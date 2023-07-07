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Тест-драйв

«Омодный» седан. Тестируем автомобиль, которым пытаются заменить Toyota Corolla и KIA Cerato

После десятков кроссоверов китайцы повезли в Россию и легковушки

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Часть снимков для этой статьи сделана в красивом городе Троицке

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Бренду Omoda от роду год, и это не фигура речи: в прошлом июне Chery решила продавать кроссовер Omoda C5 под отдельной маркой, как в свое время обособила линейку Exeed. Идея оказалась неожиданно успешной — с единственной моделью новоиспеченной «Омоде» удалось пробиться в топ-10 российского рынка, продавая порядка 2–3 тысяч автомобилей в месяц («Москвичу» такое не снилось). Впрочем, сразу было ясно, что на одном кроссовере далеко не уедешь, так что уже через полгода вышло пополнение — седан С-класса Omoda S5.

Первоначально дорожный просвет <nobr class="_">Omoda S5</nobr> заявлялся на уровне <nobr class="_">130 мм</nobr>, но сейчас в паспортных данных значится <nobr class="_">160 мм</nobr>

Первоначально дорожный просвет Omoda S5 заявлялся на уровне 130 мм, но сейчас в паспортных данных значится 160 мм

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Впрочем, в отличие от кроссовера C5, генезис седана не столь фееричен — времени создавать новую модель попросту не было. Так что Chery взяла хорошо известный седан Arrizo 5 Plus, вышедший в 2020 году, незначительно изменила внешность, переклеила шильдики (хотя и не все) и запустила вторую модель «Омода» с приятной оперативностью, которой требует задыхающийся российский рынок.

Я не мог избавиться от ощущения, что это очередная версия KIA Cerato

Я не мог избавиться от ощущения, что это очередная версия KIA Cerato

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Внешне седан S5 вполне удался, и если ему не хватает оригинальности, то с обязательной программой дизайнеры справились хорошо. Во всех ракурсах автомобиль смотрится спокойно и уверенно, стилистически напоминая корейские автомобили конца десятых годов. А поскольку по размеру он близок к KIA Cerato и Hyundai Elantra, то вроде бы и сравнивать нужно с ними. Но после тест-драйва у меня возникли параллели с еще одной машиной, Toyota Corolla, и скоро вы поймете, что это не только похвала.

Пожалуй, главная претензия к внешности — недостаточный размер <nobr class="_">16-дюймовых</nobr> базовых колес. Они кажутся маленькими на фоне восходящей линии боковины. Впрочем, у кроссовера C5 проблема еще заметнее

Пожалуй, главная претензия к внешности — недостаточный размер 16-дюймовых базовых колес. Они кажутся маленькими на фоне восходящей линии боковины. Впрочем, у кроссовера C5 проблема еще заметнее

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Удивительно, но тестовая машина была с базовым атмосферным мотором, развивающим 113 л. с. Обычно на тест предлагают самые заряженные версии, дабы произвести впечатление на клиентов и журналистов, и в данном случае это было бы тем более логично, ведь версия со 147-сильным мотором стоит всего на 110 тысяч больше (5% от цены). И доплата кажется более чем оправданной, ведь базовый атмосферник слишком часто работает на пределе силенок. Клиенты, не страдающие турбофобиями, наверняка предпочтут более мощный вариант, особенно если в планах поездки на дальние расстояния.

На двигателе — логотип Chery. Оба <nobr class="_">1,5-литровых</nobr> мотора знакомы по другим моделям компании: это атмосферник мощностью <nobr class="_">113 л. с.</nobr> и турбоверсия на <nobr class="_">147 л. с</nobr>. Разница в разгоне до 100 км/час существенная: 13,2 секунды против 9,7 секунды

На двигателе — логотип Chery. Оба 1,5-литровых мотора знакомы по другим моделям компании: это атмосферник мощностью 113 л. с. и турбоверсия на 147 л. с. Разница в разгоне до 100 км/час существенная: 13,2 секунды против 9,7 секунды

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Сгладить недостаток мощности пытается вариатор, регулярно отсылая мотор в красную зону, поэтому обгоняешь на «Омоде» с чувством, будто оседлал бензопилу. Эффект усугубляет не самая «мясистая» шумоизоляция, хотя при обычной езде больше слышишь шум качения колес. Где-то я уже писал подобное... Ну да, похожими были оценки вариаторной Toyota Corolla: она тоже громко и заунывно пела мотором на разгоне. Вообще, совместная работа вариатора и мотора Omoda S5 показалась мне небезупречной: иногда коробка держит мотор на зудящих частотах, а в другие моменты ты чувствуешь невесомость под педалью, и частота вращения двигателя погуливает, словно электроника не решила, переходить ли в режим полной атаки или экономить топливо. Кстати, кроссовер Omoda C5 тоже не слишком впечатлил совместной работой турбодвигателя и вариатора, но всё же он шустрее, что особенно чувствуется при езде по трассе. Атмосферник же кажется более уместным в городе: плавные и несколько растянутые реакции вполне вписываются в ритм переполненных мегаполисов.

