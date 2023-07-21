«Тормозят отгрузки перед повышением цен»: в России возник дефицит китайских автомобилей

Отчасти это справедливо: завод «БелДжи» рассчитан на выпуск до 60 тысяч автомобилей в год, но пока его лучшим результатом является итог 2021 года — около 30 тысяч машин. Однако только в первом полугодии 2023 года россияне купили более 32 тысяч Geely, из которых 17 тысяч пришлось на кроссовер Coolray. Поэтому завод как будто действительно работает на пределе возможностей.



Мы позвонили дилерам Geely, пытаясь купить Atlas Pro из наличия, но свободных машин не оказалось: поставки идут, но все автомобили уже оплачены или забронированы. В лучшем случае нам предложили оговорить доставку в августе, но без фиксирования цены.