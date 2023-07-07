«Омодный» седан. Тестируем автомобиль, которым пытаются заменить Toyota Corolla и KIA Cerato

Мне порой жаль, что мы не увидели подобных китайских машин в старые времена, когда можно было противопоставить их старожилам рынка. Как бы Omoda S5 смотрелась на фоне KIA Cerato? Сравнивая их заочно, я готов согласиться, что это плюс-минус один уровень, другое дело, что в старые времена локализованный «Церато» был интереснее импортируемых китайских седанов. Ведь самые дешевые версии Chery Arrizo 5 Plus в Китае стоят от 70–80 тысяч юаней, то есть по нынешнему курсу 850–950 тысяч рублей, и это — без учета пошлин, доставки и прочих расходов. Без российской сборки даже до кризиса такой автомобиль вряд ли стоил бы меньше русифицированных «корейцев», потому, вероятно, Chery и не делала ставку на подобные модели в России. Но теперь на опустевшем рынке модель выглядит своевременной, вот только резерва по снижению цены пока нет. Импортировать с учетом всех пошлин и прочих расходов дорого, а планы Chery по локализации моделей в России пока очень контурные. По этой же причине у Omoda S5 нет простеньких версий на механике и с минимальным набором оборудования: цена получилась бы ненамного ниже.