От 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей: показываем на одной картинке самые доступные автомобили в России

Есть ли в России дешевые автомобили? После начала спецоперации цены выросли так сильно, что пора привыкать к новым реалиям, в которых недорогие машины — это те, что стоят менее 2 миллионов рублей. Чтобы вам проще было сориентироваться в новой ценовой субординации, мы нанесли на одну инфографику 15 наиболее доступных моделей стоимостью от 800 тысяч до 2,7 миллиона рублей. Во всех случаях речь идет о новых автомобилях, без учета скидок и дилерских накруток.