«Ценовая политика АВТОВАЗа похожа на дойку людей». Обсуждаем стоимость новой Lada Vesta

Всё готово к старту продаж новой Lada Vesta, которая заполнит пустующую нишу народного автомобиля. Или не заполнит? Наш журналист Артем Краснов внимательно изучил ее характеристики и цены и пришел к выводу, что такое позиционирование АВТОВАЗом Lada Vesta отдает цинизмом и желанием обналичить сложную обстановку на рынке. Приводим его мнение от первого лица.
Да не обманет нас рекомендованная розничная цена Lada Vesta в
Думаю, реальных покупателей будут склонять к версиям ценой в районе 1,5+ млн рублей, которые просят за среднеоснащенные Vesta с парктроником, обогревом лобового стекла и 106-сильным мотором. А топовые версии с мультимедийной системой Enjoy Vision Pro в исполнении SW Cross (универсал с увеличенным просветом) стоят без малого 1,7 млн рублей. И здесь нужно учитывать отсутствие у них части оборудования, которое появится позже и поднимет планку цен еще сильнее: это и
АВТОВАЗ в очередной раз перешел под контроль госструктур, а потому такой ценник выглядит издевательским. Например, до всех событий средний размер ипотечного кредита в моей родной Челябинской области составлял 1,9 млн рублей, то есть как бы бюджетную Lada Vesta предлагается покупать примерно по цене недвиги. Возникают кое-какие ассоциации из юности: в
Можно посмотреть по-другому: китайский BAIC U5 Plus, который собирают в Калининграде, стоит от 1,7 млн рублей. Он крупнее Vesta (это одноклассник Toyota Corolla и KIA Cerato) и имеет лучшую комплектацию (мультимедиа, камера заднего вида и ESP уже в базе). Я в данном случае не сравниваю, какая из машин лучше, потому что тест-драйв BAIC U5 Plus еще впереди. Но, если следовать логике рынка, иномарка более высокого класса, которая собирается в России отверточным методом (то есть с минимальными льготами), должна стоить дороже Lada Vesta. Пусть она тоже зависит от импорта, но не настолько же! Недавно я брал на тест
В цивилизованном мире принято, что автомобиль должен стоить
Конечно, у вазовцев свои аргументы. Они расскажут, как стали заложником тяжелой ситуации, как целый год переносили производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти и переделывали модель, ища замену компонентам, которые поставляли партнеры Renault. Они приложат авиабилеты бесчисленных командировок в Китай, где с миру по нитке собирали на АБС. Еще они расскажут про долги в 100 млрд рублей, частично оставшиеся в наследство от Renault. В нормальных обстоятельствах я бы даже принял такую логику. Ну да, бывают кризисы, у них своя экономика. Плюс есть коллектив завода и пресловутый город Тольятти, у которого один путь — вдоль конвейера.
Но давайте проговорим это вслух: АВТОВАЗ монетизирует свое без пяти минут монопольное положение в сегменте массовых автомобилей. Пользуется тяжелым положением страны. Монетизирует ситуацию с циничностью частной корпорации. В Тольятти уже
В принципе, цена Lada Vesta действительно рыночная. Я хорошо представляю, как ее назначали. Есть Lada Granta за 690–950 тысяч, и есть самые доступные «китайцы» с ценником в районе 1,7 млн, очевидно, что Lada Vesta должна заполнить промежуток между ними. Но мы же не забываем, что эти условия созданы во многом искусственно. Например, китайские автомобили по пути из КНР дорожают чуть ли не вдвое из-за пошлин и логистики. А еще не забудем, что АВТОВАЗ — это не единственный, кто требует поддержки. Можно обсуждать, нужен ли среднему человеку условный
Обновлено 02.06.2023, 10:00: руководство АВТОВАЗа предложило резко увеличить утилизационный сбор для иномарок, которые конкурируют с Lada.
Стоимость Lada Vesta имеет важное значение для рынка в целом, ведь она задает минимальную планку и для китайских компаний. Раскованность тольяттинских маркетологов облегчает задачу китайских «друзей» по дальнейшему выдаиванию россиян и укреплению финансового благополучия банков. И дальше уже вопрос: а должен ли АВТОВАЗ учитывать интересы за пределами чистого маркетинга? Допустим, что не должен. Но пусть тогда и государство не учитывает столь дотошно интересы его коллектива, например, разрешит ввоз доступных китайских автомобилей. Каких? Ну, например, Changan Alsvin, аналог Hyundai Solaris, который в Китае стоит в районе
Попутно можно вспомнить про сборку иномарок, которую также стимулирует наличие пошлин, утилизационных сборов и прочих мер «поддержки отечественного производителя». Да, до событий 2022 года сборочный автопром был важным сегментом экономики, но мы его, увы, потеряли, откатившись в этом вопросе лет на 20 назад. А потому, как и
Но все всё понимают. АВТОВАЗ — это такая скрепа, что пусть люди лучше пешком ходят. А если кому дорого, в продаже есть ВАЗ-21099 по 100 тысяч.