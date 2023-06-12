Не «Весты» как на подбор: прицениваемся к пятерке самых доступных автоновинок июня

Июнь должен стать весьма бурным месяцем с точки зрения автопремьер, среди которых, естественно, доминируют китайские бренды. В списке дебютантов — наследник марки Lifan, калининградские «Пекинычи», большой седан Chery, возвращенная модель Changan и, конечно, обновленная (и слегка упрощенная) Lada Vesta. Ниже — краткий обзор главных автопремьер июня.
Changan Eado Plus. Самый крупный в классе
Changan продолжает сыпать новинками, расширяя модельную гамму, которая уже состоит из десяти автомобилей. В июне стартуют продажи модели Eado Plus, наследницы седана Eado, который продавали в России около десяти лет назад (и, кстати, он оставлял неплохое впечатление). Но сейчас речь о втором поколении, которое дебютировало в Китае в 2018 году, а чуть позже прошло рестайлинг. Автомобиль стал крупнее и при длине 4,73 метра превосходит другие седаны класса С+ вроде Toyota Corolla или KIA Cerato. Кстати, немало у него и конкурентов-земляков: например, недавно вышедший Kaiyi E5, BAIC U5 и Omoda S5.
Чем будет брать Eado Plus? Кроме размера, остальные его характеристики выглядят достаточно стандартными для этого класса «чайнакаров». Стоит отметить, что для России
Также необычно, что предложено лишь две комплектации с небольшой разницей в цене (2,21 и 2,28 миллиона рублей), но отличающиеся по оборудованию: во втором случае добавляются электропривод и вентиляция сидений, система кругового обзора, ряд помощников водителю, панорамная крыша, виртуальная панель приборов. В остальном оснащенность неплохая: есть фронтальные и боковые подушки, система стабилизации, климат-контроль, легкосплавные колёса и так далее. Основным конкурентом выглядит Omoda S5, продажи которой стартовали в конце мая. Ее цена начинается от 2,16 миллиона рублей.
Попутно Changan начинает продажи седанчика Alsvin, который претендует на звание самой доступной иномарки.
Chery Arrizo 8. С прищуром на «Камри»
Впервые за шесть лет Chery предложит россиянам не кроссовер: Arrizo 8 чуть компактнее Toyota Camry, но явно метит в ту же нишу крупных седанов, ориентированных в том числе на поездки с водителем.
Модель достаточно свежая и в самом Китае дебютировала год назад. Но, в отличие от Camry, ее предложат с единственным силовым агрегатом:
Цены пока неизвестны, но можно предположить, что машина займет нишу 2,5–3 миллиона рублей, где сейчас представлен близкий по характеристикам лифтбек Changan Uni-V и ряд «параллельных» иномарок, например Toyota Avalon.
Кстати, само имя Arrizo в лексиконе Chery означает не конкретную модель, а целую линейку седанов. Из их числа в России представлены еще два: Kaiyi E5 построен на базе Chery Arrizo 7, а Omoda S5 — это почти копия Arrizo A5 Plus.
BAIC U5 Plus. «Байкерское» дело
Одна из самых интригующих новинок июня — это седан BAIC U5 Plus. Как и его сосед по калинградской сборочной линии, Kaiyi E5, он является «одноклассником» KIA Cerato и подобных седанов, но, в отличие от многих китайских машин, предлагается с атмосферным
Комплектация также неплохая: сразу есть две подушки безопасности, мультимедиа, кондиционер, система стабилизации, легкосплавные колёса и камера заднего вида. Но версия с вариатором поднимает цену сразу на 230 тысяч рублей, а топовая комплектация с климат-контролем, люком и светодиодными фарами обойдется в 1,89 миллиона рублей.
В Китае, кстати, бренд также известен как Beijing (Пекин), так что по аналогии с «Москвичом» в России его называют «Пекинычем».
Lada Vesta NG. С АБС, но без ESP
Дилеры начали получать первые товарные экземпляры новой Lada Vesta NG, производство которой после годичной паузы стартовало в марте 2023 года — после переезда из Ижевска в Тольятти. Стоимость базовой комплектации начинается от 1,24 миллиона рублей, а в списке оборудования сразу есть кондиционер, две подушки, АБС, электростеклоподъемники, светодиодная оптика и ряд других опций, но нет, например, магнитолы и системы стабилизации, раньше обязательной для Vesta. Как не будет и автоматических трансмиссий — китайский вариатор приспособят, скорее всего, лишь в следующем году. Базовый мотор —90-сильный восьмиклапанник, который раньше на Vesta не ставили. Впрочем, модель сразу получит альтернативу в виде
Lada Vesta выпускают в четырех типах кузова: седан, универсал и кросс-верссии обоих. Топовые комплектации универсала Vesta SW Cross, по информации дилеров, стоят 1,68 миллиона рублей, а по мере восстановления опционного списка и выхода новых версий стоит ожидать приближение цены к 2 миллионам рублей.
Длительный срок перезапуска Lada Vesta связан с необходимостью существенно переделать автомобиль, который сильнее «Гранты» и «Нивы» был завязан на цепочки поставщиков концерна Renault. По заявлению АВТОВАЗа, в конструкцию внесены сотни изменений, хотя радикально новых качеств Vesta не обрела (скорее, утратила часть). Внешний дизайн изменился несильно, и наиболее явно отличия новой версии заметны в салоне. Для топовых версий доступен планшет на центральной консоли с мультимедийной системой Enjoy Vision Pro от «Яндекса».
Livan X3 Pro. Кросс-хетч за немалые деньги
Марка Lifan одно время доминировала среди китайских брендов, но разорилась в 2020 году, и ее активы выкупила Geely, образовав компанию с похожим именем — Livan. В Китае она занимается электромобилями, а в Россию под этим брендом будет продавать беби-кроссовер X3 Pro длиной всего 4 метра, то есть «одноклассник» ушедшей Lada X-Ray. Привод только передний, двигатель — атмосферный,
Мы надеялись, что простота и компактность модели будет компенсирована низкой ценой, тем более в Китае базовые версии стоят от 50 тысяч юаней (то есть 600 тысяч рублей). Но Livan везет версии с не самой бедной комплектацией (например, есть кожаный салон, мультимедиа, камера заднего вида, люк, легкосплавные диски, кондиционер, ESP), а прайс-лист начинается от 1,88 миллиона рублей. Цена кажется задранной даже с учетом наших реалий, ведь за такую сумму можно посмотреть автомобили более высоких классов, включая упомянутый выше BAIC U5 Plus, Haval Jolion, Changan Alsvin. При таких исходных данных перспективы неизвестного россиянам бренда Livan кажутся сомнительными. Тем не менее компания обещает начать продажи в июне.
Ранее мы рассказывали, кто скупает российские автозаводы. Так, в середине июня должен стартовать выпуск Lada X-cross 5, которая как две капли воды похожа на одну из моделей FAW.