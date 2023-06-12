Не «Весты» как на подбор: прицениваемся к пятерке самых доступных автоновинок июня

Кстати, само имя Arrizo в лексиконе Chery означает не конкретную модель, а целую линейку седанов. Из их числа в России представлены еще два: Kaiyi E5 построен на базе Chery Arrizo 7, а Omoda S5 — это почти копия Arrizo A5 Plus.



BAIC U5 Plus. «Байкерское» дело