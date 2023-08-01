Байк-таран: разбираемся, могла ли маршрутка уйти от летящего мотоцикла

Исходя из основ ПДД, водитель маршрутки при повороте был обязан уступить встречному транспорту, а значит, у мотоциклиста имелся приоритет.

— Вряд ли маршрутчик избежит уголовной ответственности, учитывая два трупа. Маршрутка при повороте налево обязана была пропустить встречное направление. Не исключено, что водитель или вовсе не видел мотоцикл, или решил, что успеет проскочить, но не учел очень высокую скорость мотоцикла. По итогам автотранспортной экспертизы эксперты сделают выводы — была ли возможность у водителей, учитывая скорость, маневр и прочие обстоятельства, избежать столкновения, — говорит Мария Соловьева, адвокат коллегии «Бойко и партнеры».