В Россию ввозят иномарки по цене ниже рынка — показываем новейший кроссовер с тремя «телевизорами»

Машина пока вся в транспортных пленках для защиты от повреждений — и снаружи, и внутри. Стоимость этого кроссовера составляет почти 4 млн рублей, за другие варианты просят более 4,1 млн рублей.

Как отмечают специалисты, цена складывается из многих факторов и важно подобрать правильный вариант с выгодной ценой еще в стране вывоза.

— Стоимость складывается из закупочной цены машины, а она зависит от собственной инфляции в стране, от курса доллара. Плюс от спроса: чем больше спрос, тем выше ценник. Затем логистика, насколько место удалено от порта доставки, фрахт судна, прибытие на таможню. Затраты на хранение, на брокера, на оформление. Сама пошлина, она привязана к курсу евро: чем евро дороже, тем больше будет стоить растаможка автомобиля. И затем логистика до места назначения, — говорит Михаил Крылов, представитель компании «РДМ-Импорт».