«Какой такой ритм мегаполисов?»

«Какой такой ритм мегаполисов?»

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В плюсы Omoda S5 запишу почти безупречную эргономику, и даже симпатичные сиденья оказались удобными, хотя в китайских автомобилях бывает по-разному: например, у конкурента Kaiyi E5 сидушка установлена слишком высоко, а профиль как бы выталкивает тебя из кресла. У Omoda S5 форма сиденья естественна, руль не перекрывает красивые приборы, центральная консоль оформлена логично, материалы вполне приличные, экран не перегружен функциями. Можно покритиковать ряд мелочей, например, удобство пользования 10-дюймовым сенсорным дисплеем весьма среднее, что вообще характерно для китайских автомобилей. А еще меня озадачило отсутствие индикации скорости круиз-контроля: никогда не знаешь, какой именно лимит «помнит» электроника. Но всё равно за оформление водительского места я бы поставил зачет, и от седана среднего класса большего и не ждешь.

В интерьерах китайских автомобилей есть что-то очень типичное. Они все сделаны по одному лекалу, хотя, надо признать, лекало было неплохим

В интерьерах китайских автомобилей есть что-то очень типичное. Они все сделаны по одному лекалу, хотя, надо признать, лекало было неплохим

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У машин с атмосферным мотором — классический селектор «автомата», у турбоверсий он сделан в виде двухпозиционного рычажка. Рядом с селектором удобный пульт управления мультимедиа и кнопки автоматического ручника. Температура и скорость вентилятора в версиях с ручным кондиционером настраиваются кругляшами на центральной консоли

У машин с атмосферным мотором — классический селектор «автомата», у турбоверсий он сделан в виде двухпозиционного рычажка. Рядом с селектором удобный пульт управления мультимедиа и кнопки автоматического ручника. Температура и скорость вентилятора в версиях с ручным кондиционером настраиваются кругляшами на центральной консоли

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Система кругового обзора. Это, пожалуй, самое эффектное, что можно вывести на экранчик. Сам дисплей сильно бликует: проблема многих китайских машин. Зато изображение машинки на экране можно покрутить, оценив обстановку со всех ракурсов

Система кругового обзора. Это, пожалуй, самое эффектное, что можно вывести на экранчик. Сам дисплей сильно бликует: проблема многих китайских машин. Зато изображение машинки на экране можно покрутить, оценив обстановку со всех ракурсов

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Сиденья солидно смотрятся, но, что важнее, удобны. Водительское оснащено электрорегулировкой

Сиденья солидно смотрятся, но, что важнее, удобны. Водительское оснащено электрорегулировкой

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Седан Kaiyi E5 я вспомнил не зря: его выпускают в Калининграде с начала этого года и для Omoda S5 он является главным конкурентом. Тем более они близкие родственники. Kaiyi E5 построен на базе модели Chery Arrizo 7, которая изначально имела общие корни с Chery Arrizo 5, но была крупнее и позиционировалась чуть выше. Но выход рестайлинговой версии Arrizo 5 Plus (это на ее базе сделана Omoda S5) изменил эту субординацию, потому что по размерам автомобили сблизились и теперь разница в длине кузова — считаные сантиметры. При этом Arrizo 5 Plus современнее, так что и ожидания от Omoda выше.

Длина <nobr class="_">Omoda S5</nobr> — 4644 мм: она чуть компактнее своего главного конкурента <nobr class="_">Kaiyi E5</nobr>, который имеет длину 4670 мм. Для сравнения: у Toyota Corolla этот параметр был 4653 мм, у KIA Cerato — 4640 мм

Длина Omoda S5 — 4644 мм: она чуть компактнее своего главного конкурента Kaiyi E5, который имеет длину 4670 мм. Для сравнения: у Toyota Corolla этот параметр был 4653 мм, у KIA Cerato — 4640 мм

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Я предполагал, что Kaiyi E5 и Omoda S5 — это плюс-минус одна модель, но оказалось, характеры у них отличаются. И, кстати, не всегда в пользу «Омоды». Например, Kaiyi E5 подкупил мягкой и комфортной подвеской, которая вполне под стать сравнительно крупному седану. А вот Omoda S5 напротив едет как типичный Chery, то есть собирает с дороги всю мелочевку, причмокивая на трещинках и рельсах. Ее нельзя назвать дискомфортной, и сын сказал, что на это не обращаешь внимания, но от седана всё же ждешь больше вальяжности. Тем более на лавры спорткара Omoda S5 не претендует в любом случае — агрессивный настрой не поддерживает ни мотор, ни вариатор, ни расслабленные настройки руля.

