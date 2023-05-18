От 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей: показываем на одной картинке самые доступные автомобили в России

Есть ли в России дешевые автомобили? После начала спецоперации цены выросли так сильно, что пора привыкать к новым реалиям, в которых недорогие машины — это те, что стоят менее 2 миллионов рублей. Чтобы вам проще было сориентироваться в новой ценовой субординации, мы нанесли на одну инфографику 15 наиболее доступных моделей стоимостью от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Во всех случаях речь идет о новых автомобилях, без учета скидок и дилерских накруток.
В сумму до 1 миллиона рублей укладываются лишь две модели, уходящие корнями еще в советское время: это Lada Granta и Lada Niva Legend («старая Нива»). Ее наследница Lada Niva Travel недавно превзошла планку в миллион рублей даже в базовой версии, а ведь ей уже тоже больше 20 лет.
УАЗики концентрируются вокруг отметки 1,5 миллиона рублей, но топовые версии «Патриота» стоят 1,8 миллиона. Цены на новую Lada Vesta на момент написания материала неизвестны, но мы авансом определили ее примерно в этот же ценовой диапазон (по нашим оценкам, она может стоить 1,3–1,7 миллиона рублей).
Самой дешевой иномаркой является IKCO Tara — иранская модель на базе Peugeot 301, которую один из российских импортеров возит пока в пробном режиме. Если же брать полноценные иномарки, получившие одобрение типа транспортного средства, то самой дешевой сегодня являются калининградские седаны BAIC U5 и кроссовер BAIC X35. Из старожилов рынка наиболее доступным остается кроссовер Haval Jolion. На этом фоне цена «Москвича-3» в районе 2 миллионов рублей кажется не самой скромной для автомобиля, который позиционируется как российский.
При этом эксперты считают, что цены на автомобили сегодня определяются не столько курсами валют, сколько дефицитом предложения. Самая доступная модель Lada Granta подорожала дважды за весну.