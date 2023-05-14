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Тест-драйв

Длинномер из КНР. Сравниваем «параллельную» Toyota Avalon с настоящей Camry

Toyota Avalon китайской сборки везут небольшими партиями и предлагают с двухлетней гарантией

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Toyota Avalon была создана для американского рынка и числилась там старшей сестрой Camry. В 2018 году производство нового «Авалона» на базе Camry XV70 наладили в Китае на совместном предприятии с FAW, а с 2022 года Китай стал единственной страной-производителем

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Тесные дворы преувеличивают размер Toyota Avalon, так что порой кажется, будто едешь на взрослой машине по детской площадке. Avalon в самом деле огромен и чуть-чуть недотягивает до пятиметровой отметки, то есть крупнее донора, Toyota Camry, и вообще всех привычных россиянам машин этого класса. Китайцы обожают растянутые автомобили, и Avalon в этом смысле очень типичен для рынка КНР, хотя изначально он создавался под вкусы американцев. При этом выедешь на свободную трассу, нажмешь педаль в пол и... уо-у, он вовсе не кажется увальнем даже на фоне более легкой Camry, и в движении его габариты уже не обременительны.

По сравнению с Camry колесная база больше почти на <nobr class="_">5 см</nobr>, общая длина — на 10. Машина для загородных поселков, а не человейников

По сравнению с Camry колесная база больше почти на 5 см, общая длина — на 10. Машина для загородных поселков, а не человейников

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Партию этих «Авалонов» в режиме параллельного импорта привез из Китая холдинг «КЛЮЧАВТО», и мы воспользовались возможностью взять тестовую машину в Екатеринбурге, чтобы разбавить засилье чисто китайских машин в рубрике «Тест-драйв».

Цена «параллельных» Avalon не фиксирована и зависит от конкретной машины, но в целом стартует от 3,4 миллиона рублей, а со скидками можно уложиться примерно в 2,5 миллиона. По нынешним временам это почти привлекательно, но остается вопрос: насколько «Авалон» из Китая сопоставим с питерской Camry? Технически они настолько близки, что его правильнее считать модификацией, но всё же есть и важные отличия, которые могут быть принципиальны именно российским пользователям. Скажем, много вы видели седанов с ценником за 3 миллиона рублей, у которых подогрев сидений доступен только в дорогих комплектациях?

Слева — Camry, справа — Avalon. Отличить их внешне несложно, хотя видно, что это одна модель

Слева — Camry, справа — Avalon. Отличить их внешне несложно, хотя видно, что это одна модель

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Отличия от Camry приходится вылавливать по крупицам. В салоне бросается в глаза другая компоновка центральной консоли с большим монитором наверху, который поражает удивительно низким качеством изображения с камеры заднего вида, будто смотришь пиратскую запись. Я даже полез смотреть, как выглядел экран у рестайлинговой Camry, и вспомнил, что у нее он тоже был далеко не первосортным: этакий VGA-дисплей, если помните такие. Кстати, у машин из КНР такая беда встречается, и для меня загадка, почему китайцы, которые ставили ЖК-дисплеи в автомобили еще лет двадцать назад (тогда это был несусветный китч), удовлетворяются весьма посредственными тачскринами сегодня.

Интерьер очень похож на таковой от Camry, но имеет другую компоновку центральной консоли, более прямоугольную, маркую и бликующую

Интерьер очень похож на таковой от Camry, но имеет другую компоновку центральной консоли, более прямоугольную, маркую и бликующую

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Вот для сравнения интерьер Toyota Camry: он более затейлив и имеет другую панель управления климатом

Вот для сравнения интерьер Toyota Camry: он более затейлив и имеет другую панель управления климатом

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Качество камеры заднего вида невысокое

Качество камеры заднего вида невысокое

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Поскольку этот Avalon — честный параллельный импорт, никакой российской адаптации нет, так что и мультимедийная система не русифицирована. Является ли это проблемой? В принципе, нет, потому что, во-первых, часть надписей дублируется на английском, во-вторых, функционал экрана весьма ограничен, так что рыться в нем часто не придется. Климат-контроль управляется кнопочной панелью снизу, а настройки радио понятны интуитивно. Хотя всплывающий на экране призыв произнести некую надпись на китайском (штук десять иероглифов) выглядит контркультурно.

