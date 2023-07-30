Поперек батьки: в России начинают продажи белорусских автомобилей Belgee

Во втором полугодии на российский рынок выйдет белорусский бренд Belgee, официальным дистрибьютором которого стала компания Geely Motors. Первой моделью оказался кроссовер X50, который отличается от Geely Coolray лишь эмблемами. Поначалу машины-близнецы будут продавать одновременно, но со временем, видимо, россиянам оставят только Belgee X50.
Все популярные модели Geely для российского рынка с 2017 года выпускали под белорусским городом Жодино на заводе «Белджи», созданном совместно с БелАЗом. Новый бренд Belgee — латинизированное название завода и создан специально для рынков РФ и самой Белоруссии. На предприятии объяснили, что создание отдельного бренда позволит углублять локализацию автомобилей без согласования с Geely. Завод работает в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов, и сейчас здесь собирают Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella, причем первые две модели входят в число бестселлеров российского рынка.
Амбиции нового бренда пока неясны. Поскольку первая модель не отличается от прототипа, параллельная продажа осложнит раскрутку Belgee в России. Скорее всего, для нашего рынка оставят только модели новой марки. Будет ли она разрабатывать собственные автомобили, неясно. В теории она может обеспечить более глубокую адаптацию моделей для России и выпуск машин специфических классов: например, так делала Renault, выводя на рынок модели Kaptur и Arkana.
Сами покупатели Geely жалуются на очереди при покупке автомобилей. Спрос на машины белорусского производства действительно высок: только в первом полугодии россияне купили более 32 тысяч Geely, большая часть из которых — это как раз Coolray и Atlas Pro. Завод «Белджи» рассчитан на 60 тысяч автомобилей, но ни разу не дотянулся до этой планки: лучшим остается результат 2021 года, когда собрали около 30 тысяч машин.
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