Цены взлетят в два раза, водителей станет меньше: к чему может привести новый закон о такси

В чем суть закона

Базовый закон о такси предполагает создание в регионах реестров перевозчиков, таксистов и самих автомобилей. Зарегистрироваться должны все таксисты, в том числе самозанятые. Агрегаторы, которые заключают договор с таксистами, должны проверять, есть ли у них разрешение на перевозку. Кроме того, запрещено нанимать водителей с судимостями за насильственные преступления, а также рецидивистов.

В законе оговаривается и внешний вид самих автомобилей: они должны иметь шашечки в виде цветографических схем и оранжевый фонарь на крыше. В салоне нужно будет размещать информацию о перевозчике и водителе. Предлагается побороть и одну из главных сложностей общения с агрегаторами такси — их виртуальный характер. Это хотят сделать за счет создания региональных представительств, но только для тех агрегаторов, которые выводят на линию более 4 тысяч автомобилей в сутки. Создать такое представительство компания должна в течение 30 дней после того, как число машин превысило указанный порог. Мы разбирали новый закон более подробно в отдельном материале.