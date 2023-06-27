Из «Гранты» разгорится Iskra. АВТОВАЗ подробно рассказал о новой бюджетной модели

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что для новой модели Lada, приходящей на смену Granta, выбрано имя, она будет называться Iskra (причем пока именно латиницей). Дебют автомобиля запланирован на 2024 год, но первое время он будет выпускаться параллельно с нынешней «Грантой», полностью сменив ее не раньше 2026 года. Iskra займет промежуточное положение между младшей моделью АВТОВАЗа и Lada Vesta. По этой логике базовые версии Iskra должны стоить в районе
Самый интригующий момент в проекте Lada Iskra — это ее платформа, которую модель получила в наследство от концерна Renault-Nissan. Она называется СMF-B-LS и является наследницей популярной в России платформы B0, на которой построено всё семейство Logan/Sandero/Duster/Largus и других сходных моделей. Платформа CMF-B-LS дебютировала в 2020 году и лежит в основе Logan третьего поколения, который до России так и не добрался. Однако Iskra не будет копией «Логана»: вероятнее, она окажется компактнее, получит другой дизайн, китайскую и российскую электронику и автовазовский набор двигателей. Сами тольяттинцы называют новую платформу XJO.
Разработка модели началась еще до начала СВО, тестовая сборка стартовала в феврале 2022 года, а презентовать ее планировалось к лету того года. После ухода Renault из России казалось, что проект «французской «Гранты»» положен на полку, но осенью глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что работы над автомобилями на этой платформе ведутся и планируется целое семейство: седан, универсал и псевдокроссовер.
Использование АВТОВАЗом франко-румынских платформ являлось частью стратегии концерна Renault, который планировал объединить АВТОВАЗ и румынскую Dacia в один производственный кластер, унифицировав модели. Предполагался постепенный отказ от собственных платформ АВТОВАЗа с переходом на унифицированные «тележки»: например, новая Niva должна была использовать компонентную базу Dacia Duster.
В июне АВТОВАЗ начал продажи обновленной Lada Vesta, а также запустил в Петербурге производство паркетника Lada