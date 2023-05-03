Хроника пикирующих цен: в России начинают продажи сразу нескольких недорогих автомобилей

В прошлом году иномарки стоимостью до 2 миллионов рублей в полном составе ушли из России, и даже занявшие их место китайские кроссоверы в основном дороже. Поэтому сегодня автомобили дешевле этой планки уже впору причислять к «бюджетным». Но рынок понемногу оживает, и в последнее время всё больше моделей метит в сегмент 1,5–1,8 миллиона и даже дешевле. Вот пять наиболее любопытных моделей, продажи которых начинают в мае-июне 2023 года.
Lada Vesta. Двойной рестайлинг
Производство рестайлинговой версии Lada Vesta NG стартовало в начале марта, а продажи должны начаться в мае этого года. АВТОВАЗ опроверг циркулировавшие в интернете слухи, что сроки смещаются на месяц. Изначально обновленную Lada Vesta NG начали выпускать накануне СВО, но весной 2022 года производство в Ижевске свернули, и лишь в конце ноября тестовую сборку машин начали на конвейере в Тольятти. Нынешняя Vesta NG является доработанной версией той машины, и особое внимание уделили отказу от компонентов, поставляемых с западных рынков.
В отличие от Lada Granta, обновленную Vesta предлагают с АБС и двумя подушками безопасности, а также кондиционером, мультимедиа, парктроником, обогревом сидений и почти полным набором привычных опций. Но от идеи экрана-планшета на центральной консоли отказались, кроме того, первые автомобили собирают с
Не объявлена и цена обновленной Vesta. До февраля 2022 года модель стоила в диапазоне 1,1–1,6 миллиона рублей, но дилерские остатки распродавали по ценам под 2 миллиона. По нашим прикидкам, начальная стоимость новой модели должна быть в районе 1,3–1,7 миллиона, но не исключено, что продажи стартуют с более дорогих версий.
«Баики» из склепа
В мае стартуют продажи автомобилей BAIC калининградской сборки, которые претендуют на статус самых доступных иномарок на российском рынке: стоимость седана U5 Plus и кроссовера X35 начинается от 1,7 миллиона рублей. Дешевле только «параллельные» Iran Khodro, о которых речь ниже.
Седан U5 выпускают в Китае с 2017 года, а в
Кроссовер X35 по размеру сопоставим с Hyndai Creta или Chery Tiggo 4 Pro. Базовая версия за 1,7 миллиона рублей предлагается только со
Первый дилерский центр BAIC открыли в Москве еще в апреле. Ожидается, что до конца года сеть BAIC будет насчитывать 80 автоцентров.
Иран приходит со своей «Тарой»
Возвращение иранских автомобилей в Россию затянулось. Так, у марки SAIPA есть уже два импортера с правом поставок автомобилей в Россию. Продажи должны стартовать до конца весны, но подробностей до сих пор нет. Между тем крупный российский холдинг «Рольф» привез первую партию автомобилей уже известной в России марки Iran Khodro. Пока речь идет о схеме параллельного импорта, зато впервые появилась определенность с ценами на иранские автомобили.
Цены выглядят почти привлекательно: базовый IKCO Tara стоит 1,519 миллиона рублей, и среди новых иномарок более дешевых вариантов пока нет. Автомобиль построен на базе Peugeot 301 (поставлялся в Россию в 2013–2016 годах), то есть относится к седанам В+ класса и заполняет нишу Hyundai Solaris и аналогичных моделей. Двигатель TU5P имеет французские гены и при объеме 1,6 литра выдает
Марка IKCO пыталась продавать в России седан Samand в нулевых годах, но тогда он не выдержал конкуренции с Renault Logan, Chevrolet Aveo и другими бюджетными седанами.
Livan заменит Lifan
Некогда популярная в России марка Lifan обанкротилась в 2020 году, а ее активы выкупила компания Geely. На руинах усопшего бренда китайцы создали другой с созвучным названием Livan (к ближневосточной стране он отношения не имеет). Изначально Livan сориентировали на электромобили на базе аналогичных моделей Geely. Но есть в линейке и бензиновые машины, и один из кроссоверов Livan X3 Pro c мая будут продавать в России.
Эта модель будет одним из самых компактных и дешевых паркетников из Китая. Длина модели едва превышает 4 метра, X3 Pro компактнее Hyundai Creta. Генезис его весьма запутан: автомобиль берет начало от хетчбэка Englon SC5-RV 2011 модельного года, на базе которого в 2017 году создали кроссовер Geely Yuanjing X3, также известный как Vision X3 Pro или Maple X3 Pro. Вот эту модель со
Самое интригующее — стоимость модели, которая из-за своей компактности и простоты стоит в Китае от 50 тысяч юаней, то есть порядка 600 тысяч рублей. Более оснащенные версии стоят под 70 тысяч юаней (840 тысяч рублей). Пошлины, утилизационные сборы и логистические расходы, по опыту других моделей, добавляют к китайской цене примерно 60–80%, но даже так получается, что X3 Pro может уложиться в диапазоне 1–1,3 миллиона рублей.
Lada примеряет китайский «кроссовок»
В начале лета стартует производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который в прошлом году перешел под контроль АВТОВАЗа. «Новинка», судя по первым снимкам, является полной копией китайского переднеприводного кроссовера FAW Bestune T77, который продают в России с конца 2021 года. Он оснащается полуторалитровым турбодвигателем мощностью
Стоимость самого FAW Bestune T77 составляет от 2,169 до 2,432 миллиона рублей, но, по данным сайта «Автостат», для первой питерской «Лады» могут выбрать ценовой диапазон до 2 миллионов. Если АВТОВАЗ действительно уложится в эти границы, X-Cross 5 может стать одним из самых любопытных предложений в сегменте. Наиболее серьезными конкурентами для него станут Haval Jolion (от 1,8 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,71 миллиона рублей, но есть скидки).
Другие модели за 2 миллиона
- В эту планку укладывается «Москвич-3», производство которого на столичном заводе наконец переведено в конвейерный режим.
- В конце марта начались продажи Kaiyi E5 калининградской сборки.
- До 2 миллионов рублей стоят некоторые модели Volkswagen для китайского рынка. Их ввозят в Россию в режиме параллельного импорта. Например, цена Jetta VA3 (аналог Polo) начинается от 1,8 миллиона рублей.
- Чуть больше 2 миллионов стоит седан Omoda S5. Немногим дешевле компактный переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.