Длинномер из КНР. Сравниваем «параллельную» Toyota Avalon с настоящей Camry

Тесные дворы преувеличивают размер Toyota Avalon, так что порой кажется, будто едешь на взрослой машине по детской площадке. Avalon в самом деле огромен и чуть-чуть недотягивает до пятиметровой отметки, то есть крупнее донора, Toyota Camry, и вообще всех привычных россиянам машин этого класса. Китайцы обожают растянутые автомобили, и Avalon в этом смысле очень типичен для рынка КНР, хотя изначально он создавался под вкусы американцев. При этом выедешь на свободную трассу, нажмешь педаль в пол и... уо-у, он вовсе не кажется увальнем даже на фоне более легкой Camry, и в движении его габариты уже не обременительны.
Партию этих «Авалонов» в режиме параллельного импорта привез из Китая холдинг «КЛЮЧАВТО», и мы воспользовались возможностью взять тестовую машину в Екатеринбурге, чтобы разбавить засилье чисто китайских машин в рубрике «Тест-драйв».
Цена «параллельных» Avalon не фиксирована и зависит от конкретной машины, но в целом стартует от
Отличия от Camry приходится вылавливать по крупицам. В салоне бросается в глаза другая компоновка центральной консоли с большим монитором наверху, который поражает удивительно низким качеством изображения с камеры заднего вида, будто смотришь пиратскую запись. Я даже полез смотреть, как выглядел экран у рестайлинговой Camry, и вспомнил, что у нее он тоже был далеко не первосортным: этакий VGA-дисплей, если помните такие. Кстати, у машин из КНР такая беда встречается, и для меня загадка, почему китайцы, которые ставили ЖК-дисплеи в автомобили еще лет двадцать назад (тогда это был несусветный китч), удовлетворяются весьма посредственными тачскринами сегодня.
Поскольку этот Avalon — честный параллельный импорт, никакой российской адаптации нет, так что и мультимедийная система не русифицирована. Является ли это проблемой? В принципе, нет, потому что, во-первых, часть надписей дублируется на английском, во-вторых, функционал экрана весьма ограничен, так что рыться в нем часто не придется. Климат-контроль управляется кнопочной панелью снизу, а настройки радио понятны интуитивно. Хотя всплывающий на экране призыв произнести некую надпись на китайском (штук десять иероглифов) выглядит контркультурно.
За что я сразу похвалил Avalon — за его здоровый консерватизм. В последний год я уже перекалибровался под чисто китайские автомобили и начал к ним привыкать, тем более они теперь вполне сравнимы с корейскими. И на их фоне Toyota выглядит продуктом длительной и тщательной эволюции, где всё устоялось и встало на свои места. Знаете, как обувь хорошо садится по ноге и ни один шовчик не трет.
В чем проявляется тот здоровый консерватизм? В мелочах. В более удобной посадке с привычным профилем сидений (тем, что не выталкивает тебя под лопатки), в традиционном селекторе автомата, в интуитивно понятных настройках рулевого управления и педали газа. После китайских машин испытываешь странное дежавю, словно вернулся домой, где всё еще хорошо. Avalon комфортный, естественный, когда надо — вальяжный, если нужно — резкий. Китайцы, наверняка, через пару поколений достигнут такой сбалансированности, но в наших аналогиях с обувью у них еще нет-нет, а натрет ногу какая-нибудь слишком грубая этикетка.
У «параллельных» Avalon тот же набор силовых агрегатов, что у рестайлинговой Camry. Два основных мотора M20A-FKS (2 литра) и A25A-FKS (2,5 литра) являются атрибутами глобальной тойотовской платформы TNGA, на которые Camry перешла в 2020 году во время обновления. Это моторы с высокой степенью сжатия 13:1, которые за счет работы по циклу Аткинсона позволяют использовать бензин АИ-92. Также доступен
На ходу Avalon здорово маскирует свои габариты.
Раз уж вспомнили про Superb, считавшийся эталоном по вместительности, пора заглянуть на второй ряд. За счет растянутой колесной базы тут вольготно, хотя оформление лишено каких-то намеков на шик. Есть подлокотник, дефлекторы, USB-разъемы, но ничего этакого, чтобы удивить: ни подогрева сидений, ни персонального климат-контроля, ни шторок на окнах. О том, что задние пассажиры важны, напоминает лишь пультик управления передним сиденьем, позволяющий ужать охранника, если тот расселся слишком вольготно.
Больше и объем багажника, который также сопоставим с таковым у Superb: примерно
Camry была для российского рынка моделью почти культовой: долгое время машины питерской сборки удерживали безоговорочное лидерство в своём сегменте, и подобраться к ним не мог ни Ford Mondeo, ни Skoda Superb, ни KIA Optima. Однако после выхода крайне успешного лифтбэка KIA K5 японский бестселлер впервые столкнулся с сильным конкурентом и едва не проиграл: по итогам последнего «нормального» года, 2021-го, продано
Что касается «Авалона», то базовые версии стоят от
Автомобили с наиболее популярным 2,5-литровым мотором и
Несмотря на «параллельность» автомобиля, дилер дает собственную гарантию сроком на
Насколько конкурентоспособен «параллельный» Avalon? С учетом репутации Toyota, свою аудиторию он, наверняка, найдет, хотя конкуренты злые. Оставшиеся у дилеров KIA K5 предлагаются по ценам от 2,6—
Китайские аппараты за 4,6–5,2 миллиона рублей, что стоят ходовые версии Avalon, уже тяготеют к премиальной части спектра, например, можно посмотреть полноприводный кроссовер Exeed VX, сопоставимый с Avalon по длине.
Очевидно, что тех 30 тысяч продаж в год, которые обеспечивал «Тойоте» ее бестселлер, сейчас уже не получить: помимо прочего сказывается отсеченный сегмент госзакупок, поскольку импортированный автомобиль с таким ценником на них не претендует. Впрочем, поставки «Авалона» пусть небольшими, но партиями машин можно только приветствовать, ведь российскому авторынку крайне важно поддерживать видовое разнообразие. Пусть Avalon выглядит скорее нишевым предложением для поклонников модели, но они, по крайней мере, могут не сомневаться в том, насколько много Toyota в этой модели: это плоть от плоти продукт японской компании, и в этом смысле никакой дискриминации по качеству быть не должно. Разве что иероглифы на экране лишний раз напоминают, что пора учить китайский.
Многие минусы «Авалона» вроде бликующего экрана с невысокой четкостью характерны для китайских машин, что часто отмечают покупатели в рейтингах удовлетворенности.
Весной 2023 года автомобильный рынок показывает хорошую динамику продаж, но есть в этой благой вести и ложка дегтя.