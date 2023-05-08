«Курсы валют — не главное»: эксперты объяснили, почему растут и без того безумные цены на автомобили

Весной 2023 года наблюдаются две противоречивые тенденции, связанные с ценами на автомобили. С одной стороны, в Россию постепенно возвращаются более доступные иномарки, что снижает средний уровень стоимости и оживляет рынок. А с другой стороны, цена уже продающихся моделей продолжает расти, и касается это как российских автомобилей, так и китайских. Мы спросили экспертов, с чем связан новый виток эскалации цен.
Как подорожали автомобили
В апреле и мае 2023 года сразу несколько ключевых для рынка марок переписали прайс-листы, в частности в очередной раз подорожала Lada Granta, а также Lada Niva Travel. Очень заметно прибавили УАЗы, самый дешевый «Патриот» стал сразу на 226 тысяч рублей дороже.
Подорожали все модели Chery, причем в соответствии с «рангом»: младший кроссовер Tiggo 4 Pro — на 40 тысяч, Tiggo 7 Pro — на 60 тысяч, Tiggo 8 Pro Max — на 80 тысяч. Столько же, по данным аналитического агентства «Автостат», приплюсовали к стоимости Omoda C5.
Изменились ценники почти на все модели Changan: например, CS85 Coupe и некоторые версии кроссовера Uni-K прибавили сразу по 150 тысяч. На 10–20 тысяч рублей подорожал один из самых популярных в России кроссоверов Haval Jolion. А полностью электрические Voyah Free стоят теперь на 900 тысяч дороже, чем в марте.
При этом ряд марок оставили прайс-листы без изменений: например, «Москвич-3» по-прежнему стартует от 1,97 миллиона рублей.
«Это рынок поставщика»
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что крепчающие курсы валют — не главный фактор, толкающий цены.
— Всё предельно просто: на рынке, где наблюдается дефицит поставок, всегда есть рост цен, — убежден он. — Это рынок поставщика. Пока не будет преодолен дефицит, цены на автомобили будут уверенными темпами расти. Влияние курсов валют отходит на второй план, потому что цены на китайские автомобили у нас являются премиальными, они стоят очень дорого. И рост цен продолжится, пока наш рынок отсечен от мирового таможенными пошлинами в 48%.
Что касается АВТОВАЗа с его упрощенными версиями автомобиля и якобы с глубокой локализацией, то и здесь всё непросто.
— Цены на продукцию АВТОВАЗа растут, потому что его закупщики, как сайгаки, носятся по тому же самому Китаю, пытаясь найти хоть какие-то компоненты, но получается плохо, и сейчас на заводе стоят десятки тысяч машин, которые ожидают доукомплектования электронными блоками, — продолжает Антон Шапарин. — Завод до сих пор не может заставить китайскую электронику нормально работать на своих автомобильных изделиях.
Похожее мнение ранее высказывал эксперт по автомобильному рынку, заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного сервиса Южно-Уральского госуниверситета Александр Рулевский.
— Мы не знаем достоверно, откуда АВТОВАЗ ввозит импортные компоненты вроде тех же подушек безопасности и кондиционеров. Но с большой вероятностью логистика там очень сложная, дорогая, и есть разнообразные риски, которые завод и пытается отыграть, увеличивая стоимость, — объясняет он. — АВТОВАЗ возвращает комплектации, которые были до кризиса, и импортное оборудование увеличивает зависимость завода от логистических аспектов, а это сегодня недешево.
Александр Рулевский также считает, что цены на автомобили давно отвязались от курсов валют:
— В самих автомобильных компаниях много лет используют не официальный, а так называемые переводные курсы, которые, скорее всего, в прошлом году были не 70 рублей и даже не 80 рублей за доллар, а гораздо выше, — говорит эксперт по автомобильному рынку.
То есть пропорциональной зависимости розничных цен от курсов валют нет: производители изначально закладывают такие риски в стоимость автомобиля. При этом курс юаня в последние месяцы подрос: если прошлым летом он опускался до 8 рублей, то сейчас колеблется в диапазоне 11–12 рублей.