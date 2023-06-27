Из «Гранты» разгорится Iskra. АВТОВАЗ подробно рассказал о новой бюджетной модели

Самый интригующий момент в проекте Lada Iskra — это ее платформа, которую модель получила в наследство от концерна Renault-Nissan. Она называется СMF-B-LS и является наследницей популярной в России платформы B0, на которой построено всё семейство Logan/Sandero/Duster/Largus и других сходных моделей. Платформа CMF-B-LS дебютировала в 2020 году и лежит в основе Logan третьего поколения, который до России так и не добрался. Однако Iskra не будет копией «Логана»: вероятнее, она окажется компактнее, получит другой дизайн, китайскую и российскую электронику и автовазовский набор двигателей. Сами тольяттинцы называют новую платформу XJO.