: наценка составит от 560 тысяч до 924 тысяч рублей. Правда, среди новых автомобилей, которые поставляют в Россию официально, предложений в этом сегменте нет: даже люксовый Hongqi H9 везут к нам с двухлитровым мотором. Но машины с объемистыми двигателями были целью параллельного импорта, включая китайские Toyota, Skoda и Volkswagen, и их теперь ждут наценки до миллиона рублей (и это без учета обесценивания рубля), что ослабит позиции параллельных импортеров.

А самое главное — власти прикрыли лазейку, приравняв частный ввоз с целью перепродажи к импорту машин юрлицами. В итоге подержанная Toyota Land Cruiser Prado с 4-литровым мотором только из-за утильсбора станет дороже более чем на 1,6 миллиона рублей.

Этот <a href="https://74.ru/text/auto/2023/02/03/72022145/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Mitsubishi Montero</a> (Pajero Sport) ввезен в начале этого года из Арабских Эмиратов частным лицом. Перекупщик заплатил за утильсбор 3400 рублей, но с <nobr class="_">1 августа</nobr> за новую машину с трехлитровым двигателем придется отдать 845 тысяч

Этот Mitsubishi Montero (Pajero Sport) ввезен в начале этого года из Арабских Эмиратов частным лицом. Перекупщик заплатил за утильсбор 3400 рублей, но с 1 августа за новую машину с трехлитровым двигателем придется отдать 845 тысяч

Лев Воропаев считает, что бизнес частников-перекупов серьезно пострадает, так как найти лазейку непросто.

— Можно, конечно, продавать автомобиль по доверенности, но это рискованный для перекупщика путь. На него будут выписываться все штрафы с камер, и он же будет нести ответственность за ДТП, если у пользователя машины нет полиса ОСАГО или он не полностью покрывает ущерб, — объясняет специалист. — Может быть, освоят ввоз на подставных лиц, как практикуют на Дальнем Востоке.

Но такой способ мало подходит для массового ввоза автомобилей, поэтому всё идет к тому, что удешевленные схемы параллельного импорта перестанут работать, а им всё больше будут заниматься крупные компании, оплачивая утильсбор по повышенному тарифу. И на фоне обесценивающегося рубля это подкосит параллельный импорт.

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6

А что это вообще такое — утилизационный сбор?

Несмотря на свое название, утилизационный сбор — это аналог таможенных пошлин. Россия ввела его в 2012 году, когда под давлением ВТО была вынуждена снижать ввозные пошлины. Сбор компенсировал их практически в прямой пропорции. Поначалу утилизационным сбором обложили только иномарки, но позже, подчиняясь требованиям ВТО, правительство распространило его и на отечественных производителей. А чтобы утильсбор выполнял свою главную функцию — защиту местных автозаводов, последним его компенсировали из бюджета. Утилизационный сбор индексировался несколько раз, но до сих пор оставался символическим для частных лиц. На последнем увеличении тарифов, судя по всему, настаивал АВТОВАЗ и другие российские игроки. При этом за 10 лет утилизационных сборов в России так и не создана полноценная система утилизации автомобилей, а импортеры воспринимают его как еще одну пошлину.

А с 9 августа Япония запретит поставки в Россию десятков популярных моделей.

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