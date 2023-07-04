В МВД решили, как будут лишать прав за неявку в военкомат

В МВД утвердили порядок по ограничению права управлять автомобилем для тех, кто не явился по повестке в военкомат. Приказ ведомства опубликовали 3 июля в «Российской газете», а вступит в силу он 11 июля. Согласно документу, решение об ограничении права на управление машиной внесут в единый реестр воинского учета. В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информацию внесут в специальное ПО федеральной информационной системы ГИБДД. Отменить такие ограничения можно будет только после соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.
Впервые о возможности запрещать вождение уклонистам заговорили в середине апреля после спешного принятия закона об электронных повестках. Он исключает необходимость личного вручения повесток: она считается полученной через семь дней после внесения в реестр или в день размещения на «Госуслугах». Закон предусматривает ряд ограничительных мер для уклонистов, включая запрет на получение кредитов, сделки с недвижимостью и вождение автомобиля.
В отдельном материале мы подробно разбирали проект приказа МВД, выясняя, как он будет работать и что грозит водителю, который продолжит управлять автомобилем, несмотря на вынесенный запрет.