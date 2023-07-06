Уклонистам запретят сдавать экзамен на водительские права

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

— У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, — приводит РИА Новости слова Черникова с пресс-конференции.

