Параллельному импорту конец (почти). В России повысили утилизационный сбор на ввоз машин — что теперь будет

Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что в новом постановлении правительства ставка для физлиц приравнивается к таковой для юрлиц, если автомобиль перерегистрируют менее чем через год после таможенной очистки. Проще говоря, если человек декларирует ввоз машины для частного пользования, она должна быть зарегистрирована на его имя не менее года.

— Также есть примечание, что увеличенные ставки применяются, если человек ввозит вторую и последующие машины, — добавляет Лев Воропаев. — Вроде бы это правило действует, если человек ввозит вторую и следующие машины в течение года, но на самом деле в нормативах срока не прописано, поэтому пока складывается впечатление, что ввезти автомобиль по ставкам для физлиц можно лишь раз в жизни.

Например, при импорте 2,5-литровой подержанной Toyota Avalon из Китая физлицо платит 5200 рублей, но если машина продается менее чем через год (или дарится и так далее), то необходимо доплатить разницу до 1,279 миллиона рублей. То есть утильсбор возрастет в 246 раз.