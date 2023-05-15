Стала известна цена новой Lada Vesta. Она почти догнала «Москвич»

Сотрудник отдела продаж автосалона рассказала, что автомобилей еще нет в наличии, но они в пути. При этом пока они представлены только в комплектациях за 1,68 миллиона рублей, но со временем вроде бы ожидается седан в версиях попроще, а цена составит от 1,28 миллиона. Для сравнения: весной прошлого года рекомендованная цена докризисных Lada Vesta начиналась от 1,1 миллиона, хотя по факту оставшиеся в наличии машины дилеры распродавали значительно дороже — стоимость Vesta NG (то есть рестайлинговой версии в докризисном исполнении) достигала 2–2,5 миллиона. Кстати, нынешний диапазон 1,3–1,7 миллиона хорошо соотносится с нашими предсказаниями в момент перезапуска производства модели.