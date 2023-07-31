Рейтинг самых дешевых автомобилей: смотрим, как они подорожали за последний месяц

Стоимость наиболее доступных автомобилей в России за последний месяц ощутимо выросла: из 15 моделей, представленных в нашем рейтинге, подорожало больше половины, а из иномарок сохранили цену только три китайские модели: Changan Alsvin, Omoda S5 и Geely Coolray. Зато в рейтинге есть новичок, Haval M6, который имеет шансы стать бестселлером, как и его младший брат Jolion.
У АВТОВАЗа относительное затишье: завод менял прайс-листы дважды за весну и, видимо, сохранит их до конца июля. Но кое-какие изменения всё равно есть: например, на Lada Granta вернули АБС. Минимальная стоимость модели с этой опцией составляет 775 тысяч рублей. Попутно выросла стоимость наиболее дорогой комплектации Granta — Drive Active, перешагнув рубеж в 1 миллион рублей. Без антиблокировочной системы такая версия стоила 981 тысячу, с ней — 1,049 миллиона рублей. То есть сама АБС обходится в 68 тысяч.
Вернувшаяся на рынок и подорожавшая Lada Vesta по официальному прайсу стоит в диапазоне 1,234–1,685 миллиона рублей, но это вряд ли финальная остановка в повышении цен. Во-первых, изменились курсы валют, во-вторых, для Lada Vesta еще недоступно многое оборудование, например ESP, автоматические коробки передач и двигатели 1,8-литра. Мы не удивимся, если к концу года топовые Vesta будут стоить около 2 миллионов рублей. Пока же АВТОВАЗ занят демонстративной борьбой с дилерами, завышающими цены за счет допоборудования или без повода.
Lada Niva Travel дорожала на 18–28 тысяч рублей весной и еще раз в июле, когда две комплектации стали дороже на 5 тысяч. Топовые версии «Нивы» обойдутся теперь в 1,313 миллиона рублей. Кстати, классическая Lada Niva Legend в максимальном исполнении Bronto ненамного дешевле — 1,226 миллиона рублей. Модели исполнилось 45 лет, но руководство АВТОВАЗа не исключает, что она встретит полувековой юбилей — из серийных машин старше только «УАЗ-Буханка».
Среди иномарок самой доступной остается Changan Alsvin, который стоит от 1,65 миллиона рублей. Выбора комплектаций у него почти нет: помимо неплохо оснащенной базовой (с роботизированной коробкой, кондиционером, системой стабилизации, мультимедиа и так далее), есть также версия за 1,71 миллиона, в которой добавляются люк, камера кругового обзора и система старт-стоп. «Алсвин» — «одноклассник» Hyundai Solaris и выглядит серьезным конкурентом для Lada Vesta.
Еще одним претендентом на роль самой дешевой иномарки был седан BAIC U5 Plus калининградской сборки, для которого изначально анонсировали стоимость от 1,7 миллиона рублей за версию с механической коробкой передач. В отличие от «Алсвина» U5 Plus является конкурентом уже более крупным Hyundai Elantra и KIA Cerato. Но за прошедший месяц стоимость базовой версии возросла на 77 тысяч рублей, более того, у дилеров BAIC нам пока предложили лишь выбор версий с автоматической коробкой передач по цене от 1,901 миллиона, а топовые комплектации обойдутся в 1,964 миллиона рублей.
Также в Калининграде собирают кроссовер BAIC X35, конкурент Hyundai Creta, и его цена также выросла с 1,7 до 1,766 миллиона рублей, а максимальная теперь составляет 2,224 миллиона. Но даже так он выглядит конкурентоспособным: например, за соразмерный Chery Tiggo 4 Pro просят более 2,1 миллиона.
Из любопытных новостей — дебют кроссовера Haval M6, базовая цена которого такая же, как у бестселлера марки Haval Jolion, — от 1,949 миллиона рублей (последний подорожал на 50 тысяч за последний месяц). При этом Haval M6 крупнее не только Jolion, но и двух других кроссоверов бренда, F7 и Dargo, и является конкурентом Nissan X-Trail. Он имеет полуторалитровый 143-сильный мотор и две коробки передач на выбор, механическую или, за доплату в 150 тысяч, 7-ступенчатую роботизированную. Такие же силовые агрегаты предлагают для Jolion, но последний могут также оснащать 150-сильным мотором и полным приводом, которые для M6 недоступны.
В отличие от других популярных моделей Haval кроссовер M6 импортируют из Китая: компания лишь рассматривает возможность локализации на заводе под Тулой. Но машину адаптировали для России: например, она имеет оцинкованный кузов. Сравнительно низкая цена относительно «одноклассников» объясняется тем, что модель M6 изначала создавали как бюджетную разновидность Haval H6. В 2020 году она прошла рестайлинг и в таком виде поставляется к нам. Для сравнения: Haval F7 стоит от 2,349 миллиона, экстравагантный Haval Dargo — от 2,999 миллиона, и на этом фоне у более вместительного и доступного M6 есть шансы на успех. Например, Haval Jolion, который стоит столько же, по итогам шести месяцев 2023 года стал самой популярной иномаркой и разошелся тиражом более 19 тысяч.
Прибавила в цене и калининградская Kaiyi E5: если изначально ее стоимость начиналась от 1,959 миллиона, то сейчас — минимум 2,035 миллиона рублей. Подорожал, хоть и незначительно, «Москвич-3», самая доступная версия которого обойдется в 1,992 миллиона. Дороже на 60 тысяч стал базовый Chery Tiggo 4 Pro (от 2,1 миллиона), а его топовые версии перевалили отметку 2,5 миллиона.
За последний месяц сохранили цены только что вышедшей на рынок Omoda S5, а также Geely Coolray (BelGee X50). Последний пользуется хорошим спросом, и дилеры рассказывают, что белорусский завод «Белджи» не справляется с заказами, из-за чего на ряд моделей Geely выстроилась очередь.
Июльское повышение цен на автомобили, скорее всего, не последнее: с 1 августа увеличивается утилизационный сбор. При этом не клюйте на аномально низкие цены: нередко их рекламируют в интернете так называемые «серые дилеры». На этом фоне у россиян опять проснулся аппетит к праворульным автомобилям.