Иероглифы на экране — теперь к этому нужно привыкать

Иероглифы на экране — теперь к этому нужно привыкать

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За что я сразу похвалил Avalon — за его здоровый консерватизм. В последний год я уже перекалибровался под чисто китайские автомобили и начал к ним привыкать, тем более они теперь вполне сравнимы с корейскими. И на их фоне Toyota выглядит продуктом длительной и тщательной эволюции, где всё устоялось и встало на свои места. Знаете, как обувь хорошо садится по ноге и ни один шовчик не трет.

Удобные сиденья в топовых версиях имеют кожаную отделку и электрорегулировку

Удобные сиденья в топовых версиях имеют кожаную отделку и электрорегулировку

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В чем проявляется тот здоровый консерватизм? В мелочах. В более удобной посадке с привычным профилем сидений (тем, что не выталкивает тебя под лопатки), в традиционном селекторе автомата, в интуитивно понятных настройках рулевого управления и педали газа. После китайских машин испытываешь странное дежавю, словно вернулся домой, где всё еще хорошо. Avalon комфортный, естественный, когда надо — вальяжный, если нужно — резкий. Китайцы, наверняка, через пару поколений достигнут такой сбалансированности, но в наших аналогиях с обувью у них еще нет-нет, а натрет ногу какая-нибудь слишком грубая этикетка.

Avalon — это автомобиль старой школы, и в данном случае это комплимент

Avalon — это автомобиль старой школы, и в данном случае это комплимент

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У «параллельных» Avalon тот же набор силовых агрегатов, что у рестайлинговой Camry. Два основных мотора M20A-FKS (2 литра) и A25A-FKS (2,5 литра) являются атрибутами глобальной тойотовской платформы TNGA, на которые Camry перешла в 2020 году во время обновления. Это моторы с высокой степенью сжатия 13:1, которые за счет работы по циклу Аткинсона позволяют использовать бензин АИ-92. Также доступен 3,5-литровый двигатель V6 2GR-FKS. Разница лишь в месте производства (в данном случае — Китай) и форсировке. Например, базовый 2-литровый двигатель «Авалона» развивает 178 л. с. против 150 л. с. у «Камри», для 2,5-литрового мотора цифры 207 л. с. против 200 л. с., а для топового V6 — 301 л. с. против 249 л. с. Одним словом, едет он не хуже «Камри» даже с учетом его габаритов, но и налоговых инспекторов радует. Идентичен и набор коробок передач: младшему 2-литровому мотору положен вариатор, двум остальным — 8-ступенчатый автомат.

На тесте была <nobr class="_">2,5-литровая</nobr> версия мощностью <nobr class="_">207 л. с.</nobr> В случае с «Камри» основной спрос приходился как раз на этот мотор, хотя в России он уступал в мощности <nobr class="_">7 л. с.</nobr>

На тесте была 2,5-литровая версия мощностью 207 л. с. В случае с «Камри» основной спрос приходился как раз на этот мотор, хотя в России он уступал в мощности 7 л. с.

