Цены взлетят в два раза, водителей станет меньше: к чему может привести новый закон о такси

С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси, который ударит по многим существующим болевым точкам: например, разрешит агрегаторам работать с частниками. Закон обсуждался очень долго — первые инициативы публиковались еще в 2016 году. В дополнение к уже одобренному закону Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Эксперты уверены, что после такого рынок может сильно сжаться (лицензии на пассажирские перевозки есть далеко не у всех водителей), а стоимость поездок — вырасти в несколько раз. Действительно ли это так?
В чем суть закона
Базовый закон о такси предполагает создание в регионах реестров перевозчиков, таксистов и самих автомобилей. Зарегистрироваться должны все таксисты, в том числе самозанятые. Агрегаторы, которые заключают договор с таксистами, должны проверять, есть ли у них разрешение на перевозку. Кроме того, запрещено нанимать водителей с судимостями за насильственные преступления, а также рецидивистов.
В законе оговаривается и внешний вид самих автомобилей: они должны иметь шашечки в виде цветографических схем и оранжевый фонарь на крыше. В салоне нужно будет размещать информацию о перевозчике и водителе. Предлагается побороть и одну из главных сложностей общения с агрегаторами такси — их виртуальный характер. Это хотят сделать за счет создания региональных представительств, но только для тех агрегаторов, которые выводят на линию более 4 тысяч автомобилей в сутки. Создать такое представительство компания должна в течение 30 дней после того, как число машин превысило указанный порог. Мы разбирали новый закон более подробно в отдельном материале.
Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает дополнение КоАП санкциями за несоблюдение требований указанного закона. В частности, в кодекс предлагают ввести новую статью 13.41, которая устанавливает ответственность за нарушение порядка обработки информации о заказе такси, за передачу заказа водителям, не имеющим лицензии на перевозку, и за то, если агрегатор не оформил информацию о себе в соответствии с установленными требованиями. Также КоАП хотят дополнить статьей 14.1.4, по которой агрегатор будет нести ответственность за перевозку пассажиров без подачи извещения о начале осуществления деятельности.
— Предлагается ввести соответствующие штрафы: для физических лиц эти суммы будут составлять от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 500 тысяч рублей. Проверки и протоколы будут проводить и составлять сотрудники полиции, а также уполномоченные на то соответствующими службами лица в регионах. Рассматривать иски и принимать соответствующее решение о штрафах будут суды, — пояснил зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Антон Гетта.
Водителей станет меньше
Пункт законопроекта об ответственности за передачу заказа водителям без лицензии демонстрирует серьезную проблему. По словам экспертов, лицензия есть лишь у каждого пятого таксиста. Как рассказал «Известиям» гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев, на это есть объективные причины: высокая цена на ОСАГО на пассажирские перевозки, а также повсеместные случаи отказов страховых компаний в выдаче полиса таксистам.
— Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость в регионах колеблется от 40 до 70 тысяч рублей, в мегаполисах — около 160 тысяч рублей, — добавил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.
В пресс-службе «Ситимобила» отметили, что эта инициатива связана с необходимостью сделать сферу такси прозрачнее и позволить водителям в статусе самозанятых работать легально и платить налоги напрямую государству.
— Предлагается ведение трех реестров — служб такси, перевозчиков и непосредственно автомобилей такси, а также дополнительные требования к водителям: отсутствие судимости, неоплаченных штрафов. К сожалению, технически не все регионы в стране в полной мере готовы к реализации данного закона, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в компании подчеркнули, что сейчас ответственность за выпуск автомобилей на линию лежит на перевозчиках. Если перевозчики нарушают свои обязанности, то агрегаторы тесно взаимодействуют с госорганами, чтобы разобраться в ситуации. Новые правила могут отсечь от работы множество водителей, которые желают просто подзаработать, поскольку им будет финансово невыгодно соблюдать требования нового закона (особенно с учетом стоимости ОСАГО на такси). Именно поэтому количество машин на линии может сократиться.
По мнению генерального директора такси «Максим» Максима Шушарина, под угрозой в первую очередь окажутся не мелкие региональные агрегаторы, а крупные игроки рынка.
— Мелкие [компании] где-то по знакомству, где-то просто потому, что они незаметны, вполне возможно, это переживут. Для мелких компаний будет небольшая проблема перейти снова на рации, а для крупных технологичных компаний это смерть.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» отметили, что пока не могут прокомментировать, как новый закон повлияет на работу их агрегатора:
— Сейчас что-то говорить по этой теме довольно сложно, поскольку по опыту [законопроекты] часто претерпевают значительные изменения, и на данном этапе будет не очень актуально говорить о том, что изменится.
Ждать ли повышения цен
Пока рынок не адаптируется к изменениям в законодательстве, все вышеперечисленные меры будут означать повышенную безопасность для пассажиров. Правда, за нее придется платить в несколько раз больше, и это с учетом того, что с начала года перевозчики уже повысили тарифы в такси на 10–30%.
По оценкам гендиректора компании «Эксперты бизнес-планирования» Николая Журавлёва, в течение года стоимость поездок в такси может вырасти еще на 10–20%, но точные цифры будут зависеть от многих факторов, в том числе от динамики стоимости страхования и других расходов, связанных с эксплуатацией автомобилей.
— Для пользователей, безусловно, хорошо, что поездка станет безопаснее, но если с 1 сентября агрегаторам будет некому передавать заказы из-за нехватки водителей, цена на поездки, особенно на небольшие расстояния, вырастет еще — самый минимум в два раза, — прогнозирует Дмитрий Матвеев.
Алексей Тузов считает, что подорожание будет еще более ощутимым — с учетом всех расходов, которые понесут агрегаторы, стоимость поездок может вырасти в пять раз. А гендиректор такси «Максим» Максим Шушарин привел любопытное сравнение:
— При уменьшении количества водителей на 30% алгоритмы увеличивают стоимость примерно в два раза. Представьте, что будет, когда количество водителей уменьшится не на 30%, а в 30 раз.
— Стоимость поездок динамическая, изменяется от наличия спроса и количества активных автомобилей на линии в текущий момент времени. Соответственно, чем меньше автомобилей на линии, тем выше цена на такси и тем дольше подача машины. Предлагаемый закон гораздо шире, чем просто «лицензирование такси». Он фактически регламентирует данную сферу, хотя, на наш взгляд, имеет несколько спорных моментов, — резюмировали в «Ситимобиле».
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