«Омодный» седан. Тестируем автомобиль, которым пытаются заменить Toyota Corolla и KIA Cerato

Бренду Omoda от роду год, и это не фигура речи: в прошлом июне Chery решила продавать кроссовер
Впрочем, в отличие от кроссовера C5, генезис седана не столь фееричен — времени создавать новую модель попросту не было. Так что Chery взяла хорошо известный седан
Внешне седан S5 вполне удался, и если ему не хватает оригинальности, то с обязательной программой дизайнеры справились хорошо. Во всех ракурсах автомобиль смотрится спокойно и уверенно, стилистически напоминая корейские автомобили конца десятых годов. А поскольку по размеру он близок к KIA Cerato и Hyundai Elantra, то вроде бы и сравнивать нужно с ними. Но после тест-драйва у меня возникли параллели с еще одной машиной, Toyota Corolla, и скоро вы поймете, что это не только похвала.
Удивительно, но тестовая машина была с базовым атмосферным мотором, развивающим
Сгладить недостаток мощности пытается вариатор, регулярно отсылая мотор в красную зону, поэтому обгоняешь на «Омоде» с чувством, будто оседлал бензопилу. Эффект усугубляет не самая «мясистая» шумоизоляция, хотя при обычной езде больше слышишь шум качения колес. Где-то я уже писал подобное... Ну да, похожими были оценки вариаторной Toyota Corolla: она тоже громко и заунывно пела мотором на разгоне. Вообще, совместная работа вариатора и мотора
В плюсы
Седан
Я предполагал, что
До недавнего времени китайские марки потчевали нас одними кроссоверами и появление седана некогда популярного класса
У
Есть еще одна комплектация — Ultra за 2,47 миллиона рублей, которая включает всё оборудование предыдущих двух версий, плюс широкий набор электронных помощников (ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическое переключение с ближнего света на дальний и так далее). Похоже, Omoda делает ставку на более оснащенные версии и не планирует конкурировать с моделями вроде
Мне порой жаль, что мы не увидели подобных китайских машин в старые времена, когда можно было противопоставить их старожилам рынка. Как бы
И, сравнивая
Chery тем временем выводит на рынок еще один суббренд — Jetour. А ранее мы тестировали электрический «