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На ходу Avalon здорово маскирует свои габариты. 2,5-литровый мотор в паре с «автоматом» обеспечивают очень практичную динамику: на нем можно тошнить 40 км/ч, а можно вышивать в потоке крестиком. Оба стиля кажутся вполне органичными, и в этом прелесть таких машин. В режиме Sport+ «Авалон» ощущается если не спорткаром, то автомобилем, легким на подъем и, главное, интуитивно понятным. Кстати, шасси Camry поколения XV70 было спроектировано с прицелом на более активную езду, ведь до этого у модели был несколько пенсионерский имидж, плюс довлело бремя перевозки «ВИПов». Avalon унаследовал боевитые черты последней Camry с поправкой на свои габариты, потому что в пределе всё же ощущаешь под собой крупный и довольно инертный автомобиль. Поэтому в заочном сравнении со Skoda Superb я бы поставил чеха выше с точки зрения управляемости, но для «тойотовской» аудитории важнее, что «Авалон» понятен водителю и предсказуем. Toyota ведь и ценят в России за надежность во всех ее проявлениях.

«Авалоны» мощнее питерских «Камри»

«Авалоны» мощнее питерских «Камри»

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Раз уж вспомнили про Superb, считавшийся эталоном по вместительности, пора заглянуть на второй ряд. За счет растянутой колесной базы тут вольготно, хотя оформление лишено каких-то намеков на шик. Есть подлокотник, дефлекторы, USB-разъемы, но ничего этакого, чтобы удивить: ни подогрева сидений, ни персонального климат-контроля, ни шторок на окнах. О том, что задние пассажиры важны, напоминает лишь пультик управления передним сиденьем, позволяющий ужать охранника, если тот расселся слишком вольготно.

Задние места просторны, но оформление очень стандартное

Задние места просторны, но оформление очень стандартное

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Больше и объем багажника, который также сопоставим с таковым у Superb: примерно 560 литров. Но всё же до шкодовского лифтбэка с его огромным проемом и множеством мелких удобств (крючки, кармашки, такелажные сетки) «Авалону» далеко. Не очень удобна система складывания спинок сидений, нет лючка для длинномеров, под полом — лишь докатка.

Багажник имеет большой объем, но не слишком развитый проем и вдвижные петли (могут упираться в груз при плотной загрузке)

Багажник имеет большой объем, но не слишком развитый проем и вдвижные петли (могут упираться в груз при плотной загрузке)

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Camry была для российского рынка моделью почти культовой: долгое время машины питерской сборки удерживали безоговорочное лидерство в своём сегменте, и подобраться к ним не мог ни Ford Mondeo, ни Skoda Superb, ни KIA Optima. Однако после выхода крайне успешного лифтбэка KIA K5 японский бестселлер впервые столкнулся с сильным конкурентом и едва не проиграл: по итогам последнего «нормального» года, 2021-го, продано 32 тысячи Camry против 29 тысяч K5. В любом случае репутация Camry остается с ней, и в этом смысле «Авалон» является вполне адекватной заменой: по сути, та же машина, просто чуть более крупная. Параллельным импортом везут из Китая и саму Camry по цене от 3,5 миллиона рублей, так что можно выбрать и более вместительный вариант, и чуть более проворный. К слову, это почти вдвое дороже, чем стоила «Камри» всего два года назад, когда за 2-литровые версии просили от 1,88 миллиона.

Стоимость Avalon начинается от <nobr class="_">3,4 миллиона</nobr> рублей без учета скидок

Стоимость Avalon начинается от 3,4 миллиона рублей без учета скидок

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Что касается «Авалона», то базовые версии стоят от 3,39 миллиона рублей: это машины с 2-литровым мотором, вариатором, двухзонным климат-контролем, девятью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, системой бесключевого доступа, люком и самой простой версией мультимедиа. При этом сказываются особенности китайского рынка, например, в базе нет системы стабилизации и подогрева сидений. ESP добавляется в версии за 3,59 миллиона рублей, а вот с подогревом сидений всё сложнее: он является прерогативой топовых версий.

