В «Госуслугах» сделали удобную для водителей кнопку. Рассказываем, что будет, если ее нажать

На сайте «Госуслуги» сделали новую опцию — возможность подать заявление на выплаты по европротоколу ОСАГО в автоматическом режиме. Она дополняет появившуюся ранее возможность оформить мелкое ДТП с помощью мобильных приложений. Но даже при электронной подаче заявления подъехать в страховую придется для осмотра автомобиля, и автоэксперт считает, что главный плюс новой госуслуги не в ускорении процесса, а в возможности выбрать способ компенсации ущерба. Рассказываем, где искать новую кнопку и как с ней работать.
Напомним, что уже работающее приложение «Госуслуги Авто» и ряд других позволяют оформить ДТП по европротоколу, если у обоих его участников есть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Оформлять ДТП можно как на одном смартфоне, внося данные сразу двух машин, так и на двух смартфонах параллельно. Из бумажной работы — лишь рисование схемы аварии, но и их можно заменить электронной версией с помощью конструктора приложения. Чтобы узнать критерии ДТП, которое можно оформить по европротоколу, нажмите кнопку ниже.
Что такое европротокол?
Это схема, позволяющая оформить ДТП без уведомления и вызова сотрудников ГИБДД. Нужно соблюсти следующие условия: в аварии участвует только две машины, оба водителя застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших. Лимит выплат по европротоколу составляет 400 тысяч рублей, но в случае разногласия водителей относительно виновности — 100 тысяч. Важно: для получения лимита в 400 тысяч необходимо воспользоваться официально одобренным приложением для фиксации обстоятельств ДТП («Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО», «ДТП Европротокол»). При бумажном оформлении, которое часто навязывают аварийные комиссары, лимит снижается до 100 тысяч рублей.
Новая функция «Госуслуг» позволяет дистанционно подать заявление в страховую компанию как при бумажном, так и при электронном оформлении аварии по европротоколу. На первый взгляд, всё сделано удобно: на экране появляются несложные меню, с помощью которых вы оформляете заявление. Вы указываете, являетесь ли собственником машины, выбираете название страховой компании, способ оформления ДТП, тип компенсации, подробности произошедшего, банковские реквизиты, сведения о втором участнике. Некоторые пункты заполняются автоматически, например, данные водителя и автомобиля. В заявлении можно указать дополнительные расходы (скажем, на эвакуатор).
Главный нюанс — вам потребуется электронная подпись с помощью приложения «Госключ», но его можно скачать и установить сразу: авторизация произойдет через подтвержденную запись «Госуслуг».
Есть ли смысл в новой госуслуге?
Автоюрист Лев Воропаев считает, что с точки зрения экономии времени новая услуга мало чем отличается от обычного посещения страховой, которое в любом случае неизбежно для осмотра машины.
— Как правило, подача заявления и осмотр автомобиля осуществляются за один визит в страховую, то есть в этом смысле мало что меняется: просто у вас уже будет поданное заявление, — объясняет он.
По его мнению, у новой услуги есть большой плюс — выбор способа компенсации: деньгами или направлением на ремонт (натуральный). Мы уже рассказывали, почему самим автомобилистам чаще всего выгоднее направление на ремонт: в этом случае калькуляция ущерба проводится без учета коэффициента износа, который снижает выплату до двух раз. При этом полная компенсация положена автомобилисту, даже если страховая в итоге решила расплатиться деньгами, а чаще всего именно так и бывает.
— При личном обращении в страховую ее сотрудники применят массу уловок, чтобы склонить вас выбрать денежную компенсацию, — говорит Лев Воропаев. — Они настаивают, что натуральную компенсацию отменили, они подсовывают заявления, в которых невозможно выбрать такой пункт, или делают заявление настолько сложным, что человек путается в многочисленных галочках.
Эксперт не исключает, что страховые найдут лазейки и в этом случае, скажем, будут предлагать поменять форму компенсации, когда клиент приедет на осмотр поврежденного автомобиля.
Работает ли электронное оформление ДТП?
Такая возможность появилась еще три года назад, и она работает для аварий, соответствующих критериям европротокола. На выбор есть три приложения, «Госуслуги Авто», «Помощник ОСАГО», «ДТП Европротокол», которые в наглядном виде позволяют заполнить все пункты заявления, составить схему и, главное, сделать фотофиксацию места ДТП и повреждений. Последнее особенно важно, потому что расширяет лимит выплат до 400 тысяч рублей.
Лев Воропаев говорит, что схема электронного оформления ДТП выглядит полностью разумной, и ее главное ограничение — требование, чтобы подтвержденный аккаунт «Госуслуг» был у обоих участников ДТП (при этом приложение может быть только у одного).
— Я советую всем пользоваться именно приложением, — говорит Лев Воропаев. — В этом случае лимит выплат составляет 400 тысяч рублей, в бумажном же виде он лишь 100 тысяч рублей, которых зачастую недостаточно даже при небольших авариях. Устарел и формат с вызовом аварийного комиссара, поскольку они зачастую склоняют клиента к оформлению в бумажном виде, автоматически ограничивая выплату 100 тысячами рублей. Они могут действовать в интересах страховых и советовать клиентам оформить аварию таким образом, чтобы выплата была меньше. Поэтому приложения являются хорошим способом оформления, либо же нужно вызывать на место ГИБДД. О бумажном оформлении европротокола пора забыть.
Вот, кстати, пример легкого ДТП с ущербом под 400 тысяч. Еще одной уловкой страховых является направление в сервис, сотрудники которого могут вести себя, мягко говоря, невежливо. Кстати, с осени «Госуслуги» могут использоваться для мгновенного уведомления военнообязанных о вызове в военкомат — за отказ явиться туда грозят новые штрафы, а также другие меры, включая запрет на вождение.