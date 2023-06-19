Не понос, так лишение прав. Узнали, какие лекарства будет нельзя за рулем

— Что касается «Андипала» и «Теофедрина», то в состав этих «комплексных» лекарственных препаратов входит психотроп фенобарбитал, и их применение при управлении транспортным средством на данный момент уже запрещено, — говорит клинический фармаколог Дмитрий Молоковский. — Кроме того, эти лекарства нельзя назначать при хронических заболеваниях длительными курсами, так как они содержат гепатотоксичный парацетамол («Теофедрин-Н») и гематоксичный метамизол («Андипал»)». Но их по-прежнему назначают.



Точно так же внимательно уже надо читать инструкции к противокашлевым средствам. Например, после того как препараты с кодеином стали строго рецептурными, из части лекарств его исключили. Популярный препарат от кашля «Коделак» перестал быть кодеиносодержащим, а в аналогичный «Терпинкод» он по-прежнему включен.