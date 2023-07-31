Рейтинг самых дешевых автомобилей: смотрим, как они подорожали за последний месяц

Еще одним претендентом на роль самой дешевой иномарки был седан BAIC U5 Plus калининградской сборки, для которого изначально анонсировали стоимость от 1,7 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач. В отличие от «Алсвина» U5 Plus является конкурентом уже более крупным Hyundai Elantra и KIA Cerato. Но за прошедший месяц стоимость базовой версии возросла на 77 тысяч рублей, более того, у дилеров BAIC нам пока предложили лишь выбор версий с автоматической коробкой передач по цене от 1,901 миллиона, а топовые комплектации обойдутся в 1,964 миллиона рублей.

