Параллельный импорт забуксует? С июня в России запретили ввоз некоторых иномарок

Все изменения являются откатом тех послаблений, которыми импортеры и производители пользовались с мая 2022 года. Но откат получился лишь частичным: например, до начала СВО в России обязательными были нормы токсичности выхлопа «Евро-5», достаточно близкие к актуальным европейским стандартам. В 2022 году производителям разрешили делать автомобили под нормы «Евро-0», сейчас же возвращают лишь к уровню «Евро-2». В России такие требования действовали с 2005 года, в Европе — с 1997-го.

С точки зрения импортеров, нормы токсичности выхлопа не являются проблемой, поскольку параллельным импортом в Россию ввозят достаточно современные автомобили, удовлетворяющие классу «Евро-5» и выше. Например, такой класс имеет Chery Tiggo 8 Pro, а Kaiyi E5 сертифицирован под стандарт «Евро-6». Поэтому требование к экостандарту в большей степени коснется местных производителей, но и они в основном готовы: например, упрощенная Lada Granta с 8-клапанным мотором имеет экологический класс «Евро-2».