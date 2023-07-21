«Тормозят отгрузки перед повышением цен»: в России возник дефицит китайских автомобилей

Российские автодилеры отмечают нарастающий дефицит китайских автомобилей: по данным мультибрендовых холдингов, сложности с поставками есть практически по всем маркам, хотя ситуация выглядит очень неравномерной. Мы поговорили с представителями автобизнеса, чтобы понять, почему при сравнительно низком объеме спроса плодовитые китайские компании не могут его удовлетворить.
«Поставили в очередь на сентябрь»
О сложностях с поставками нам сообщил наш читатель, который планирует купить кроссовер Geely Atlas Pro для супруги. По его словам, он выбрал абсолютно стандартную комплектацию без каких-либо редких опций, но срок поставки автомобиля назначили на конец сентября. Популярные модели Geely для российского рынка производятся на белорусском заводе «БелДжи», и в автосалоне сказали, что предприятие просто не успевает отрабатывать заказы.
Отчасти это справедливо: завод «БелДжи» рассчитан на выпуск до 60 тысяч автомобилей в год, но пока его лучшим результатом является итог 2021 года — около 30 тысяч машин. Однако только в первом полугодии 2023 года россияне купили более 32 тысяч Geely, из которых 17 тысяч пришлось на кроссовер Coolray. Поэтому завод как будто действительно работает на пределе возможностей.
Мы позвонили дилерам Geely, пытаясь купить Atlas Pro из наличия, но свободных машин не оказалось: поставки идут, но все автомобили уже оплачены или забронированы. В лучшем случае нам предложили оговорить доставку в августе, но без фиксирования цены.
И проблема даже масштабнее, потому что сложности с поставками наблюдаются и у других моделей.
«Китайцы готовятся к повышению цен»
Представитель одного из автохолдингов на условиях анонимности подтвердил, что сложности с поставками автомобилей наблюдаются почти у всех популярных китайских марок, хотя ситуация неоднородна: у каких-то брендов свободные машины есть, но большинство автомобилей покупается «с колес», и в любом случае объемы поставок ниже желаемых. Многих клиентов приходится ставить в лист ожидания.
— Мы готовы сейчас закупать больше машин, в том числе чтобы зафиксировать их цену до августовского подорожания, но китайские компании не отгружают достаточного количества, ссылаясь на сложности с логистикой, — рассказал наш источник. — Система поставок у китайских компаний, в отличие от японских, корейских и европейских брендов, непрозрачна, поэтому мы часто не понимаем, на какое количество машин можно рассчитывать. Нас просто уведомляют: пришло столько-то автомобилей, забирайте.
Специалист считает, что ссылки на проблемы с логистикой верны лишь отчасти, а в большей степени на ограничение поставок влияют неблагоприятные ожидания китайских компаний:
— Думаю, они хотят осмотреться и понять, что происходит с курсами валют, скорректировать цену и уже после этого возобновить полноценные отгрузки, — продолжил представитель автохолдинга. — Китайские компании обещали во втором полугодии 2023 года завалить Россию автомобилями: вот и посмотрим. Но мы ожидаем существенного увеличения цен к августу: предположу, что на 10% они повысятся из-за курсов валют, еще на 10% — из-за увеличения с 1 августа утилизационного сбора.
Курс доллара драматически вырос за последний год: если в середине прошлого июля он был ниже 60 рублей, то сейчас пробил отметку в 90 рублей. То же касается юаня: прошлым летом курс китайской валюты был 8,5 рубля, сейчас — 12,5 рубля. В августе к этому добавится многократный рост утилизационного сбора — аналога таможенных пошлин. Для популярного сегмента иномарок с объемом мотора 1–2 литра он возрастет со 178 до 300 тысяч рублей, а для некоторых категорий транспорта рост будет почти девятикратным.
Сложности с поставками подтвердил и ряд других дилеров, например, у некоторых автосалонов Chery остались считаные машины.
— Думаю, что узкое место — это логистика, — сказал представитель дилера. — Все пытаются завезти машины до 1 августа, когда вырастет утилизационный сбор, так что везут как могут и на чём попало.
Машины есть, но цены выросли
Впрочем, купить машину из наличия вполне возможно, особенно если речь о китайских автомобилях российской сборки. Например, есть выбор седанов Kaiyi E5, которые делают на калининградском «Автоторе». Они предлагаются пока всего в двух комплектациях с единственным силовым агрегатом, но, по крайней мере, на складах дилеров есть ассортимент машин в разных цветах. Правда, стоимость уже выросла на фоне обесценивания рубля: если в июне комплектация Luxury стоила 1,959 млн рублей, то сейчас — 2,035 млн (+3,9%).
Начались продажи и другого седана калининградской сборки, BAIC U5 Plus: машины есть в наличии у дилеров и проходят предпродажную подготовку. Но вот базовую версию с механической коробкой передач за 1,7 млн рублей купить не получится: во-первых, с тех пор ее стоимость поднялась до 1,767 млн рублей (+3,9%), во-вторых, в наличии только машины с вариаторами за 1,902 млн рублей. Топовая версия стоит еще дороже: 1,964 млн рублей.
Аналогична ситуация с «Москвичом-3»: у дилеров есть свободные машины и выбор цветов, но стоимость возросла на 22 тысячи рублей (+1,1%). Базовый «Москвич-3» с механической коробкой передач стоит теперь 1,992 млн рублей, с вариатором — 2,057 млн. По старым ценам продаются автомобили 2022 года выпуска. Также появилась более оснащенная версия «Комфорт» за 2,25 млн рублей.
Ждать или покупать?
Опрошенные нами эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на крайне высокие цены автомобилей, предпосылок к снижению нет. По словам одного из руководителей автоцентров, все, напротив, готовятся к подорожанию, а пока многие автосалоны регулируют цену самостоятельно, ограничивая скидки, бонусы и выгоды от спецпрограмм.
— Если человеку предлагают подождать машину до сентября, то думаю, что он приобретет ее по гораздо более высокой цене, чем рассчитывал, — прокомментировал топ-менеджер ситуацию с нашим читателем, покупающим Geely Atlas Pro. — Думаю, в нынешних условиях разумнее поискать аналогичный автомобиль другой марки из наличия.
Сбить градус цен не помогает и политика АВТОВАЗа: стоимость обновленной Lada Vesta оказалась нескромной. При этом автомобиль достаточно зависим от импортных компонентов, поэтому его цена может возрасти из-за обесценивания рубля, хотя пока АВТОВАЗ не подтверждает такие планы.
Дефицит автомобилей в России уже наблюдался два года назад: тогда это было связано с микропроцессорным кризисом, вызванным пандемией.
При этом, покупая автомобиль, будьте аккуратны с автосалонами, предлагающими аномально низкие цены: обычно так заманивают к себе «серые дилеры».