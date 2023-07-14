Евро по 100, утильсбор под 300. Разбираемся, как подскочат цены на автомобили

Сразу 120 тысяч к цене

Несмотря на свое название, утилизационный сбор — это скорее аналог таможенных пошлин. Россия ввела его в 2012 году, когда под давлением ВТО была вынуждена снижать ввозные пошлины, и сбор компенсировал их практически в прямой пропорции. Его величина зависит от типа транспорта (легковой, коммерческий и так далее), от объема мотора, а также от того, кто ввозит, — физическое лицо или юридическое.

С 1 августа, по заявлениям правительства, утилизационный сбор для легковых автомобилей вырастет в 1,7–3,7 раза, на легкие коммерческие автомобили — в 2,5–3,4 раза, на грузовики — в 1,7 раза. Для автобусов сбор будет в 2,2–4,8 раза выше, а для их электрических версий — аж в 8,7 раза.