По российским меркам, комплектации «Авалона» не вполне сбалансированы: часть «излишеств» есть в базе, но часть важных опций — только в топовых версиях

По российским меркам, комплектации «Авалона» не вполне сбалансированы: часть «излишеств» есть в базе, но часть важных опций — только в топовых версиях

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Автомобили с наиболее популярным 2,5-литровым мотором и 8-ступенчатым «автоматом» стоят на миллион дороже — от 4,59 миллиона рублей. Комплектация также жирнее, например, есть кожаный салон, электрорегулировка кресла водителя, более сложная мультимедиа с навигацией (но в России она не работает), камера заднего вида и так далее. Топовая версия с этим мотором стоит от 5,15 миллиона рублей, и только в ней появляется подогрев сидений и система кругового обзора. Стоимость Avalon с 3,5-литровым мотором начинается от 5,078 миллиона рублей, но вряд ли такие модели версии будут сильно востребованы: их и привезли меньше всего. Например, даже за 5,4 миллиона в них нет подогрева сидений (мы уже писали об этих минусах автомобилей для КНР).

Avalon в отличие от Camry не претендует на участие в госзакупках, хотя спрос наверняка бы возник: типичная машина для чиновника средней руки

Avalon в отличие от Camry не претендует на участие в госзакупках, хотя спрос наверняка бы возник: типичная машина для чиновника средней руки

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Несмотря на «параллельность» автомобиля, дилер дает собственную гарантию сроком на 2 года или 75 тысяч километров. Сам процесс покупки мало чем отличается от того, к чему мы привыкли: приходите в автосалон, тестируете машину, выбираете комплектацию, торгуетесь. Правда, далеко не всегда «Авалоны» продаются в автосалонах Toyota: я, например, получил тестовую машину в автоцентре, где бок о бок стояли Mercedes, Hyundai, KIA, Lexus.

По длине Avalon лишь немногим уступает BMW 7, но в остальном, конечно, это автомобиль другого класса

По длине Avalon лишь немногим уступает BMW 7, но в остальном, конечно, это автомобиль другого класса

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Насколько конкурентоспособен «параллельный» Avalon? С учетом репутации Toyota, свою аудиторию он, наверняка, найдет, хотя конкуренты злые. Оставшиеся у дилеров KIA K5 предлагаются по ценам от 2,6—2,8 миллиона рублей за 150-сильные версии и от 3,4 миллиона рублей за 194-сильные, то есть ощутимо дешевле, хотя в ряде случаев Avalon может конкурировать с ними за счет больших скидок (но это уже индивидуальная история). А вот последние Skoda Superb стоят на уровне Avalon: от 3,6 миллиона за 150-сильные версии, и от 4,3 миллиона за 180-сильные.

Китайские аппараты за 4,6–5,2 миллиона рублей, что стоят ходовые версии Avalon, уже тяготеют к премиальной части спектра, например, можно посмотреть полноприводный кроссовер Exeed VX, сопоставимый с Avalon по длине.

Вряд ли мы будем часто видеть «Авалон» на улицах: пока продажи идут на сотни машин, не на тысячи

Вряд ли мы будем часто видеть «Авалон» на улицах: пока продажи идут на сотни машин, не на тысячи

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Очевидно, что тех 30 тысяч продаж в год, которые обеспечивал «Тойоте» ее бестселлер, сейчас уже не получить: помимо прочего сказывается отсеченный сегмент госзакупок, поскольку импортированный автомобиль с таким ценником на них не претендует. Впрочем, поставки «Авалона» пусть небольшими, но партиями машин можно только приветствовать, ведь российскому авторынку крайне важно поддерживать видовое разнообразие. Пусть Avalon выглядит скорее нишевым предложением для поклонников модели, но они, по крайней мере, могут не сомневаться в том, насколько много Toyota в этой модели: это плоть от плоти продукт японской компании, и в этом смысле никакой дискриминации по качеству быть не должно. Разве что иероглифы на экране лишний раз напоминают, что пора учить китайский.

Многие минусы «Авалона» вроде бликующего экрана с невысокой четкостью характерны для китайских машин, что часто отмечают покупатели в рейтингах удовлетворенности.

Весной 2023 года автомобильный рынок показывает хорошую динамику продаж, но есть в этой благой вести и ложка дегтя.

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