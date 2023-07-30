Поперек батьки: в России начинают продажи белорусских автомобилей Belgee

Все популярные модели Geely для российского рынка с 2017 года выпускали под белорусским городом Жодино на заводе «Белджи», созданном совместно с БелАЗом. Новый бренд Belgee — латинизированное название завода и создан специально для рынков РФ и самой Белоруссии. На предприятии объяснили, что создание отдельного бренда позволит углублять локализацию автомобилей без согласования с Geely. Завод работает в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов, и сейчас здесь собирают Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella, причем первые две модели входят в число бестселлеров российского рынка.