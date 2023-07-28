В «Госуслугах» сделали удобную для водителей кнопку. Рассказываем, что будет, если ее нажать

Главный нюанс — вам потребуется электронная подпись с помощью приложения «Госключ», но его можно скачать и установить сразу: авторизация произойдет через подтвержденную запись «Госуслуг».

Есть ли смысл в новой госуслуге?

Автоюрист Лев Воропаев считает, что с точки зрения экономии времени новая услуга мало чем отличается от обычного посещения страховой, которое в любом случае неизбежно для осмотра машины.

— Как правило, подача заявления и осмотр автомобиля осуществляются за один визит в страховую, то есть в этом смысле мало что меняется: просто у вас уже будет поданное заявление, — объясняет он.