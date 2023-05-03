freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 79.96
eur 87.66
Тема дняСаперы с собакой проверяют колодцы на Красном
Все новости
Все новости
Кризис-2023Обзор

Хроника пикирующих цен: в России начинают продажи сразу нескольких недорогих автомобилей

К началу лета планка минимальной цены иномарок должна упасть ниже 1,5 миллиона рублей

248

Стали известны первые цены на иранские аналоги Peugeot

Поделиться

В прошлом году иномарки стоимостью до 2 миллионов рублей в полном составе ушли из России, и даже занявшие их место китайские кроссоверы в основном дороже. Поэтому сегодня автомобили дешевле этой планки уже впору причислять к «бюджетным». Но рынок понемногу оживает, и в последнее время всё больше моделей метит в сегмент 1,5–1,8 миллиона и даже дешевле. Вот пять наиболее любопытных моделей, продажи которых начинают в мае-июне 2023 года.

Lada Vesta. Двойной рестайлинг

Производство рестайлинговой версии Lada Vesta NG стартовало в начале марта, а продажи должны начаться в мае этого года. АВТОВАЗ опроверг циркулировавшие в интернете слухи, что сроки смещаются на месяц. Изначально обновленную Lada Vesta NG начали выпускать накануне СВО, но весной 2022 года производство в Ижевске свернули, и лишь в конце ноября тестовую сборку машин начали на конвейере в Тольятти. Нынешняя Vesta NG является доработанной версией той машины, и особое внимание уделили отказу от компонентов, поставляемых с западных рынков.

На первом публичном показе засветили Vesta в топовой версии SW Cross

На первом публичном показе засветили Vesta в топовой версии SW Cross

Поделиться

В отличие от Lada Granta, обновленную Vesta предлагают с АБС и двумя подушками безопасности, а также кондиционером, мультимедиа, парктроником, обогревом сидений и почти полным набором привычных опций. Но от идеи экрана-планшета на центральной консоли отказались, кроме того, первые автомобили собирают с 8-клапанным 90-сильным мотором. При этом «Гранты» уже выпускают с 16-клапанным 106-сильным двигателем, который Vesta получит в обозримом будущем. А вот вопрос с «автоматом» не решен: раньше на «Весты» ставили капризные «роботы» и вариаторы Jatco, но сейчас предлагают только с механической коробкой. Попутно тестируют и версию с вариатором, вероятно, китайского генезиса.

Не объявлена и цена обновленной Vesta. До февраля 2022 года модель стоила в диапазоне 1,1–1,6 миллиона рублей, но дилерские остатки распродавали по ценам под 2 миллиона. По нашим прикидкам, начальная стоимость новой модели должна быть в районе 1,3–1,7 миллиона, но не исключено, что продажи стартуют с более дорогих версий.

«Баики» из склепа

В мае стартуют продажи автомобилей BAIC калининградской сборки, которые претендуют на статус самых доступных иномарок на российском рынке: стоимость седана U5 Plus и кроссовера X35 начинается от 1,7 миллиона рублей. Дешевле только «параллельные» Iran Khodro, о которых речь ниже.

BAIC U5 Plus. В Китае модель известна как Beijing U5 Plus

BAIC U5 Plus. В Китае модель известна как Beijing U5 Plus

Поделиться

Седан U5 выпускают в Китае с 2017 года, а в 2021-м прошел рестайлинг. По размерному классу он сопоставим с Hyundai Elantra и KIA Cerato, оснащается 1,5-литровым 113-сильным мотором, который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором. В базовой версии за 1,7 миллиона есть две подушки безопасности, мультимедиа, кондиционер, система стабилизации, легкосплавные колеса и камера заднего вида. Но версия с вариатором сразу на 230 тысяч рублей дороже, а топовая комплектация с климат-контролем, люком и светодиодными фарами обойдется в 1,89 миллиона рублей. Это всё равно дешевле, чем соразмерная Omoda S5.

Городской кроссовер BAIC X35

Городской кроссовер BAIC X35

Поделиться

Кроссовер X35 по размеру сопоставим с Hyndai Creta или Chery Tiggo 4 Pro. Базовая версия за 1,7 миллиона рублей предлагается только со 116-сильным безнаддувным 1,5-литровым мотором, а комплектация неплохая: фронтальные подушки, АБС, кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида, легкосплавные диски. Но турбоверсии со 150-сильным мотором стоят заметно дороже — от 1,99 миллиона рублей, зато им положен выбор комплектаций. Наиболее дорогие Х35 обойдутся в 2,14 миллиона.

Третьей моделью BAIC в России стал внедорожник BJ40. Базовая версия стоит <nobr class="_">3,76 миллиона</nobr>

Третьей моделью BAIC в России стал внедорожник BJ40. Базовая версия стоит 3,76 миллиона

Поделиться

Первый дилерский центр BAIC открыли в Москве еще в апреле. Ожидается, что до конца года сеть BAIC будет насчитывать 80 автоцентров.

