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Кризис-2023Обзор

В Россию ввозят иномарки по цене ниже рынка — показываем новейший кроссовер с тремя «телевизорами»

С помощью параллельного импорта рынок получает новые модели

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Такие машины немного дешевле дилерских

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Продолжаем рассказывать о новинках рынка параллельного импорта автомобилей в РФ. Машины везут из многих стран, и сегодня у нас в обзоре авто с рынков Китая, Казахстана, Кореи, Японии и Германии. В чём особенности таких машин и сколько они стоят?

На наш рынок Monjaro пришел в 2023 году

На наш рынок Monjaro пришел в 2023 году

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Абсолютная новинка на российском рынке — среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro из Китая (предоставлен компанией «СТС Автомобили»). Нет сомнений, что в народе его будут называть «Килиманджаро», поскольку слово Geely у нас в просторечии произносят не как «Джили», а как «Гели» — вот и получается созвучное «Гели монджаро». Да и назван кроссовер в честь вулкана Килиманджаро. А еще нашим людям это слово знакомо по стихотворению про Айболита — «Он идет от Занзибара, он идет к Килиманджаро».

По китайским иероглифам даже не предположить, о чём речь

По китайским иероглифам даже не предположить, о чём речь

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Geely Monjaro пришел к нам с внутреннего рынка Китая. Это типовой «среднеразмерник» длиной 4770 мм, шириной 1895 мм, с клиренсом 21 см. Особенностью авто является использование агрегатов от именитых некитайских компаний. Здесь у нас наддувный 2-литровый 238-сильный двигатель Volvo, 8-ступенчатый японский гидроавтомат Aisin, американская муфта полного привода BorgWarner.

Интерьер с отделкой алькантарой

Интерьер с отделкой алькантарой

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Из видимых особенностей — богатая отделка хромом, сдержанный гармоничный экстерьер и ультрасовременный интерьер. Чего только стоят эти три «телевизора» на передней панели — у многих и в квартире телевизоров меньше.

Три экрана — главная деталь

Три экрана — главная деталь

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Да, пассажир имеет свой сенсорный дисплей мультимедиа и может воспользоваться множеством функций, включить, например, себе кино в дороге. Мультимедиа пока не говорит по-русски, но процесс русификации не сложен и выполняется многими автосервисами.

Строгий шведский дизайн

Строгий шведский дизайн

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Стоит такая машина 4,2 млн рублей. Для сравнения: дилерский вариант для русского рынка потянет на 4,55 млн рублей.

Hyundai Santa Fe приехал из Казахстана

Hyundai Santa Fe приехал из Казахстана

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А это уже известный нам корейский кроссовер Hyundai Santa Fe с рынка Казахстана. 2,5 литра, 180 сил, полный привод, гидроавтомат. Длина — 4785 мм, ширина — 1900 мм. Почти максимальные габариты в среднем классе SUV.

Выносной экран на панели

Выносной экран на панели

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Интерьер поскромнее, чем у «Килиманджаро», всего один дисплей мультимедиа. Зато говорит по-русски — в казахских машинах уже зашит наш язык.

На покупку хватит четырех миллионов

На покупку хватит четырех миллионов

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Машина пока вся в транспортных пленках для защиты от повреждений — и снаружи, и внутри. Стоимость этого кроссовера составляет почти 4 млн рублей, за другие варианты просят более 4,1 млн рублей.

Как отмечают специалисты, цена складывается из многих факторов и важно подобрать правильный вариант с выгодной ценой еще в стране вывоза.

— Стоимость складывается из закупочной цены машины, а она зависит от собственной инфляции в стране, от курса доллара. Плюс от спроса: чем больше спрос, тем выше ценник. Затем логистика, насколько место удалено от порта доставки, фрахт судна, прибытие на таможню. Затраты на хранение, на брокера, на оформление. Сама пошлина, она привязана к курсу евро: чем евро дороже, тем больше будет стоить растаможка автомобиля. И затем логистика до места назначения, — говорит Михаил Крылов, представитель компании «РДМ-Импорт».

Hyundai Tucson классом ниже

Hyundai Tucson классом ниже

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Hyundai Tucson — еще один корейский кроссовер, чуть пониже классом и, соответственно, размерами. Его длина — 4630 мм, ширина — 1865 мм. Когда автомобиль пару лет назад вышел на рынок, ему досталось за слишком авангардный вид передней части, но сейчас потребитель привык и кроссовер неплохо стал продаваться.

Зато экран тут больше

Зато экран тут больше

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Автомобиль пришел с внутреннего рынка Кореи и тоже нуждается в русификации — пока мы видим надписи на английском. Почему бы производителям сразу не зашивать все языки мира в мультимедиа, это же не лишние гайки прикручивать?

Корейские особые ковры

Корейские особые ковры

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Обратите внимание, какие ковры стелят в машины в Корее — толстенные, внушительные. И грязь хорошо впитывает, и ногам уютней. В процессе предпродажной подготовки автомобиль получит русский язык и за 3,7 млн рублей будет готов отправиться к новому хозяину.

Mercedes-Benz GLC-класс с пробегом

Mercedes-Benz GLC-класс с пробегом

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А вот и европеец — кроссовер Mercedes-Benz GLC-класс с рынка Германии. Это уже автомобиль с пробегом — 2019 год, 28 тысяч километров. Показания одометра невелики, да и внешне машина выглядит прекрасно.

Салон как новый

Салон как новый

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170 дизельных сил, автомат, полный привод, красивый бежевый салон. По цене четырехлетний «немец» примерно равен новому «корейцу» или «китайцу» — 3,7 млн рублей. А вы бы что выбрали?

Subaru Forester с правым рулем

Subaru Forester с правым рулем

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Ну и правый руль, куда же без него — такие машины, причем дорогостоящие, продолжают ввозить из Японии. Мы видим кроссовер Subaru Forester 2019 года с пробегом всего лишь 28 тысяч километров, двигатель — 2,4 литра, 184 силы, полный привод.

Цена чуть более 2,5 миллиона

Цена чуть более 2,5 миллиона

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Японская сборка, богатая комплектация, внутренний рынок этой страны, модель, хорошо зарекомендовавшая себя в РФ, — самый доступный вариант в нашей подборке стоимостью 2,7 млн рублей.

Эксперты говорят, что из Японии приходят не только проверенные временем модели, но и редкие диковинные авто.

— Заказывают совершенно разные варианты — и массовые модели, и экзотические. Ограничения только таможенные — не все авто проходят по году выпуска и на многие слишком высокая таможенная пошлина. Цена складывается из фактически понесенных расходов: стоимости на аукционе и дополнительных расходов (комиссии японской компании, перевозки по Японии, страхования и фрахта), таможенной пошлины и дополнительных платежей, перевозки по России. Какие-то авто выйдут дешевле чем «на рынке», таких большинство, какие-то выйдут дороже, что-то редкое. Да, на конечную стоимость влияют курсы доллара, йены и евро, — отмечает Алена Гулина, представитель компании «Сибирь-Япония».

— Рост цен из-за роста доллара однозначно будет. Чем валюта дороже, тем в конечном итоге потребителю всё это обойдется в большую сумму. Плюс новости о грядущем повышении с 1 августа утилизационного сбора тоже находят свое отражение, подстегивает еще это обстоятельство, — прогнозирует ближайшую ситуацию на рынке Михаил Крылов из «РДМ-Импорт».

Почитайте еще, как главной новинкой июля 2023 года стала новая Omoda S5.

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