Длинномер из КНР. Сравниваем «параллельную» Toyota Avalon с настоящей Camry

На ходу Avalon здорово маскирует свои габариты. 2,5-литровый мотор в паре с «автоматом» обеспечивают очень практичную динамику: на нем можно тошнить 40 км/ч , а можно вышивать в потоке крестиком. Оба стиля кажутся вполне органичными, и в этом прелесть таких машин. В режиме Sport+ «Авалон» ощущается если не спорткаром, то автомобилем, легким на подъем и, главное, интуитивно понятным. Кстати, шасси Camry поколения XV70 было спроектировано с прицелом на более активную езду, ведь до этого у модели был несколько пенсионерский имидж, плюс довлело бремя перевозки «ВИПов». Avalon унаследовал боевитые черты последней Camry с поправкой на свои габариты, потому что в пределе всё же ощущаешь под собой крупный и довольно инертный автомобиль. Поэтому в заочном сравнении со Skoda Superb я бы поставил чеха выше с точки зрения управляемости, но для «тойотовской» аудитории важнее, что «Авалон» понятен водителю и предсказуем. Toyota ведь и ценят в России за надежность во всех ее проявлениях.