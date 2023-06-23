Заряженная тачка. Как мы попытались проехать 300 км на электрическом «Москвиче-3е» без подзарядки

Дальше — больше: пока мы ехали по второстепенным дорогам до Свердловского тракта, пробег уменьшился еще на километр, потом еще... А ведь я двигался в городском режиме со скоростью в пределах 50 км/ч , отключив кондиционер и радио. У бывшего поста ГИБДД я готовился позвонить людям, ждавшим нас в Карабаше, извиниться и попросить о переносе встречи. При таком фантастическом расходе мы не только назад не вернемся: мы и туда не доедем.

Чтобы устранить фактор субъективности, выехав на трассу, я выставил на круиз-контроле 70 км/ч и засек расстояние, попутно следя за счетчиком остаточного пробега. Итог обнадежил: проехав 10 км , мы снизили запас хода лишь на 7 км . То есть при такой скорости этот запас этак в полтора раза выше, чем паспортный, а значит, пусть и с позорной для трассы скоростью, но мы можем проехать более 500 км . Значит, можно поднять наш лимит до 80 км/ч , и тогда... Ничего критичного не случилось: расход остался примерно на том же уровне.