Параллельному импорту конец (почти). В России повысили утилизационный сбор на ввоз машин — что теперь будет

1
Насколько увеличился утилизационный сбор для импортеров
Базовые ставки остались неизменными: 20 тысяч рублей для легковых машин и 150 тысяч для остальных. Но при расчете утильсбора ставка умножается на повышающие коэффициенты, и для юрлиц они выросли драматично.
Например, для автомобилей в возрасте до трех лет с объемом двигателя 1–2 литра коэффициент возрос с 8,92 до 15,03. То есть ранее утильсбор составлял 178,4 тысячи, а с 1 августа возрастает до 300,6 тысячи. Для подержанных машин с объемом мотора 1–2 литра утильсбор поднимется с 313,8 тысячи до 528,8 тысячи.
Хуже ситуация с машинами с двигателями большого объема. Так, для новых автомобилей с моторами
Далее шкала идет по нарастающей, и для самой дорогой категории подержанных машин с объемом мотора более 3,5 литра утильсбор вырастет с 700,2 тысячи до 1,624 миллиона рублей, то есть более чем вдвое.
Подскочили и тарифы для коммерческого транспорта: так, при ввозе подержанного седельного тягача полной массой
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На сколько вырастет утильсбор для физлиц
В этом главные новости: во-первых, для ряда машин утильсбор вырос в сотни раз, во-вторых, введена норма, при которой часть «физиков» приравнивается к юрлицам (об этом — в следующей карточке).
Базовые ставки для машин с объемом мотора до
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Очень важно: когда физлица платят как юрлица
Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что в новом постановлении правительства ставка для физлиц приравнивается к таковой для юрлиц, если автомобиль перерегистрируют менее чем через год после таможенной очистки. Проще говоря, если человек декларирует ввоз машины для частного пользования, она должна быть зарегистрирована на его имя не менее года.
— Также есть примечание, что увеличенные ставки применяются, если человек ввозит вторую и последующие машины, — добавляет Лев Воропаев. — Вроде бы это правило действует, если человек ввозит вторую и следующие машины в течение года, но на самом деле в нормативах срока не прописано, поэтому пока складывается впечатление, что ввезти автомобиль по ставкам для физлиц можно лишь раз в жизни.
Например, при импорте 2,5-литровой подержанной Toyota Avalon из Китая физлицо платит 5200 рублей, но если машина продается менее чем через год (или дарится и так далее), то необходимо доплатить разницу до 1,279 миллиона рублей. То есть утильсбор возрастет в 246 раз.
Что еще интереснее, обязанность оплатить разницу в утилизационном сборе возложат на покупателя, а не продавца (перекупщика) автомобиля.
— То есть человек ввез автомобиль как частное лицо, заплатил все таможенные платежи, поставил его на учет и решил продать менее чем через год. Новый покупатель проверяет машину, у нее все документы чистые, все сборы вроде бы уплачены. Но через какое-то время налоговая служба предлагает ему доплатить разницу в утилизационном сборе, которая в зависимости от возраста и объема двигателя составит от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона рублей, — объясняет Лев Воропаев.
Он считает, что привлечь продавца к ответственности за подобное крайне проблематично, поскольку тот, по сути, ничего не нарушает. Теперь, покупая автомобиль у частника, необходимо внимательно смотреть ПТС и таможенную декларацию. Если с даты таможенной очистки прошло менее года, будьте готовы заплатить повышенный утильсбор, который даже в случае с подержанными машинами до
А как быть с машинами, которые выставлены в автосалонах?
— Тут всё зависит от ситуации, — объясняет Лев Воропаев. — Если юрлицо ввезло автомобиль самостоятельно, то проблем нет: оно изначально заплатило увеличенный сбор. Если же машина принята от частника на комиссию без регистрации на юрлицо (частая практика в автосалонах), то нужно смотреть дату ввоза и убеждаться, что прошло не менее года. Также нет полного понимания, ложится ли обязанность платить увеличенный утильсбор только на первого покупателя в цепочке или и на всех последующих. Если следовать букве закона, повышенный утильсбор должен платить первый покупатель, но вполне возможно, что сложится практика, при которой могут взыскать и со второго, третьего и так далее.
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4
Пример расчета таможенных пошлин и утилизационных сборов: было и стало
Возьмем четырехлетнюю Toyota Camry с мотором объемом 2,5 литра и таможенной стоимостью
При ввозе такой машины юрлицом помимо увеличенного утильсбора есть ряд других платежей, в частности, акциз и НДС, поэтому стоимость таможенной очистки и сейчас составляет 1,8 миллиона рублей. А после
Из этого примера видно, почему для параллельного импорта часто использовали ввоз машин, оформленных на частных лиц: в случае с той же «Камри» это экономило более
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5
Как новые утильсборы скажутся на рынке
Скорее всего, подорожают все сегменты. В меньшей степени пострадают новые машины с объемом мотора до
Опрошенные нами участники рынка склоняются к мысли, что даже для малолитражных машин цены подскочат ощутимо, поскольку компании используют утильсбор как синхронный повод переписать прайсы. Многим необходимо отыграть выросшие курсы валют, поэтому в августе ожидается ощутимое подорожание машин.
Для автомобилей с объемом мотора более
А самое главное — власти прикрыли лазейку, приравняв частный ввоз с целью перепродажи к импорту машин юрлицами. В итоге подержанная Toyota Land Cruiser Prado с
Лев Воропаев считает, что бизнес частников-перекупов серьезно пострадает, так как найти лазейку непросто.
— Можно, конечно, продавать автомобиль по доверенности, но это рискованный для перекупщика путь. На него будут выписываться все штрафы с камер, и он же будет нести ответственность за ДТП, если у пользователя машины нет полиса ОСАГО или он не полностью покрывает ущерб, — объясняет специалист. — Может быть, освоят ввоз на подставных лиц, как практикуют на Дальнем Востоке.
Но такой способ мало подходит для массового ввоза автомобилей, поэтому всё идет к тому, что удешевленные схемы параллельного импорта перестанут работать, а им всё больше будут заниматься крупные компании, оплачивая утильсбор по повышенному тарифу. И на фоне обесценивающегося рубля это подкосит параллельный импорт.
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6
А что это вообще такое — утилизационный сбор?
Несмотря на свое название, утилизационный сбор — это аналог таможенных пошлин. Россия ввела его в 2012 году, когда под давлением ВТО была вынуждена снижать ввозные пошлины. Сбор компенсировал их практически в прямой пропорции. Поначалу утилизационным сбором обложили только иномарки, но позже, подчиняясь требованиям ВТО, правительство распространило его и на отечественных производителей. А чтобы утильсбор выполнял свою главную функцию — защиту местных автозаводов, последним его компенсировали из бюджета. Утилизационный сбор индексировался несколько раз, но до сих пор оставался символическим для частных лиц. На последнем увеличении тарифов, судя по всему, настаивал АВТОВАЗ и другие российские игроки. При этом за
А с 9 августа Япония запретит поставки в Россию десятков популярных моделей.
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