Иран приходит со своей «Тарой»

Возвращение иранских автомобилей в Россию затянулось. Так, у марки SAIPA есть уже два импортера с правом поставок автомобилей в Россию. Продажи должны стартовать до конца весны, но подробностей до сих пор нет. Между тем крупный российский холдинг «Рольф» привез первую партию автомобилей уже известной в России марки Iran Khodro. Пока речь идет о схеме параллельного импорта, зато впервые появилась определенность с ценами на иранские автомобили.

«Параллельные» IKCO Tara оценили в <nobr class="_">1,5 миллиона</nobr> рублей

«Параллельные» IKCO Tara оценили в 1,5 миллиона рублей

Поделиться

Цены выглядят почти привлекательно: базовый IKCO Tara стоит 1,519 миллиона рублей, и среди новых иномарок более дешевых вариантов пока нет. Автомобиль построен на базе Peugeot 301 (поставлялся в Россию в 2013–2016 годах), то есть относится к седанам В+ класса и заполняет нишу Hyundai Solaris и аналогичных моделей. Двигатель TU5P имеет французские гены и при объеме 1,6 литра выдает 113 л. с. В базовой версии седан предлагают с механической коробкой передач, кондиционером, двумя подушками безопасности, АБС, ESP, подогревом сидений, люком, камерой заднего вида. Версия с шестиступенчатым автоматом стоит от 1,7 миллиона рублей.

Марка IKCO пыталась продавать в России седан Samand в нулевых годах, но тогда он не выдержал конкуренции с Renault Logan, Chevrolet Aveo и другими бюджетными седанами.

Livan заменит Lifan

Некогда популярная в России марка Lifan обанкротилась в 2020 году, а ее активы выкупила компания Geely. На руинах усопшего бренда китайцы создали другой с созвучным названием Livan (к ближневосточной стране он отношения не имеет). Изначально Livan сориентировали на электромобили на базе аналогичных моделей Geely. Но есть в линейке и бензиновые машины, и один из кроссоверов Livan X3 Pro c мая будут продавать в России.

Livan X3 Pro. Его плюсы — низкая цена

Livan X3 Pro. Его плюсы — низкая цена

Поделиться

Эта модель будет одним из самых компактных и дешевых паркетников из Китая. Длина модели едва превышает 4 метра, X3 Pro компактнее Hyundai Creta. Генезис его весьма запутан: автомобиль берет начало от хетчбэка Englon SC5-RV 2011 модельного года, на базе которого в 2017 году создали кроссовер Geely Yuanjing X3, также известный как Vision X3 Pro или Maple X3 Pro. Вот эту модель со 113-сильным 1,5-литровым мотором и передним приводом планируют продавать в России. Коробки передач две: пятиступенчатая «механика» или вариатор.

Самое интригующее — стоимость модели, которая из-за своей компактности и простоты стоит в Китае от 50 тысяч юаней, то есть порядка 600 тысяч рублей. Более оснащенные версии стоят под 70 тысяч юаней (840 тысяч рублей). Пошлины, утилизационные сборы и логистические расходы, по опыту других моделей, добавляют к китайской цене примерно 60–80%, но даже так получается, что X3 Pro может уложиться в диапазоне 1–1,3 миллиона рублей.

Lada примеряет китайский «кроссовок»

В начале лета стартует производство Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Петербурге, который в прошлом году перешел под контроль АВТОВАЗа. «Новинка», судя по первым снимкам, является полной копией китайского переднеприводного кроссовера FAW Bestune T77, который продают в России с конца 2021 года. Он оснащается полуторалитровым турбодвигателем мощностью 160 л. с. в паре с механической коробкой передач или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. По размерному классу T77 сопоставим с VW Tiguan.

Внешне автомобиль не отличается от донора, FAW Bestune T77

Внешне автомобиль не отличается от донора, FAW Bestune T77

Поделиться

Стоимость самого FAW Bestune T77 составляет от 2,169 до 2,432 миллиона рублей, но, по данным сайта «Автостат», для первой питерской «Лады» могут выбрать ценовой диапазон до 2 миллионов. Если АВТОВАЗ действительно уложится в эти границы, X-Cross 5 может стать одним из самых любопытных предложений в сегменте. Наиболее серьезными конкурентами для него станут Haval Jolion (от 1,8 миллиона рублей) и Chery Tiggo 7 Pro (от 2,71 миллиона рублей, но есть скидки).

Другие модели за 2 миллиона

  • В эту планку укладывается «Москвич-3», производство которого на столичном заводе наконец переведено в конвейерный режим.
  • До 2 миллионов рублей стоят некоторые модели Volkswagen для китайского рынка. Их ввозят в Россию в режиме параллельного импорта. Например, цена Jetta VA3 (аналог Polo) начинается от 1,8 миллиона рублей.
  • Чуть больше 2 миллионов стоит седан Omoda S5. Немногим дешевле компактный переднеприводный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro.

По теме

АвторынокЦены на автоЛада
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter