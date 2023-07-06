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Уклонистам запретят сдавать экзамен на водительские права

Ранее в МВД рассказали, как будут лишать прав тех, кто не явился по повестке

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В МВД уже утвердили порядок ограничения права управлять автомобилем для уклонистов

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Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что уклонисты от призыва в армию не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав.

— У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился (в военкомат. — Прим. ред.), в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции в частности. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия, — приводит РИА Новости слова Черникова с пресс-конференции.

Ранее в МВД утвердили порядок по ограничению права управлять автомобилем для тех, кто не явился по повестке в военкомат. Приказ ведомства опубликовали 3 июля в «Российской газете», а вступит в силу он 11 июля. Согласно документу, сведения об ограничении права на управление машиной внесут в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информацию внесут в специальное ПО федеральной информационной системы ГИБДД. Отменить такие ограничения можно будет только после соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.

Впервые о возможности запрещать вождение уклонистам заговорили в середине апреля после спешного принятия закона об электронных повестках. Он исключает необходимость личного вручения повесток: она считается полученной через семь дней после внесения в реестр или в день размещения на «Госуслугах». Закон предусматривает ряд ограничительных мер для уклонистов, включая запрет на получение кредитов, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля.

В отдельном материале мы подробно разбирали проект приказа МВД, выясняя, как он будет работать и что грозит водителю, который продолжит управлять автомобилем, несмотря на вынесенный запрет.

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