«Курсы валют — не главное»: эксперты объяснили, почему растут и без того безумные цены на автомобили

Подорожали все модели Chery, причем в соответствии с «рангом»: младший кроссовер Tiggo 4 Pro — на 40 тысяч, Tiggo 7 Pro — на 60 тысяч, Tiggo 8 Pro Max — на 80 тысяч. Столько же, по данным аналитического агентства «Автостат», приплюсовали к стоимости Omoda C5.



Изменились ценники почти на все модели Changan: например, CS85 Coupe и некоторые версии кроссовера Uni-K прибавили сразу по 150 тысяч. На 10–20 тысяч рублей подорожал один из самых популярных в России кроссоверов Haval Jolion. А полностью электрические Voyah Free стоят теперь на 900 тысяч дороже, чем в марте.