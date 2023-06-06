«Ценовая политика АВТОВАЗа похожа на дойку людей». Обсуждаем стоимость новой Lada Vesta

В принципе, цена Lada Vesta действительно рыночная. Я хорошо представляю, как ее назначали. Есть Lada Granta за 690–950 тысяч, и есть самые доступные «китайцы» с ценником в районе 1,7 млн, очевидно, что Lada Vesta должна заполнить промежуток между ними. Но мы же не забываем, что эти условия созданы во многом искусственно. Например, китайские автомобили по пути из КНР дорожают чуть ли не вдвое из-за пошлин и логистики. А еще не забудем, что АВТОВАЗ — это не единственный, кто требует поддержки. Можно обсуждать, нужен ли среднему человеку условный BMW X6 (он явно избыточен), но простенькие машины уровня «Лады-Весты» — это точно не роскошь. Это способ доставить ребенка в неудачно расположенную школу. Это возможность не мерзнуть на остановке в городах, где швах с общественным транспортом. Это транспорт для обитателей пригорода. Это, наконец, вопрос доступности такси. Какой ценник нужно установить за поездку, чтобы отбить амортизацию автомобиля стоимостью 1,5–2 млн рублей? Напомню, что пока таксисты донашивают «Полики» и «Солярисы», купленные плюс-минус вдвое дешевле.