Omoda позирует на фоне центральной гостиницы Троицка, которая имеет стильный фасад и кирпичную боковину. И это не последствия реставрации: так было изначально

Omoda позирует на фоне центральной гостиницы Троицка, которая имеет стильный фасад и кирпичную боковину. И это не последствия реставрации: так было изначально

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Omoda S5 из тех автомобилей, которые начинают нравиться, когда основная часть тест-драйва закончена и ты перестаешь искать в них чего-то сногсшибательного. Остыв от критического запала и просто поехав по своим делам, начинаешь понимать замысел Chery (ну, или Omoda, если угодно). Я отмечаю неплохую обзорность, легкость органов управления, предсказуемость ее повадок и общую сбалансированность. Она как практичная обувь, которую ценишь, чуть разносив. Когда-то таким путем шли другие азиатские марки, поэтому я вспомнил «Короллу»: она тогда тоже оставила впечатление машины, которой приятнее владеть, чем ее тестировать. Потому что для краткого знакомства важен элемент провокации, какая-нибудь яркая черта, а Omoda S5 — она без романтической дури в башке. Хорошо это или плохо, даже не знаю.

Возможно, автомобиль приживется в такси: у него просторные задние сиденья и неплохой багажник

Возможно, автомобиль приживется в такси: у него просторные задние сиденья и неплохой багажник

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Omoda S5 достаточно практична. Вместительность багажника и задних сидений у нее на уровне ушедших конкурентов, где помимо прочего были еще Citroen C4, Peugeot 408, Opel Astra, Volkswagen Jetta, Renault Fluence и прочие. На заднем ряду Omoda S5 просторно, и, в отличие от кроссоверов, сиденья здесь расположены ниже и посадка менее вертикальная, и поэтому в дальних поездках устаешь меньше. Багажник объемом 482 литра как раз для багажа четырех туристов. Жаль только, под полом докатка, а вдвижные петли съедают часть объема.

Задний ряд достаточно просторный. Не хватает регулируемых дефлекторов обдува, зато в некоторых версиях есть подогревы задних сидений. У иных китайских машин и передние сиденья обогреваются не всегда

Задний ряд достаточно просторный. Не хватает регулируемых дефлекторов обдува, зато в некоторых версиях есть подогревы задних сидений. У иных китайских машин и передние сиденья обогреваются не всегда

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Багажник имеет сложную форму и лишен каких-либо дополнительных фишек вроде петель и крючков, при этом довольно вместительный. Спинка заднего сиденья складывается, но только целиком

Багажник имеет сложную форму и лишен каких-либо дополнительных фишек вроде петель и крючков, при этом довольно вместительный. Спинка заднего сиденья складывается, но только целиком

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До недавнего времени китайские марки потчевали нас одними кроссоверами и появление седана некогда популярного класса С+ можно только приветствовать. Видимо, так и рассуждали маркетологи «Омоды», решив заодно поприветствовать нас ценой, потому что стартует она от 2,16 миллиона рублей за версию Life с атмосферным мотором. В награду — богатая комплектация, в которой сразу есть шесть подушек безопасности, кондиционер, система стабилизации, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, цифровая панель приборов, камера кругового обзора, люк, подогрев сидений, круиз-контроль, автоматический ручник, кожаная отделка салона, электропривод водительского сиденья и так далее. Но Omoda S5 попадает в очень конкурентную среду, где помимо целого сонма кроссоверов есть и более доступные седаны, например, Kaiyi E5, хорошо оснащенная версия которого стоит от 1,959 миллиона рублей. При этом у него сразу 1,5-литровый турбомотор, за который «Омода» попросит доплату. А скоро ожидается еще один калининградский седан BAIC U5 Plus c ценником от 1,7 миллиона рублей, пусть и в более простых версиях.

