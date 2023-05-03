Хроника пикирующих цен: в России начинают продажи сразу нескольких недорогих автомобилей

Не объявлена и цена обновленной Vesta. До февраля 2022 года модель стоила в диапазоне 1,1–1,6 миллиона рублей, но дилерские остатки распродавали по ценам под 2 миллиона. По нашим прикидкам, начальная стоимость новой модели должна быть в районе 1,3–1,7 миллиона, но не исключено, что продажи стартуют с более дорогих версий.



«Баики» из склепа

В мае стартуют продажи автомобилей BAIC калининградской сборки, которые претендуют на статус самых доступных иномарок на российском рынке: стоимость седана U5 Plus и кроссовера X35 начинается от 1,7 миллиона рублей. Дешевле только «параллельные» Iran Khodro, о которых речь ниже.