Заряженная тачка. Как мы попытались проехать 300 км на электрическом «Москвиче-3е» без подзарядки

Редактор раздела «Авто» Артем Краснов протестировал электрический «Москвич». Ощущения от этой поездки (к слову, неоднозначные) читайте в этом обзоре.
Два репортажа выпали на один день: поездка в Карабаш и тест-драйв электрического «
«Москвич-3е» является почти полной копией бензинового собрата за исключением силового агрегата и кое-каких нюансов комплектации. Например, у него цифровая панель приборов, на которой самая важная для нас цифра — это остаточный пробег. Автомобиль я взял с показателем в
Первое сильное впечатление — это «запуск двигателя». Ну то есть никакого запуска не происходит, нажимаешь кнопку «Старт», вспыхивают приборы — и давящая тишина. Приходится буквально ломать себя, чтобы на как бы заглохшей машине нажать педаль и убедиться, что на малом ходу «
Дальше — больше: пока мы ехали по второстепенным дорогам до Свердловского тракта, пробег уменьшился еще на километр, потом еще... А ведь я двигался в городском режиме со скоростью в пределах
Чтобы устранить фактор субъективности, выехав на трассу, я выставил на круиз-контроле
Пару слов о том, как считается паспортный запас хода. Он определяется в ходе стандартизованных испытаний, и есть несколько методик, отличающихся условиями. Например, устаревшая европейская NEDC и современная китайская CLTC дают приукрашенные значения, поскольку условия теста сравнительно мягкие и мало соотносятся с реальной ездой. Но у «
Казалось бы, у нас нет повода для волнений, ведь в таком жестком цикле у «Москвича» неплохой запас хода. Но проблема в том, что средняя скорость цикла WLTP составляет около
Я, конечно, перестраховался:
А еще появилась возможность оценить динамику разгона. По пути в Карабаш я вообще никого не обогнал, и от этого электромобиль представлялся мне этаким тихоходом, годным разве что для поездок на проповедь. Но вот на выезде из Карабаша попалась фура-длинномер и пара унылых легковушек за ней, я как следует утопил газ и... О-о, дьявол! Одного этого достаточно, чтобы влюбиться в электромобили как вид.
«Москвич» не публикует цифр разгона до
При этом «Москвич» для российского рынка мощнее Sehol E40X для китайского, который, как и бензиновый JAC JS4, имеет 150
Кстати, с мощностью электрического «Москвича» возникла путаница, потому что поначалу ее анонсировали на уровне 68
Но что же получается, с мощностями выше 68
Глядя в подкапотное пространство «Москвича», удивляешься изобилию пустот: если бы его изначально проектировали электромобилем, передний свес мог быть куда короче. Компактный электромотор находится в нижней части и едва виден. С колесами он связан без коробки передач через одноступенчатый редуктор с передаточным отношением 9,4. Это еще один плюс электромобиля: предельная простота механической части. Куда более мудреным выглядит блок силовой электрики, которая управляет потоками энергии, а также преобразует ее для питания низковольтных потребителей. У электромобиля есть всё привычное нам оборудование, включая усилители руля и тормозов, АБС, ESP, кондиционер, отопитель (хотя последний мы не испытывали). Кстати, есть у электромобиля и жидкостная система охлаждения, хотя и не такая мощная, как у ДВС.
Назад мы ехали уже раскованно и тем не менее привезли в Челябинск 40% остаточного заряда (остаточный пробег был
Вообще расход электромобиля — величина не постоянная, и при желании можно выбрать режим, при котором он пройдет и
Зато в отличие от автомобилей в городе у электромобиля не происходит кратного увеличения расхода энергии, что и понятно. Для бензиновой машины работа на холостом и малом ходу крайне неэффективна, а КПД электромотора меньше зависит от нагрузки. Электромобиль не тратит энергию во время стояния в пробках, а на торможении возвращает часть потраченных киловатт-часов обратно в батарею за счет рекуперации.
Кстати, на панель приборов выводятся показания осредненного расхода энергии в
Пока «Москвич-3е» выглядит сугубо городским транспортом, и в отсутствие сети ЭЗС дальние вояжи ему не то что противопоказаны, но должны тщательно планироваться.
Сколько занимает зарядка электромобиля? Зависит от типа источника. У «Москвича» есть провода для зарядки от бытовых
По ездовым качествам «электричка» мало чем отличается от бензинового собрата. У «Москвича» достаточно мягкая подвеска, хорошо изолирующая от дорог среднего качества, но не слишком большой просвет, ограниченный батареей, и только передний привод. Поэтому на грунтовых дорогах с торчащими камнями едешь так, словно нижней точкой является твой зад. Руль с электроусилителем кажется избыточно легким, но автомобиль и в принципе не располагает к чрезмерной агрессии в поворотах, ведь сказывается и его масса более 1,8 тонны. В остальном же он довольно прост в управлении, и после бензиновой версии обращают внимание разве что реакции на езду со сброшенным газом: включается рекуперация и электромобиль мягко тормозит. Уровень рекуперации сравнительно слабый, поэтому езда совсем без педали тормоза, как на некоторых «электричках», тут невозможна.
Главная проблема «Москвича-3е» — цена. Если обычный «
Сэкономить при покупке «Москвича» можно за счет госпрограммы кредитования, но она рассчитана на ограниченный круг лиц (например, участников СВО), а размер субсидии уменьшен с прошлогодних 925 тысяч до 625 тысяч. Так что даже она не компенсирует разницу в цене между бензиновой и электрической версией, которая составляет около 1,5 млн рублей. И, кстати, в Китае Sehol E40X стоит порядка 150 тысяч юаней, то есть в районе 1,6 млн рублей — как новая Lada Vesta.
Революции на рынке электрокаров «Москвич» не совершит. Его миссия — приучить нас к езде на электротяге и развеять некоторые предубеждения. Продажи электромобилей в России заметно выросли и в мае 2023 года составили аж 880 штук против всего сотни годом ранее. Конечно, внушительный прирост связан с низкой базой, но в любом случае электромобили осваиваются на рынке России, стимулируя развитие сети ЭЗС. В лидерах по продажам, правда, модели Volkswagen, которые везут из Китая параллельным импортом, российский бренд Evolute (собирает копии китайских электрокаров) и американская Tesla. «
Но как минимум первый тест показал реалистичность его паспортных характеристик. А острота ускорений «
Увлечение российских промышленников выпуском электромобилей имеет и политическую подоплеку. Ранее мы тестировали обычный «
Следующей моделью марки станет лифтбэк, но с тем же китайским разрезом глаз.