<nobr class="_">Omoda S5</nobr> собирается привлечь клиентов, которым претят слишком азиатские бренды вроде Kaiyi и BAIC

Omoda S5 собирается привлечь клиентов, которым претят слишком азиатские бренды вроде Kaiyi и BAIC

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У Omoda S5 весьма своеобразный набор комплектаций. Мы привыкли, что они выстроены лесенкой, и чем выше цена, тем лучше все параметры. Но в данном случае это не совсем так. Версия Tech за 2,27 миллиона рулей имеет турбомотор (147 л. с.), климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, обогрев лобового стекла, руля и сидений второго ряда, 17-дюймовые колеса, автоматические «дворники», но при этом лишается системы кругового обзора, боковых подушек и шторок безопасности, электрорегулировок сиденья водителя и даже плафона подсветки второго ряда. Почему так? Загадка. Это напоминает психологию туристов, которые, выписываясь из номера гостиницы, забирают с собой всё, что не прибито. Но даже с учетом этих недостач версия Tech выглядит привлекательней базовой Life: пропадают не самые нужные опции (кроме, может быть, боковых подушек), а добавляются весьма полезные. И всё это за минимальную доплату в 110 тысяч.

При нынешних ценах на автомобили позволить их могут в основном жители таких вот коттеджей

При нынешних ценах на автомобили позволить их могут в основном жители таких вот коттеджей

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Есть еще одна комплектация — Ultra за 2,47 миллиона рублей, которая включает всё оборудование предыдущих двух версий, плюс широкий набор электронных помощников (ассистент удержания в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическое переключение с ближнего света на дальний и так далее). Похоже, Omoda делает ставку на более оснащенные версии и не планирует конкурировать с моделями вроде Kaiyi E5, позиционируя S5 как продукт, на полступеньки выше классом. Плюс на ее стороне вся мощь дилерской сети Chery, которая представлена в России уже двадцать лет и завоевала определенное доверие, в отличие от новоиспеченных дилеров других марок. И опять же в этом подходе есть что-то от «тойотовской» философии, ведь и Corolla турецкой сборки метила в сегмент «чуть выше остальных», просто теперь «остальные» изменились.

<nobr class="_">Omoda S5</nobr> вряд ли будет продаваться в тех же объемах, что кроссовер <nobr class="_">C5</nobr>. В России и до кризиса седаны класса <nobr class="_">С+</nobr> постепенно теряли популярность, поскольку кроссоверы били их по соотношению цены и практичности

Omoda S5 вряд ли будет продаваться в тех же объемах, что кроссовер C5. В России и до кризиса седаны класса С+ постепенно теряли популярность, поскольку кроссоверы били их по соотношению цены и практичности

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Мне порой жаль, что мы не увидели подобных китайских машин в старые времена, когда можно было противопоставить их старожилам рынка. Как бы Omoda S5 смотрелась на фоне KIA Cerato? Сравнивая их заочно, я готов согласиться, что это плюс-минус один уровень, другое дело, что в старые времена локализованный «Церато» был интереснее импортируемых китайских седанов. Ведь самые дешевые версии Chery Arrizo 5 Plus в Китае стоят от 70–80 тысяч юаней, то есть по нынешнему курсу 850–950 тысяч рублей, и это — без учета пошлин, доставки и прочих расходов. Без российской сборки даже до кризиса такой автомобиль вряд ли стоил бы меньше русифицированных «корейцев», потому, вероятно, Chery и не делала ставку на подобные модели в России. Но теперь на опустевшем рынке модель выглядит своевременной, вот только резерва по снижению цены пока нет. Импортировать с учетом всех пошлин и прочих расходов дорого, а планы Chery по локализации моделей в России пока очень контурные. По этой же причине у Omoda S5 нет простеньких версий на механике и с минимальным набором оборудования: цена получилась бы ненамного ниже.

По конструкции модель является типичным представителем сегмента: полузависимая подвеска сзади, MacPherson спереди, поперечное расположение мотора...

По конструкции модель является типичным представителем сегмента: полузависимая подвеска сзади, MacPherson спереди, поперечное расположение мотора...

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И, сравнивая S5 с Toyota Corolla, всё же не забудем, что японская модель при всей ее непритязательности завоевала сердца россиян за счет своего безотказного характера: надежная, предсказуемая, ликвидная. А что с китайскими марками? Этого мы пока не знаем: статистика надежности «чайнакаров» новой волны еще толком не накопилась. Поэтому остается лишь верить субъективным ощущениям, но они, по крайней мере, говорят, что осязаемой разницы с корейскими моделями или той же «Короллой» уже нет. В остальном — время рассудит. Тем более деваться нам некуда: автомобили стоимостью 2–3 миллиона рублей считаются сегодня среднеценовыми, но это не их вина.

После тест-драйва меня часто спрашивают: ну, как модель? Но как охарактеризовать машину, полцены которой состоит из разного рода сборов и непроизводственных расходов?

После тест-драйва меня часто спрашивают: ну, как модель? Но как охарактеризовать машину, полцены которой состоит из разного рода сборов и непроизводственных расходов?

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Chery тем временем выводит на рынок еще один суббренд — Jetour. А ранее мы тестировали электрический «Москвич-3е», попытавшись проехать на нем 300 километров.

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