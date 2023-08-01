Байк-таран: разбираемся, могла ли маршрутка уйти от летящего мотоцикла

Конфликт интересов мотоциклистов и автомобилистов вечен и разгорается с новой силой каждое лето, когда идет байкерский сезон. Первые жалуются на водителей, совершающих неожиданные маневры, вторые — на слишком высокую скорость, с которой передвигаются байкеры. Сегодня в рубрике «Группа разбора» смотрим на ДТП, где мотоцикл врезался в поворачивающую перед ним маршрутку. И у экспертов узнаем, кто виноват.
Обычная двухполосная дорога в Подмосковье, вот мы видим Т-образное пересечение, справа появляется белая маршрутка, она начинает поворот налево. Через мгновение в нее врезается мотоцикл со встречного направления, который даже трудно заметить из-за высокой скорости. На месте погибли мотоциклист и его пассажирка.
Исходя из основ ПДД, водитель маршрутки при повороте был обязан уступить встречному транспорту, а значит, у мотоциклиста имелся приоритет.
— Вряд ли маршрутчик избежит уголовной ответственности, учитывая два трупа. Маршрутка при повороте налево обязана была пропустить встречное направление. Не исключено, что водитель или вовсе не видел мотоцикл, или решил, что успеет проскочить, но не учел очень высокую скорость мотоцикла. По итогам автотранспортной экспертизы эксперты сделают выводы — была ли возможность у водителей, учитывая скорость, маневр и прочие обстоятельства, избежать столкновения, — говорит Мария Соловьева, адвокат коллегии «Бойко и партнеры».
Действительно, скорость байка имеет тут важное значение. Если проанализировать видео по кадрам, то с момента начала поворота маршрутки до удара проходит 0,56–0,65 секунды. И встает вопрос, а мог ли водитель микроавтобуса физически заметить опасность, среагировать и предотвратить аварию. Напомним, что в судебных автотехнических экспертизах по делам о ДТП используется такой параметр, как минимальное время реакции водителя на опасность — он равен 0,6 секунды. Плюс учитывается остановочное время конкретного автомобиля в конкретных условиях.
— По умолчанию привлекают к ответственности поворачивающего водителя, так как он при выполнении поворота не предоставил преимущество. Мотоциклист тоже однозначно нарушил ПДД, п.10.1, так как видно, что ехал с очень большой скоростью, по моим ощущениям, не менее 150 км/час. Теоретически, к уголовной ответственности могли бы привлечь обоих водителей, такая практика иногда имеет место. Но чаще всего привлекают именно поворачивающего водителя. Тем не менее можно пытаться строить защиту на том, что водитель маршрутки не создавал для мотоцикла помехи, поскольку при соблюдении мотоциклистом скоростного режима водитель маршрутки имел возможность закончить маневр поворота, не создавая опасности, — отмечает Денис Садовский, юрист компании «Иникор».
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
Встает вопрос, а когда же водитель маршрутки увидел мотоциклиста, который, грубо говоря, стремительно возник из точки. Экспертиза должна изучить время реакции, время реагирования и остановочное время.
— Необходимо провести ряд процессуальных действий — следственный эксперимент для установления расстояния, с которого водитель маршрутки увидел или должен был увидеть встречного мотоциклиста. Судебную автотехническую экспертизу для ответа на вопрос, имел ли водитель маршрутки техническую возможность избежать столкновения в случае соблюдения мотоциклистом ПДД, а именно скоростного режима, — объясняет Денис Садовский.
Таким образом, водитель маршрутки может быть оправдан, если выяснится, что время возникновения опасности было менее 0,6 секунды, а технической возможности с учетом остановочного времени маршрутки не имелось. В любом случае водителям стоит не забывать, что сейчас на дворе мотосезон и при поворотах нужно учитывать возможность внезапного появления байка.
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