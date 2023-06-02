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Параллельный импорт забуксует? С июня в России запретили ввоз некоторых иномарок

Рассказываем, что изменится для покупателей и поставщиков автомобилей

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При ввозе автомобилей станет обязательным наличие системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а моторы должны укладываться в нормы выхлопа «Евро-2»

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С 1 июня в России вступила в силу новая редакция постановления правительства № 855, ужесточающая требования к автомобилям, которые выпускают на территории России или ввозят из-за границы. Так, при параллельном импорте стало обязательным оснащение автомобиля системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а двигатель должен соответствовать экологическим стандартам «Евро-2». Те же требования касаются и производимых в России машин, а с ноября 2023 года обязательной снова станет АБС.

Все изменения являются откатом тех послаблений, которыми импортеры и производители пользовались с мая 2022 года. Но откат получился лишь частичным: например, до начала СВО в России обязательными были нормы токсичности выхлопа «Евро-5», достаточно близкие к актуальным европейским стандартам. В 2022 году производителям разрешили делать автомобили под нормы «Евро-0», сейчас же возвращают лишь к уровню «Евро-2». В России такие требования действовали с 2005 года, в Европе — с 1997-го.

С точки зрения импортеров, нормы токсичности выхлопа не являются проблемой, поскольку параллельным импортом в Россию ввозят достаточно современные автомобили, удовлетворяющие классу «Евро-5» и выше. Например, такой класс имеет Chery Tiggo 8 Pro, а Kaiyi E5 сертифицирован под стандарт «Евро-6». Поэтому требование к экостандарту в большей степени коснется местных производителей, но и они в основном готовы: например, упрощенная Lada Granta с 8-клапанным мотором имеет экологический класс «Евро-2».

Обратная ситуация с системами «ЭРА-ГЛОНАСС», установка которой на отечественные автомобили возобновилась достаточно быстро: например, все комплектации Lada Granta, кроме упрощенной Classic'22, имеют тревожную кнопку. Но импортируемые автомобили изначально лишены такой системы, поскольку требование относится только к странам Единого таможенного союза. Тем не менее множество фирм предлагает установку таких систем, поэтому параллельные импортеры зачастую ставили их перед легализацией машины в России даже при наличии послаблений. При этом многие отмечают, что установка стоит немало (до 50–80 тысяч), а исполнение, как правило, плохое и годится только в качестве формальности перед регистрацией автомобиля.

Эта Toyota Avalon ввезена в Россию из Китая еще до ужесточения требований, но кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» у нее есть

Эта Toyota Avalon ввезена в Россию из Китая еще до ужесточения требований, но кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» у нее есть

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Забавно, кстати, но аккурат накануне 1 июня АВТОВАЗ ушел в корпоративный отпуск сроком на 3 недели (по плану отпуск должен был стартовать в конце июля). Официальная причина — перебои с поставками компонентов. Вероятно, это несколько осложнит выход на рынок обновленной Lada Vesta, цену которой объявили на днях. Завод уже выпустил более 6500 автомобилей, но когда именно начнут продажи, неясно.

На сложности с параллельным импортом автомобилей продавцы жаловались еще в начале весны. Одна из проблем связана с оформлением сертификата о безопасности колесного транспортного средства. Тем не менее способ набирает популярность, и дилерские холдинги стали возить автомобили оптовыми партиями. Например, из Китая импортируют аналог Toyota Camry (он называется Avalon).

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