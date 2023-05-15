Стала известна цена новой Lada Vesta. Она почти догнала «Москвич»

Дилеры получили информацию о стоимости новой Lada Vesta NG, а «живые» машины уже в пути: продажи стартуют со дня на день. Но чуда не случилось: первые партии автомобилей, насколько можно судить, состоят из универсалов в версии Cross, а ценник за единственную версию Base — 1,68 миллиона рублей. Так много Lada Vesta еще не стоила: даже после подорожания прошлой весной за более оснащенные версии Luxe Enjoy Pro с вариаторами просили сумму в пределах 1,6 миллиона. Еще немного, и она догнала бы «Москвич».
Lada Vesta из первых партий предлагают исключительно с
Сотрудник отдела продаж автосалона рассказала, что автомобилей еще нет в наличии, но они в пути. При этом пока они представлены только в комплектациях за 1,68 миллиона рублей, но со временем вроде бы ожидается седан в версиях попроще, а цена составит от 1,28 миллиона. Для сравнения: весной прошлого года рекомендованная цена докризисных Lada Vesta начиналась от 1,1 миллиона, хотя по факту оставшиеся в наличии машины дилеры распродавали значительно дороже — стоимость Vesta NG (то есть рестайлинговой версии в докризисном исполнении) достигала 2–2,5 миллиона. Кстати, нынешний диапазон 1,3–1,7 миллиона хорошо соотносится с нашими предсказаниями в момент перезапуска производства модели.
У Lada Vesta NG сложная судьба. Производство рестайлинговой модели АВТОВАЗ наладил на заводе в Ижевске в феврале 2022 года, но после начала СВО выпуск был остановлен, а позже вся линия «Весты» переехала из Ижевска в Тольятти. Тестовая сборка Lada Vesta NG стартовала еще в ноябре прошлого года, а выпуск товарных машин — в марте 2023 года.
Нынешняя модель не является копией докризисной машины, поскольку для возобновления производства потребовалось увеличить долю российских компонентов: в отличие от «Гранты» и «Нивы» Lada Vesta отличалась куда большей зависимостью от импорта. Теперь особая ставка делается на локализацию: АВТОВАЗ заявляет, что в России делают двигатель, коробку передач, кузов, детали шасси, кресла, элементы интерьера. Количество баллов локализации достигло 4500, что является хорошим показателем. Для сравнения: у Lada Granta в 2021 году показатель доходил до 4651 балла, у Largus — до 4071 балла, у самой Vesta же было лишь 3995 баллов максимум.
В ближайших планах — расширение набора силовых агрегатов. Выпуск
А ниже — список наиболее доступных моделей сегодня: как видите, Lada Vesta после выхода всех версий займет серединное положение.